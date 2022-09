10 villes américaines où les marchés du logement se refroidissent le plus rapidement

L’étude a révélé que les marchés qui se sont refroidis le plus rapidement de février 2022 à août 2022 se trouvaient presque tous sur la côte ouest.

Le courtage immobilier propulsé par la technologie s’est classé 100 des régions métropolitaines les plus peuplées des États-Unis en utilisant les paramètres suivants :

Le marché du logement est en pleine mutation en ce moment, grâce aux taux hypothécaires élevés, à l’inflation persistante et à l’incertitude économique, selon Rapport 2022 de Redfin .

Selon le rapport de Redfin, le marché du logement de Seattle se refroidit plus rapidement que tout autre dans le pays.

La demande des acheteurs de maison et la concurrence sont en baisse dans la ville de l’État de Washington. Environ 34 % de maisons en moins se sont vendues en deux semaines en août par rapport à l’année précédente.

Les prix des maisons sont également en baisse, la propriété typique se vendant 2 % de moins en août qu’un mois plus tôt.

Ces statistiques indiquent que les acheteurs de Seattle ont plus de choix et que les maisons mettent plus de temps à se vendre.

Tacoma, à environ 35 miles au sud de Seattle, fait également partie des 10 marchés qui se refroidissent le plus rapidement.

“Beaucoup de vendeurs ne sont pas en mesure d’obtenir le prix qu’ils souhaitent parce que les acheteurs ne veulent pas concurrencer d’autres offres lorsque les taux hypothécaires sont le double de ce qu’ils étaient il y a un an”, a déclaré l’agent de Seattle Redfin. David Palmier dit dans le rapport.

“Cela signifie qu’il y a moins de vendeurs qui inscrivent leurs maisons et moins d’acheteurs qui font des offres sur celles qui arrivent sur le marché.”