100 ans après la Loi d’exclusion, le racisme anti-chinois au Canada demeure

100 ans plus tard : le côté obscur de Gold Mountain

Le mariage des grands-parents d’Henry Yu a commencé comme une scène de film.

C’était en 1937. Le grand-père de Yu, Yeung Sing Yew, venait juste de rendre visite à sa famille dans le comté de Zhongshan en Chine, après avoir passé une décennie à travailler au Canada.

Yu a déclaré que son grand-père avait repéré la femme qui deviendrait plus tard sa femme en train de laver des vêtements au bord d’un ruisseau et qu’il « avait été frappé ».

« Puis sa mère s’est en quelque sorte renseignée, a demandé et a découvert qui c’était. Et puis des arrangements ont été pris et la prochaine chose que vous savez, ils se sont mariés. »

La femme de Yeung était enceinte lorsqu’il est retourné en Colombie-Britannique, où il a travaillé comme ouvrier et cuisinier. Il pensait que sa famille le rejoindrait bientôt.

Il ne savait pas alors qu’il faudrait près de trois décennies pour que cette réunion se produise.

Yeung était l’une des centaines de familles chinoises qui, dans leur quête d’une vie meilleure dans une partie du monde connue sous le nom de « Gold Mountain », ont été séparées au cours de ce chapitre de l’histoire canadienne.

En 1923, le gouvernement canadien a adopté ce qu’on appelle maintenant la Loi d’exclusion des Chinois.

Il a interdit presque toute l’immigration chinoise au Canada. Il s’agissait d’une augmentation de la taxe d’entrée mise en place en 1885 – après que plus de 17 000 ouvriers chinois eurent aidé à construire le chemin de fer du Canadien Pacifique. En plus de devoir payer 50 $ – puis 500 $ en 1905 – pour entrer au Canada, les Chinois se sont également vu refuser le droit de voter, d’occuper des fonctions publiques, de posséder des terres et d’occuper certains emplois.

Bien que ces politiques anti-chinoises appartiennent au passé, Yu a déclaré que les Canadiens d’origine asiatique continuent de subir le racisme aujourd’hui.

Son grand-père Yeung a pu revenir au Canada en 1937 parce qu’il était arrivé avant la Loi d’exclusion. Bien que la loi ait été abrogée en 1947, les difficultés économiques et les politiques discriminatoires aux niveaux local et provincial signifiaient que Yeung ne rencontrerait toujours pas sa fille, Yeung Kon Yee, jusqu’à ce qu’elle et sa mère arrivent finalement à Vancouver en 1965, alors qu’elle avait 28 ans. .

Yu, historien à l’Université de la Colombie-Britannique, a consacré sa carrière universitaire à documenter l’histoire du racisme anti-chinois légiféré. Cela avait déchiré sa propre famille pendant des années. Mais la loi d’exclusion avait également privé de nombreux hommes chinois de la possibilité de fonder leur propre famille et les avait forcés à former des « sociétés de célibataires ».

Henry Yu, premier rang à gauche, dont les grands-parents ont été séparés par la loi d’exclusion chinoise de 1923, fête Noël avec sa famille en 1971. (Henri Yu)

Quand Yu avait trois ou quatre ans, il visitait Chinatown avec son grand-père. Dès qu’ils entraient dans un café, les amis de son grand-père allumaient la lumière et comblaient le jeune garçon de bonbons et de friandises.

Yu a dit qu’il s’était rendu compte plus tard que son grand-père le « partageait » avec des hommes qui ne sauraient jamais ce que c’est que d’avoir un partenaire, des enfants et des petits-enfants.

« Ces exclusions et ces dénégations d’humanité… il ne s’agit pas seulement de, oh, les Chinois ne pouvaient pas voter. Il y a aussi une sorte de citoyenneté de seconde classe et d’humanité de seconde classe à laquelle ils ont été attribués », a déclaré Yu.

Des excuses et une réparation

En 2006, l’ancien premier ministre Stephen Harper a présenté des excuses officielles à la communauté sino-canadienne à la Chambre des communes.

Le grand-père de Landy Anderson, Ralph Kung Kee Lee, a assisté à la cérémonie. Il avait 106 ans à l’époque et il ne restait plus qu’un des six contribuables vivants de la taxe d’entrée.

Lee est arrivé au Canada à l’âge de 12 ans, a déclaré Anderson. Il a payé la taxe d’entrée de 500 $ en lavant la vaisselle dans un restaurant en Ontario, puis en entretenant le chemin de fer du Canadien Pacifique – le même chemin de fer qu’environ 1 000 ouvriers chinois d’une génération précédente étaient morts en construisant.

Ralph Kung Kee Lee, à gauche, était l’un des six contribuables vivants qui ont été témoins des excuses officielles de l’ancien premier ministre Stephen Harper à la communauté sino-canadienne en 2006. (Landy Anderson)

« Pour recevoir ces excuses, c’était cette occasion capitale, ce moment historique dans le temps », a déclaré Anderson, maintenant président de la Fondation à la mémoire des cheminots chinois au Canada.

« Et pourtant, où étaient tous les autres? Où étaient les 80 000 personnes qui payaient la taxe d’entrée? Tant de gens étaient morts. »

Le gouvernement du Canada a également offert aux membres de la famille des contribuables ayant payé la taxe d’entrée 20 000 $ en réparation. Mais pour certaines familles, des excuses symboliques et un paiement ne suffiraient jamais.

Gillian Der, dont l’arrière-grand-père paternel a payé la taxe d’entrée, a déclaré que sa grand-mère avait refusé la réparation.

« Je ne sais pas si une quelconque somme d’argent change vraiment ce qui s’est passé », a déclaré Der.

« Est-ce que je pense que cela aurait fait [my grandmother’s] la vie et mon Ouais ouais — celle de mon grand-père — la vie plus facile ? Ouais. Et ça me rend triste.

« En même temps, je pense que c’était un peu comme une gifle à un gouvernement colonial qui essayait de faire amende honorable et de couvrir les choses en jetant de l’argent sur le problème alors que nous avons encore un racisme anti-asiatique considérable dans le pays. . »

Montée du racisme anti-asiatique

Le racisme anti-asiatique au Canada a augmenté pendant la pandémie de COVID-19. L’année dernière, une enquête menée par le Chinese Canadian National Council Toronto Chapter (CNCTO) et une organisation locale appelée Project 1907 a révélé qu’il y avait eu 943 rapports d’incidents racistes au Canada en 2021, soit une augmentation de 47% par rapport à 2020.

Pour certains Canadiens d’origine asiatique, le racisme est également intériorisé.

L’avocate torontoise Kate Shao a grandi à Winnipeg. Son père est venu au Canada à la fin des années 80 et a essayé presque trop fort de s’assimiler, dit-elle. Il conduisait une camionnette, écoutait de la musique country et répondait en anglais si les gens lui parlaient en chinois.

« Il pensait – et je l’ai fait aussi pendant très longtemps – que si nous ne reconnaissions jamais le fait que nous sommes chinois, peut-être que les gens ne le remarqueraient pas », a déclaré Shao.

Pendant des années, Shao a lutté contre la honte qu’elle ressentait d’être chinoise. Pendant la pandémie, elle a dit que des étrangers lui diraient que le virus COVID-19 était de sa faute et qu’elle retournerait dans son pays.

Lorsque Shao a appris l’histoire du racisme anti-chinois au Canada, quelque chose a cliqué.

« L’héritage historique du racisme – la loi d’exclusion, la taxe d’entrée – met ce qui s’est passé au cours des trois dernières années dans son contexte, et très franchement, ils sont parfaitement logiques », a-t-elle déclaré.

Être « l’étranger perpétuel »

Le Canada a une longue histoire de bouc émissaire de la communauté asiatique pour les problèmes de société, a déclaré Yu, citant l’internement des Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale comme un seul exemple.

Cette histoire pourrait également expliquer pourquoi, alors que des allégations d’ingérence étrangère dans les élections canadiennes font surface, certains politiciens sino-canadiens pourraient avoir ressenti le besoin de se défendre en tant que citoyens canadiens loyaux, a déclaré Yu.

Alison Gu, conseillère municipale à Burnaby, en Colombie-Britannique, et partenaire de Der, a déclaré que les Canadiens d’origine chinoise se sentent souvent comme «l’étranger perpétuel», peu importe depuis combien de temps ils sont dans ce pays.

Alison Gu, à gauche, siège au conseil municipal de Burnaby, qui lance un examen de la discrimination historique contre les Canadiens d’origine chinoise. La partenaire de Gu, Gillian Der, à droite, descend des constructeurs du Chemin de fer Canadien Pacifique et des contribuables. (Vivian Luk)

Ce sentiment d’appartenance précaire remonte à l’histoire de l’exclusion, a-t-elle déclaré.

« Cette idée que vous n’étiez jamais censé réussir, et que vous n’étiez jamais censé durer aussi longtemps ici, et cette résilience, cette minorité modèle, que nous avons survécu ici malgré toutes les barrières mises en place pour empêcher notre succès – qui engendre un sentiment d’hostilité », a-t-elle déclaré.

100 ans plus tard

Partout au pays, les gouvernements célèbrent le 100e anniversaire de la loi d’exclusion des Chinois.

La ville de Burnaby lance un examen de la discrimination historique par le gouvernement municipal contre la communauté sino-canadienne.

Un événement commémoratif national a également eu lieu dans la salle du Sénat du Canada le 23 juin.

Et le 1er juillet, le Chinese Canadian Museum — le premier musée national consacré à l’histoire et aux contributions des Canadiens d’origine chinoise — ouvre ses portes à Vancouver. Il a reçu 5,1 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Dans le cadre de la loi d’exclusion des Chinois de 1923, les immigrants chinois et les Chinois nés au Canada devaient être munis de certificats d’immigration. (Musée canadien chinois)

Dans une déclaration en mai, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré: « Alors que nous réfléchissons avec regret à l’héritage honteux de la loi sur l’exclusion des Chinois, nous nous engageons à nouveau à apprendre des erreurs de notre passé pour faire mieux aujourd’hui.

« Ensemble, nous combattrons le racisme anti-asiatique et toutes les formes d’intolérance, de haine et de discrimination afin de bâtir un Canada plus fort, plus inclusif et plus équitable pour les générations futures.

Alors que Yu a déclaré qu’il applaudissait le gouvernement pour avoir investi dans le musée, il remet en question la qualification de la loi d’exclusion des Chinois comme une « erreur ».

« Il s’agissait en fait d’actes conscients, délibérés, planifiés et efficaces », a-t-il déclaré.

« C’était une mise en œuvre efficace de la suprématie blanche. Et ce plein pouvoir de l’État ne s’est pas terminé avec la loi d’exclusion de 1923. »

« Nous vivons toujours ces héritages. »