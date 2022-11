10 villes américaines qui connaissent la croissance la plus rapide

Les emplois technologiques sont en constante évolution, le tourisme est à un niveau record et la population des grandes villes américaines est en train de changer.

Un rapport d’octobre du Kenan Institute of Private Enterprise, un groupe de réflexion sur la politique commerciale, a classé les 10 villes américaines à la croissance la plus rapide.

Le classement a pris en compte les taux d’emploi et la production économique au niveau du comté de chaque ville. Et la liste finale est une bonne indication de l’endroit où les jeunes veulent vivre et travailler et de ce qu’ils apprécient.

Par exemple, Seattle – qui s’est classée numéro trois sur la liste de cette année – est en train de devenir un chef de file en matière d’énergie propre. La ville va de l’avant avec des plans pour adopter de nouvelles initiatives pour des bâtiments plus propresselon le maire de la ville, Bruce Harrell.

La ville abrite également des géants de la technologie tels qu’Amazon et Microsoft, et les jeunes demandeurs d’emploi sont impatients de travailler pour une entreprise qui s’aligne sur leurs valeurs et a un intérêt direct dans quelque chose comme la défense de l’environnement.

Seattle est également en tête de liste des villes où les étudiants veulent vivre après l’obtention de leur diplôme, selon Axios et The Generation Lab’s 2022 Index des villes suivantes.