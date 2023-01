“100 ambulances arrivent à l’hôpital chaque jour”: un médecin dit que 70% de Shanghai sont infectés par Covid

Le docteur Chen Erzhen affirme que 70 % de la population de Shanghai pourrait être infectée par le Covid-19.

La variante Omicron se répand de manière effrénée dans la ville.

Jusqu’à présent, 12 pays ont imposé des restrictions de test Covid-19 aux passagers en provenance de Chine.

Un médecin senior de l’un des meilleurs hôpitaux de Shanghai a déclaré que 70% de la population de la mégapole pourrait avoir été infectée par Covid-19 lors de l’énorme augmentation des cas en Chine, ont rapporté mardi les médias d’État.

La forte augmentation des infections est survenue après que des années de restrictions radicales ont été brusquement assouplies le mois dernier avec peu d’avertissement ou de préparation, et ont rapidement submergé les hôpitaux et les crématoriums.

Chen Erzhen, vice-président de l’hôpital Ruijin et membre du groupe consultatif d’experts Covid-19 de Shanghai, a estimé que la majorité des 25 millions d’habitants de la ville pourraient avoir été infectés.

“Maintenant, la propagation de l’épidémie à Shanghai est très large, et elle a peut-être atteint 70% de la population, soit 20 à 30 fois plus que (en avril et mai)”, a-t-il déclaré au studio Dajiangdong, propriété du Parti communiste. porte-parole du Quotidien du Peuple.

Shanghai a subi un confinement exténuant de deux mois à partir d’avril, au cours duquel plus de 600 000 habitants ont été infectés et beaucoup ont été transportés vers des centres de quarantaine de masse.

Mais maintenant, la variante Omicron se répand de manière effrénée dans la ville.

Dans d’autres grandes villes, dont Pékin, Tianjin, Chongqing et Guangzhou, les autorités sanitaires chinoises ont suggéré que la vague avait déjà atteint son maximum.

Dans la province voisine du Zhejiang, les autorités de contrôle des maladies ont déclaré mardi qu’il y avait eu un million de nouvelles infections ces derniers jours et que la province entrait dans un plateau de pointe pour Covid-19.

Chen a ajouté que son hôpital de Shanghai accueillait 1 600 admissions aux urgences par jour – le double du nombre avant la levée des restrictions – dont 80% étaient des patients Covid.

“Plus de 100 ambulances arrivent chaque jour à l’hôpital”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’environ la moitié des admissions aux urgences concernaient des personnes vulnérables âgées de plus de 65 ans.

A l’hôpital de Tongren, dans le centre-ville de Shanghai, des journalistes de l’AFP ont vu mardi des patients recevoir des soins médicaux d’urgence devant l’entrée du service des urgences surpeuplé.

Les couloirs débordaient de dizaines de patients âgés allongés sur des lits entassés, branchés à des perfusions intraveineuses. Certains patients portaient des masques à oxygène attachés aux bidons de chevet.

Les autorités chinoises se préparent à ce qu’une vague de virus frappe l’intérieur rural sous-financé de la Chine, alors que des millions de personnes se préparent à retourner dans leur ville natale pour le jour férié d’une semaine du Nouvel An lunaire commençant le 21 janvier.

Dans une interview accordée lundi à la chaîne de télévision publique CCTV, Jiao Yahui, responsable de la Commission nationale de la santé (NHC), a admis que faire face au pic attendu dans les zones rurales serait un “énorme défi”.

“Ce qui nous inquiète le plus, c’est qu’au cours des trois dernières années, personne n’est rentré chez lui pour le Nouvel An lunaire, mais ils le peuvent enfin cette année”, a déclaré Jiao.

“En conséquence, il pourrait y avoir une vague de représailles de résidents urbains à la campagne pour rendre visite à leurs proches, nous sommes donc encore plus préoccupés par l’épidémie rurale.”

Elle a également reconnu la pression exercée sur les services d’urgence des hôpitaux et a promis que les autorités coordonneraient les ressources médicales pour assurer le traitement des patients dans les zones sous-financées.

Pendant ce temps, une douzaine de pays ont imposé des restrictions de test Covid-19 aux passagers en provenance de Chine après que Pékin a annoncé la réouverture de ses frontières à partir du 8 janvier.

Des patients sur des civières sont vus à l’hôpital de Tongren à Shanghai. AFP PHOTO : Hector Retamal, AFP

Des pays comme les États-Unis ont également cité le manque de transparence de Pékin concernant les données sur les infections et le risque de nouvelles variantes comme raison de restreindre les voyageurs.

La Chine n’a enregistré que 22 décès de Covid-19 depuis décembre et a considérablement réduit les critères de classification de ces décès.

Mais Jiao a déclaré aux journalistes jeudi que la Chine avait toujours publié des données “sur les décès et les cas graves de Covid-19 dans un esprit d’ouverture et de transparence”.

“La Chine s’est toujours engagée à respecter les critères scientifiques pour juger les décès de Covid-19, du début à la fin, qui sont conformes aux critères internationaux”, a déclaré Jiao.