10 transferts les plus chers de l’histoire du football : Kylian Mbappe est-il le prochain ?

Kylian Mbappe s’est engagé à jouer pour le Paris Saint-Germain la saison prochaine. Au-delà de cela, son avenir est incertain, car le joueur aurait informé le club qu’il n’exercerait pas l’option de prolonger son contrat jusqu’à la saison 2024-25.

Le PSG pourrait essayer de négocier un nouveau contrat avec Mbappe avant l’été prochain, à l’expiration de son contrat, mais cela risquerait alors de le laisser marcher pour rien. Si Mbappe signale au club qu’il envisage sérieusement de partir en 2024, le PSG doit alors envisager de le transférer cet été.

Les Parisiens a acquis Mbappe pour un montant de 194 millions de dollars à l’âge de 18 ans. Il a maintenant 24 ans et est un vainqueur confirmé en club et au niveau international.

Quel est le précédent pour un joueur du prix demandé de son calibre?

Voici un aperçu des 10 transferts les plus chers de l’histoire du football et comment ils se sont déroulés :

dix. danger édénique: 124 millions de dollars

Le Real Madrid a payé à Chelsea 124 millions de dollars pour Eden Hazard en 2019, et bien que l’accord semblait une évidence à l’époque, des blessures ont empêché Hazard d’atteindre les mêmes sommets qu’avec Chelsea dans son nouveau club. En 76 apparitions avec Los Blancos, l’ancien joueur de la saison en Premier League a marqué sept buts. Hazard et Madrid ont mutuellement décidé de résilier son contrat en 2023.

9. Cristiano Ronaldo: 126 millions de dollars

Le Real Madrid a battu le record de transfert de tous les temps en 2009 en versant à Manchester United 126 millions de dollars pour Cristiano Ronaldo. Cela s’est avéré être un investissement valable, car Ronaldo a remporté quatre titres en Ligue des champions, deux titres en Liga et quatre coupes nationales en neuf ans en tant qu’attaquant vedette du Real Madrid. Il a également remporté le Ballon d’Or à quatre reprises pendant son séjour à Madrid.

Ronaldo a quitté Madrid pour rejoindre la Juventus en 2018 moyennant des frais de transfert de 107 millions de dollars, mais il est toujours le meilleur buteur de Madrid avec 450 buts en 438 matches.

Cristiano Ronaldo: Chaque but de la Coupe du monde dans la carrière du Portugal de 2006 à 2022 | RENARD Football

8. Jack Greish: 126,8 millions de dollars

Le transfert de 126,8 millions de dollars de Jack Grealish d’Aston Villa à Manchester City semble bien meilleur maintenant qu’il ne l’était au début. Après avoir lutté puissamment lors de sa première saison avec les Sky Blues, Grealish a été un contributeur clé lors de la triple campagne 2022-23 de City, totalisant cinq buts et 11 passes décisives dans toutes les compétitions, contre six buts et quatre passes décisives la saison dernière. Les frais de transfert de Grealish sont les plus élevés pour un joueur anglais.

7. Antoine Griezmann: 129 millions de dollars

Barcelone a activé la clause de rachat de 129 millions de dollars d’Antoine Griezmann de l’Atlético Madrid en 2019. Cependant, le séjour de Griezman à Barcelone n’a pas duré longtemps, car il est retourné à l’Atléti en prêt en 2021 après deux saisons infructueuses au Camp Nou. Atléti a rendu le transfert permanent en 2022 en payant 21 millions de dollars pour Griezmann, 108 millions de dollars de moins que ce que Barcelone avait payé pour lui deux ans auparavant. Griezmann a contribué 35 buts et 17 passes décisives en 102 apparitions pour Barcelone.

6. Enzo Fernández: 130,5 millions de dollars

Après avoir été nommé meilleur jeune joueur du tournoi lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar, Enzo Fernandez a obtenu un transfert de 130,5 millions de dollars de Benfica à Chelsea en janvier. Alors que le joueur de 22 ans n’a pas été en mesure de renverser la saison de Chelsea, il a été l’un des rares points positifs pour les Blues au cours d’une saison au cours de laquelle ils ont terminé 12e de la Premier League anglaise.

Lionel Messi, Enzo Fernández, Julián Álvarez et plus dans chaque but pour l’Argentine | Coupe du monde de football 2022

5. João Félix: 137 millions de dollars

Le transfert de 137 millions de dollars de Joao Felix de Benfica à l’Atlético Madrid était historique pour les deux clubs, car il s’agissait de la plus grosse vente de Benfica dans l’histoire du club et du plus gros transfert jamais réalisé par l’Atlético. Malheureusement, Felix n’a pas fait beaucoup d’histoire à Madrid en dehors de son prix. Alors que le vainqueur du Golden Boy 2019 a aidé l’Atléti à remporter son premier trophée de la Liga en sept ans en 2021, des blessures et des désaccords avec le légendaire manager du club, Diego Simeone, l’ont empêché d’être à la hauteur de son prix. Felix a passé la seconde moitié de la campagne 2022-23 en prêt à Chelsea mais devrait revenir à Madrid pour la saison 2023-24.

4. Ousmane Dembélé: 145 millions de dollars

Quand Ousmane Dembele est en bonne santé, les frais de transfert de 145 millions de dollars que Barcelone a payés pour l’acquérir du Borussia Dortmund en 2017 semblent tout à fait justifiés, mais les blessures ont rendu l’accord difficile à évaluer. Parce qu’il a remporté trois titres de la Liga et trois coupes nationales en six ans à Barcelone, il a été mis à l’écart pour les hauts et les bas que les clubs ont connus à cette époque. Sa dernière saison à Barcelone a sans doute été sa plus percutante, puisqu’il a contribué cinq buts et sept passes décisives en route vers un titre en Liga.

3. Philippe Coutinho: 145 millions de dollars

Le troisième transfert le plus cher de l’histoire du football est également l’un des pires. Considéré comme le remplaçant parfait de la légende du club Andres Iniesta, Philippe Coutinho a été transféré à Barcelone depuis Liverpool pour un montant de 145 millions de dollars en 2018. Ce qui a suivi a été le scénario cauchemardesque pour Barcelone. Coutinho, le joueur le plus cher de Barcelone de tous les temps, n’a disputé qu’une seule saison complète pour le club avant d’être prêté à Barcelone avant le début de sa troisième saison.

Coutinho est revenu à Barcelone pour la saison 2020-21, mais une blessure au genou de fin de saison l’a limité à seulement 14 apparitions dans toutes les compétitions. En janvier 2022, Coutinho a été transféré au club de Premier League Aston Villa pour 20 millions d’euros. Coutinho a terminé sa carrière à Barcelone avec 25 buts et 14 passes décisives en 106 apparitions avec Barcelone. Avec Liverpool, il a inscrit 54 buts et 45 passes décisives en 201 apparitions.

2. Kylian Mbappé: 194 millions de dollars

Avec le recul, 194 millions de dollars semblent être un vol pour un joueur du calibre de Kylian Mbappe. Bien que le joueur de 24 ans n’ait pas encore remporté la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, il a remporté un record de cinq titres consécutifs de Ligue 1 et huit coupes nationales au club depuis qu’il les a rejoints depuis Monaco en 2017. Il a également été nommé Ligue 1. Joueur de l’année quatre fois en tant que joueur du PSG.

En mars, Mbappe a dépassé Edinson Cavani pour devenir le meilleur buteur de tous les temps du PSG, et il l’a fait en 54 matchs de moins. Même s’il quitte le PSG à l’expiration de son contrat en 2024, il restera le plus grand joueur du club de tous les temps. De plus, il y a de fortes chances que le PSG reçoive l’argent qu’il a payé pour lui.

Kylian Mbappé : Chaque but en Coupe du monde en carrière en France de 2018 à 2022 | RENARD Football

1. Neymar: 239 millions de dollars

Il allait toujours être difficile pour Neymar d’être à la hauteur du prix de 239 millions de dollars que le PSG a payé à Barcelone pour ses talents en 2017, mais les blessures l’ont rendu encore plus difficile à justifier en remportant une Ligue des champions, ce que le PSG n’a jamais fait. fait. Pourtant, il a eu une carrière exceptionnelle avec le PSG, enregistrant 118 buts et 77 passes décisives en 173 apparitions pour le club et remportant 13 trophées en six ans.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Kylian Mbappé Paris SG Ligue 1

Tendance COUPE DU MONDE DE LA FIFA HOMME