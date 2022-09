DENVER (AP) – L’intensification de la crise à laquelle est confronté le fleuve Colorado équivaut à ce qui est fondamentalement un problème mathématique.

Les 40 millions de personnes qui dépendent de la rivière pour remplir un verre d’eau à table, laver leurs vêtements ou cultiver de la nourriture sur des millions d’acres utilisent chaque année beaucoup plus que ce qui coule réellement sur les rives du Colorado.

En fait, découpé pour la première fois il y a 100 ans dans un document connu sous le nom de Colorado River Compact, le calcul de qui obtient quelle quantité de cette eau n’a peut-être jamais été équilibré.

“Les rédacteurs du pacte – et les leaders de l’eau depuis lors – ont toujours su ou eu accès aux informations selon lesquelles les allocations qu’ils faisaient étaient supérieures à ce que la rivière pouvait fournir”, a déclaré Anne Castle, chercheuse principale au Getches- Wilkinson Center de la faculté de droit de l’Université du Colorado.

NOTE DE LA RÉDACTION : Cela fait partie d’une série collaborative sur le fleuve Colorado à l’approche du 100e anniversaire de l’historique Colorado River Compact. L’Associated Press, le Colorado Sun, l’Albuquerque Journal, le Salt Lake Tribune, l’Arizona Daily Star et le Nevada Independent travaillent ensemble pour explorer les pressions sur le fleuve en 2022.

Au cours des deux dernières décennies, cependant, la situation sur le fleuve Colorado est devenue beaucoup plus déséquilibrée, plus désastreuse.

Une sécheresse que les scientifiques pensent maintenant être la plus sèche de 22 ans au cours des 1 200 dernières années a saisi le sud-ouest des États-Unis, zappant les débits de la rivière. De plus, les gens continuent de se déplacer vers cette partie du pays. L’Arizona, l’Utah et le Nevada se classent tous parmi les 10 États à la croissance la plus rapide, selon les données du recensement américain.

Alors que le Wyoming et le Nouveau-Mexique ne se développent pas aussi rapidement, les résidents regardent deux réservoirs clés – des destinations de loisirs populaires – se retirer pour soutenir le lac Powell. Pendant ce temps, le district d’irrigation impérial du sud de la Californie utilise plus d’eau que l’Arizona et le Nevada réunis, mais souligne leur rôle essentiel dans la fourniture d’aliments pour le bétail et de produits d’hiver à la nation.

Jusqu’à récemment, les gestionnaires de l’eau et les politiciens dont les électeurs dépendent du fleuve ont évité les questions les plus difficiles sur la façon de rééquilibrer un système dans lequel la demande dépasse largement l’offre. Au lieu de cela, les gestionnaires de l’eau ont vidé les deux plus grands réservoirs du pays, le lac Mead et le lac Powell, plus rapidement que Mère Nature ne les remplit.

En 2000, les deux réservoirs étaient remplis à environ 95 %. Aujourd’hui, Mead et Powell sont chacun remplis à environ 27% – des comptes d’épargne autrefois sains sont maintenant dangereusement bas.

Les réservoirs sont maintenant si bas que cet été, la commissaire du Bureau of Reclamation, Camille Touton, a témoigné devant le comité sénatorial américain de l’énergie et des ressources naturelles qu’entre 2 millions et 4 millions d’acres-pieds devraient être coupés l’année prochaine pour empêcher le système d’atteindre “l’état critique”. bas niveaux d’eau », menaçant l’infrastructure des réservoirs et la production hydroélectrique.

Le commissaire a fixé une date limite en août pour que les États du bassin proposent des options pour d’éventuelles coupures d’eau. Les États du bassin supérieur – Colorado, Utah, Nouveau-Mexique et Wyoming – ont soumis un plan. Les États du bassin inférieur – la Californie, l’Arizona et le Nevada – n’ont pas soumis de plan combiné.

Le bureau a menacé une action unilatérale au lieu d’un plan à l’échelle du bassin. Lorsque le délai de 60 jours est arrivé, il n’a toutefois pas annoncé de nouvelles coupures d’eau. Au lieu de cela, le bureau a annoncé que des coupures d’eau prédéterminées pour l’Arizona, le Nevada et le Mexique étaient entrées en vigueur et ont donné aux États plus de temps pour parvenir à un accord à l’échelle du bassin.

ENCORE LAISSÉ

Une semaine avant la date limite de Touton, les représentants de 14 tribus amérindiennes ayant des droits sur l’eau sur la rivière ont envoyé au Bureau of Reclamation une lettre exprimant leur inquiétude d’être exclus du processus de négociation.

“Ce qui est discuté à huis clos entre les États-Unis et les États du bassin aura probablement un impact direct sur les droits à l’eau et les autres ressources des tribus du bassin et nous attendons et exigeons que vous protégiez nos intérêts”, ont écrit des représentants tribaux.

Être à l’écart des pourparlers sur le fleuve Colorado n’est pas un problème nouveau pour les tribus du bassin du fleuve Colorado.

Le pacte initial a été négocié et signé le 24 novembre 1922 par sept hommes blancs propriétaires terriens, qui ont négocié l’accord au profit de personnes qui leur ressemblaient, a déclaré Jennifer Pitt de la National Audubon Society, qui travaille à restaurer les rivières à travers le bassin.

“Ils ont divisé l’eau entre eux et leurs électeurs sans reconnaître les besoins en eau du Mexique, les besoins en eau des tribus amérindiennes qui vivaient au milieu d’eux et sans reconnaître les besoins de l’environnement”, a déclaré Pitt.

Le Mexique, à travers lequel la queue du Colorado serpente avant de se déverser dans l’océan Pacifique, a assuré son approvisionnement par le biais d’un traité en 1944. Le traité accordait 1,5 million d’acres-pieds en plus des 15 millions d’acres-pieds d’origine qui avaient déjà été divisés, 7,5 millions chacun pour les Bassins Supérieur et Inférieur.

Les tribus, cependant, n’ont toujours pas un accès complet au fleuve Colorado. Bien que le pacte ait brièvement noté que les droits tribaux sont antérieurs à tous les autres, il manquait de spécificité, obligeant les tribus individuelles à négocier des règlements ou à intenter des poursuites pour quantifier ces droits, dont beaucoup ne sont toujours pas résolus. Il est important de reconnaître la relation entre les autochtones et les non-autochtones à cette époque, a déclaré Daryl Vigil, administrateur de l’eau pour la nation Jicarilla Apache au Nouveau-Mexique.

“En 1922, ma tribu vivait de subsistance”, a déclaré Vigil. « La seule façon dont nous pouvions survivre était grâce aux rations du gouvernement sur un lopin de terre qui n’était pas notre patrie traditionnelle. C’est là où nous en étions lorsque la loi fondamentale du fleuve a été créée.

INTÉRÊTS CONCURRENTS

L’agriculture utilise la majorité de l’eau du fleuve, environ 70% ou 80% selon l’organisme qui fait l’estimation. Lorsqu’il s’agit de la difficile question de savoir comment réduire l’utilisation de l’eau, les agriculteurs et les éleveurs sont souvent les premiers à se tourner vers eux.

Certains programmes pilotes se sont concentrés sur le paiement des agriculteurs pour qu’ils utilisent moins d’eau, mais des questions restent sans réponse sur la manière de transférer les économies au lac Powell pour le stockage ou sur la manière de créer un programme d’une manière qui n’aurait pas d’impact négatif sur les droits d’eau d’un agriculteur.

Les lois désuètes des États signifient que la quantité d’eau à laquelle un droit à l’eau donne accès à quelqu’un peut être réduite si elle n’est pas entièrement utilisée.

C’est pourquoi le ranch de la famille Camblin à Craig, dans le nord-ouest du Colorado, prévoit d’irriguer par inondation une fois par décennie, malgré la récente mise à niveau vers un système d’irrigation à pivot coûteux et économe en eau. Neuf ans sur 10, ils recevront un paiement d’un groupe de conservation en échange de laisser le surplus d’eau dans la rivière. Mais au Colorado, l’État révoque les droits d’eau après 10 ans s’ils ne sont pas utilisés.

Non seulement la perte de ce droit signifierait qu’ils ne pourraient pas accéder à un approvisionnement en eau de secours en cas de défaillance de leur système de pivot, mais la valeur de leur propriété chuterait, a expliqué Mike Camblin. Il dirige une exploitation de bovins d’un an avec sa femme et sa fille, et dit qu’un acre de terre sans eau se vend 1 000 $, soit environ un cinquième de ce qu’il se vendrait avec un droit d’eau attaché.

Il existe d’autres moyens d’améliorer l’efficacité, mais l’argent reste souvent un obstacle.

Le recyclage des eaux usées se développe dans la région, bien que lentement, car il nécessite des révisions massives des infrastructures. San Diego a construit une usine de dessalement robuste pour transformer l’eau de mer en eau potable, et pourtant certains utilisateurs agricoles tentent de sortir de leur contrat car l’eau est si chère. Certaines villes intègrent la filtration naturelle des eaux usées dans leur aménagement paysager avant que l’eau ne reflue vers la rivière. Tout cela est faisable, mais coûte cher, et ces coûts sont souvent répercutés directement sur les usagers de l’eau.

L’une des plus grandes opportunités pour la conservation de l’eau est de changer l’apparence de nos paysages, a déclaré Lindsay Rogers, analyste des politiques de l’eau chez Western Resource Advocates, une organisation à but non lucratif dédiée à la protection de l’eau et des terres dans l’Ouest.

La conversion d’une quantité importante d’aménagements paysagers extérieurs en plantes plus résistantes à la sécheresse nécessiterait une combinaison de politiques et d’incitations, a expliqué Rogers. “Ceux-ci vont être vraiment essentiels pour combler notre écart entre l’offre et la demande.”

Après des années de programmes incitatifs pour les résidents, Las Vegas a récemment interdit toute herbe non fonctionnelle d’ici 2026, établissant un modèle pour d’autres communautés occidentales. Pendant des années, la ville a également payé les habitants pour qu’ils arrachent leurs pelouses.

À Denver, Denver Water fournit environ 25 % de la population de l’État et utilise environ 2 % de l’eau. La ville a mis en place des restrictions obligatoires pendant des années, limitant l’irrigation à domicile à trois jours par semaine.

Cet été, dans le sud de la Californie, le Metropolitan Water District a institué une restriction d’eau sans précédent d’un jour par semaine.

Pourtant, quel que soit le type d’utilisation de l’eau, il faut faire plus de concessions.

“La loi de la rivière n’est pas adaptée à ce que la rivière est devenue et à ce que nous voyons qu’elle devient de plus en plus”, a déclaré Pitt d’Audubon. “Il a été construit sur l’attente d’un approvisionnement en eau plus important que celui que nous avons.”

Chris Outcalt et Brittany Peterson, Associated Press