100 000 fonctionnaires sont les derniers à rejoindre les grèves au Royaume-Uni

Quelque 100 000 fonctionnaires britanniques ont voté jeudi en faveur de la grève, lors de la dernière action revendicative qui a frappé un pays ravagé par une crise du coût de la vie.

Plus de la moitié des membres du syndicat des services publics et commerciaux (PCS) travaillant dans 126 zones d’employeurs, y compris le ministère de l’Intérieur, le ministère des Transports et le ministère du Travail et des Pensions, ont voté en faveur de la grève, dépassant le seuil de 50 % nécessaire pour déclencher une grève .

“Le gouvernement doit examiner l’énorme vote en faveur de la grève dans des pans entiers de la fonction publique et réaliser qu’il ne peut plus traiter ses travailleurs avec mépris”, a déclaré le secrétaire général du PCS, Mark Serwotka.

“Nos membres ont parlé et si le gouvernement ne les écoute pas, nous n’aurons pas d’autre choix que de lancer un programme prolongé d’action revendicative atteignant tous les recoins de la vie publique.

“Les fonctionnaires ont volontairement et avec diligence joué un rôle vital dans le maintien du fonctionnement du pays pendant la pandémie, mais ça suffit”, a-t-il ajouté.

Les patrons syndicaux exigent une augmentation de salaire de 10% pour correspondre au taux d’inflation élevé du pays.

La crise du coût de la vie entraîne des grèves généralisées au Royaume-Uni, avec des cheminots, du personnel juridique, des dockers et même des infirmières parmi ceux qui quittent.