10 spectacles à voir à Los Angeles en février

Les sélections de ce mois-ci offrent des merveilles Day-Glo et des textures alléchantes, sous qui se trouvent sur des thèmes plus compliqués. Les peintures sur papier saturées de couleurs d’Aryana Minai et les pop-pastiches de Joey Terrill ressemblent à des portails vers d’autres mondes construits sur la perte, la mémoire et la survie. Trois expositions collectives — ART IRAN, Gratter la Luneet Je te reverrai — se concentrer sur des stratégies artistiques pour se connecter avec la communauté et la maison. Kritsy Moreno et Judithe Hernández offrent des visions complémentaires de l’art féministe Chicanx, canalisant la résistance par la beauté et le charme. Edgar Fabián Frías et Wanda Koop font passer la subversion et la critique sous des formes respectivement maximalistes et minimalistes.





Aryana Minai, « Field Echo II » (2023), papier teint fait main monté sur panneau, 41 x 47 pouces (photo de Matt Stromberg/Hyperallergique)



Aryana Minaï : Des eaux douces entendues ici

Les peintures vibrantes sur pâte à papier d’Aryana Minai sont des manifestations tangibles de la diaspora, de la mémoire et du désir de rentrer chez soi. L’artiste irano-américaine est née à Los Angeles mais a passé son enfance à Téhéran avant de retourner aux États-Unis à l’adolescence. Les motifs décoratifs de ses œuvres rappellent les motifs islamiques des murs des cours des jardins iraniens, tandis que leur grand format vertical est basé sur les dimensions des plates-formes de camions à plateau utilisées par les journaliers travaillant dans la construction et l’aménagement paysager dans toute la Californie du Sud. Dans la pâte à papier de certaines œuvres, elle insère des graines, symboles d’espoir des racines à venir.

Shulamit Nazarian (shulamitnazarian.com)

616 North LaBrea Avenue, Fairfax, Los Angeles

Jusqu’au 10 février





Vue d’installation de Kristy Moreno : la compagnie que nous gardons (2024) à la Ochi Gallery, Los Angeles (photo de Deen Babakhyi, avec l’aimable autorisation de la Ochi Gallery)



Kristy Moreno : L’entreprise que nous gardons

Les sculptures en céramique de Kristy Moreno ressemblent à des totems de solidarité féminine, s’appuyant sur de nombreuses sources d’autonomisation féministe. Ses silhouettes trapues et brunes s’inspirent de la culture chicanx lowrider des années 1950, du punk underground des années 70 et de l’esthétique riot grrrl des années 90, avec des clins d’œil au futurisme et aux motifs autochtones. Emmailloté dans des tons pastel et orné d’espagnol des termes comme chula (mignon et chingona (badass), son équipe de femmes entrelacées équilibre la douceur et le défi.

Galerie Ochi (ochigallery.com)

3301, boulevard West Washington, Arlington Heights, Los Angeles

Jusqu’au 10 février





Edgar Fabián Frías, « Open Heart Dimensions » (2024), impression giclée sur toile de qualité artistique avec protection anti-UV résistante à la décoloration, encre d’archives, 36 x 36 pouces (image fournie par l’artiste)



Edgar Fabián Frías : Le musée des cartes mutantes multidimensionnelles

Avec son techno-psychédélisme irrévérencieux, Edgar Fabián Frías remet en question la nature subjective et coloniale de la cartographie occidentale en faveur d’un système de cartographie plus ouvert et plus expansif. S’inspirant du peuple Wixárika (Huichol) Technique Nierika, un artisanat traditionnel qui incorpore du fil, des perles et d’autres objets pour représenter des images symboliques de la flore et de la faune, Frías crée des peintures, des sculptures, des vidéos et des installations interactives qui subvertissent les représentations linéaires du temps et de l’espace.

La Société de Recherche Philosophique (prs.org)

3910 Boulevard Los Feliz, Los Feliz, Los Angeles

Jusqu’au 24 février





Joey Terrill, « Nature morte avec Cialis, Triumeq et un dessin de mon ami Teddy Sandoval » (2023), acrylique et techniques mixtes sur toile, 36 x 48 pouces (photo de Robert Wedemeyer, avec l’aimable autorisation de Marc Selwyn Fine Art)



Joey Terrill : toujours là

Les œuvres d’art vibrantes et accrocheuses de Joey Terrill reflètent son identité aux multiples facettes en tant qu’artiste, activiste, défenseur et gay chicano. vivant avec le SIDA. Toujours là présente des sélections de sa série de natures mortes en cours, qu’il a commencée à la fin des années 1990. Les peintures d’inspiration pop représentent une gamme d’objets et de consommables quotidiens : de la nourriture, des produits de soins et les médicaments contre le VIH qu’il prend quotidiennement. Parfois, le portrait d’un amant ou d’un ami décédé est accroché en arrière-plan. Peintes avec des couleurs vives sur des fonds aux motifs sensationnels, ces natures mortes évoquent l’agonie, l’extase et la banalité de la vie quotidienne de Terrill.

Marc Selwyn Beaux-Arts (marcselwynfineart.com)

9953 South Santa Monica Boulevard, Beverly Hills, Californie

Jusqu’au 3 mars





Mariel Miranda, « Quatre roues pour manipuler quelque chose de fragile » (2023), caisse d’expédition en bois, tissus, plastiques, ficelles, ceintures en simili cuir, textiles tissés, gazon synthétique, gilet de sauvetage, ours en peluche, ballons, vinyle irisé, fibres de pulpe, papier, passe-fils et roulettes, 59 x 30 x 24 pouces (photo de David Baboila, avec l’aimable autorisation de l’artiste et Track 16)



Les étrangers de l’autre côté

Neuf artistes contemporains de Tijuana se réunissent pour présenter des formes hétérogènes d’art mexicain influencées par la proximité de la ville avec les États-Unis, qu’ils décrivent dans leur déclaration d’exposition comme « à la fois une partie de notre ville et en même temps une autre dimension ». Cette multivalence transfrontalière se manifeste de multiples façons, notamment dans les assemblages de Mariel Miranda et Alejandro Zacharías, les collages maximalistes de Damariz Aispuro, les sculptures en verre soufflé du duo Hermanos de la Torre, les masques intimes troublants de Toni Larios et le travail de plusieurs autres.

Piste 16 (track16.com)

1206 Maple Avenue, Suite 1005, Quartier de la Mode, Los Angeles

Jusqu’au 9 mars





Wanda Koop, « Ukrainian Quartet – Power Plant » (2023), acrylique sur toile, 84 x 84 pouces (photo de Nik Massey, avec l’aimable autorisation de la Night Gallery, Los Angeles)



Wanda Koop : Objets d’intérêt

Sous la surface placide des peintures de rechange de Wanda Koop se trouvent un courant sous-jacent sombre. En arrière-plan de ses paysages bucoliques, caractérisés par un horizon bas et une grande pleine lune, se trouvent souvent des signes de détresse écologique, comme un puits de pétrole en feu ou les tours fumantes d’une centrale nucléaire. Objets d’intérêt présente une nouvelle œuvre de la peintre de Winnipeg de 72 ans qui fait référence à son héritage ukrainien, notamment une croix parsemée de fleurs qui sert de mémorial à sa grand-mère, décédée pendant la Révolution russe, après quoi sa famille a émigré au Canada.

Galerie de nuit (galerie de nuit.ca)

2276 East 16th Street, centre-ville de Los Angeles

Jusqu’au 9 mars





Parastou Forouhar, « The Written Room » (image fournie par l’artiste)



ART IRAN : Tomber dans le langage

ART IRAN : Tomber dans le langage présente neuf artistes de toute la diaspora iranienne qui intègrent des éléments de l’alphabet persan dans leur…