10 villes les plus chères pour être heureux aux États-Unis

S argent un service de change basé en Australie, a classé les villes les plus chères pour être heureux aux États-Unis, sur la base des données d’une étude de 2018. Étude de l’Université Purdue sur la relation entre bonheur et revenu pour trouver le prix du bonheur dans chaque ville.

Santa Barbara fait également partie de la région de Santa Maria-Santa Barbara, qui a été désignée comme l’un des endroits les plus heureux au monde selon l’indice des zones bleues. Il classe les régions du monde où les gens vivent régulièrement plus longtemps que la moyenne.

Selon un 2022 PortefeuilleHub Selon une étude, Hawaï était également l’État le plus heureux des États-Unis, sur la base de plusieurs indicateurs clés, notamment le bien-être émotionnel et physique.

New York est la troisième ville la plus chère pour être heureux aux États-Unis

La ville de New York complète le trio de tête avec un prix annuel du bonheur de 145 028 dollars.

Ce n’est un secret pour personne : New York est l’une des villes les plus chères où vivre.

À elle seule, Manhattan a un coût de la vie 24 % plus élevé qu’Honolulu, la deuxième zone urbaine la plus chère des États-Unis, selon les données du Council for Community and Economic Research’s. Indice du coût de la vie.

La ville de New York est considérée comme un marché mondial en raison de son influence significative sur les finances, le divertissement et la culture. On y trouve Wall Street, Times Square et l’Empire State Building.

