10 villes du monde avec le plus de milliardaires

Presque toutes celles qui figuraient sur la liste étaient de grandes villes mondiales, ce qui prouve que l’attrait des entreprises haut de gamme et des opportunités culturelles et de style de vie reste fort pour les milliardaires.

À l’aide de RelSci, une plate-forme basée sur les données, WealthX a examiné une base de données de 11 millions de personnes influentes et de 1,8 million d’organisations pour évaluer et fournir des informations sur l’endroit où vivent les milliardaires en fonction de ce qu’ils utilisent comme adresse professionnelle principale.

New York est en tête de liste en tant que ville abritant le plus de milliardaires, selon Wealth X.

Selon un étude de mars de Wealth-X et REALM, il y a un propriétaire ultra-riche à San Francisco pour 505 habitants.

Au cours des 10 dernières années, San Francisco est devenue synonyme de Silicon Valley et c’était l’une des villes à la croissance la plus rapide des États-Unis en 2022. Le hub technologique commence dans la partie sud de la région de la baie de San Francisco et comprend également d’autres villes telles que comme San Mateo, Santa Clara, San Jose, Palo Alto, Cupertino et Mountain View.

La Silicon Valley abrite de grandes entreprises comme Apple, Facebook, Google, Twitter, Nvidia, etc.

