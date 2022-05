10 villes américaines où les femmes sont les plus susceptibles de gagner des revenus à six chiffres

Ramener à la maison un salaire à six chiffres est une marque de réussite financière pour de nombreuses personnes, et c’est plus courant selon l’endroit où vous vivez.

Par exemple, jusqu’à 1 femme sur 3 à San Jose, en Californie, rapporte à la maison au moins 100 000 $ par an, selon un nouveau rapport de GoodHire, une plateforme RH. L’analyse s’appuie sur des données du US Census Bureau, du Bureau of Labor Statistics et du US Department of Commerce pour déterminer où se trouvent les parts les plus élevées de hauts revenus à travers le pays.

Il est logique que la plus forte concentration de salariés à six chiffres vit dans des villes chères autour de la Bay Area et sur la côte Est. Les travailleurs de ces marchés de talents concurrentiels peuvent également avoir plus de poids pour négocier un salaire plus élevé, bien que cela ne signifie pas toujours qu’il va aussi loin pour couvrir les frais de subsistance essentiels.

Et en raison des écarts salariaux raciaux et entre les sexes, les femmes sont moins susceptibles d’atteindre le seuil à six chiffres que les hommes. Seulement 11 % des femmes gagnent 100 000 $ ou plus au niveau national, contre 21 % des hommes.

Voici le top 10 des villes américaines où les femmes sont les plus susceptibles de gagner des salaires à six chiffres :