10 stades en attente alors que les chefs de l’Euro 2020 accueillent la candidature de l’Angleterre

Au total, 10 stades seraient en attente, les chefs de l’Euro 2020 auraient « salué » la candidature de l’Angleterre à organiser l’ensemble du tournoi.

Les euros devraient actuellement être organisés dans 12 pays d’Europe, mais des doutes subsistent quant à la viabilité du plan au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

Le déploiement des vaccins au Royaume-Uni les a placés devant leurs homologues du continent et le Premier ministre Boris Johnson a proposé d’accueillir le concours d’été.

Dans l’état actuel des choses, Wembley devrait organiser sept matches, dont les trois matchs de groupe de l’Angleterre, un affrontement des 16 derniers, les demi-finales et la finale.

Selon la feuille de route du gouvernement, Wembley serait en mesure d’organiser une foule de capacité pour les dernières étapes du tournoi lorsque les restrictions seront levées à partir du 21 juin.

L’UEFA confirmera le calendrier des Euros le mois prochain, mais insistera pour que tous les pays hôtes s’engagent à avoir des supporters à l’intérieur des sites, rapporte The Sun.

Et cela pourrait ouvrir la porte à l’Angleterre jouant un plus grand rôle, les chefs de tournoi étant reconnaissants de l’offre.

Si l’Angleterre devait organiser pleinement l’Euro, les autres stades qui seraient alignés pour accueillir des matches sont Old Trafford, Villa Park, St James ‘Park, l’Etihad, le Stadium of Light, Anfield, le London Stadium, le Tottenham Hotspur Stadium. et les Emirats.