10 technologies révolutionnaires 2023 | Examen de la technologie MIT

Recyclage des piles

Le recyclage est essentiel pour éviter que les montagnes croissantes de batteries usagées ne finissent dans les décharges, et il pourrait également fournir une source de métaux indispensable pour alimenter les véhicules électriques de demain. Les entreprises construisent des installations qui récupéreront le lithium, le nickel et le cobalt et renverront ces métaux aux fabricants de batteries lithium-ion, ce qui contribuera à réduire les coûts.

Pourquoi est-ce important