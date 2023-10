10 sont présents, 8 autres encore en vie avant la semaine 9 – Shaw Local

Bien que Morris, Lincoln-Way West, Joliet Catholic, Lincoln-Way East, Minooka, Seneca, Wilmington, Coal City, Lincoln-Way Central et Joliet West aient déjà terminé leurs places en séries éliminatoires, ils ont encore beaucoup à jouer dans leur match régulier. -finales de la saison. Pendant ce temps, d’autres dans la région élargie de Joliet seront en compétition pour leur vie en séries éliminatoires.

Voici un aperçu de la photo des séries éliminatoires de la semaine 9 dans la zone Herald-News.

DANS

8-0 équipes

Morris (44 points en séries éliminatoires)

Morris joue pour le dernier championnat Kishwaukee River/Interstate 8 White à domicile contre Sycamore et une tête de série dans les domaines de classe 4A ou 5A selon l’endroit où les inscriptions sont interrompues, mais il est déjà bloqué dans une place en séries éliminatoires et très probablement un premier tour. match éliminatoire à domicile.

Lincoln-Way East (43 points en séries éliminatoires)

Les Griffins peuvent verrouiller une saison invaincue et le championnat SouthWest Suburban Blue avec une victoire de la semaine 9 à 3-5 Bolingbrook. Les finalistes en titre de la classe 8A n’ont jamais manqué les séries éliminatoires depuis que l’école a déménagé sur un campus de quatre ans en 2001.

Sénèque (32 points en séries éliminatoires)

Les Fighting Irish sont présents grâce à leurs huit victoires et au championnat inaugural de la Chicagoland Prairie League. Le match à domicile de la semaine 9 contre St. Bede ne changera rien à cela, mais cela garantirait à Sénèque une tête de série dans la classe 2A ou 3A, quelle que soit la destination des Irlandais.

équipes 7-1

Wilmington (37 points en séries éliminatoires)

Les Wildcats ont conclu l’offre automatique de l’Illinois Central Eight Conference et tenteront de remporter leur huitième match consécutif et de verrouiller un probable match éliminatoire à domicile du premier tour lorsqu’ils rendront visite à Streator 2-6 ce vendredi.

Lincoln-Way Central (34 points en séries éliminatoires)

Les Knights bénéficieront d’un test de calibre éliminatoire vendredi avec une visite contre Bradley-Bourbonnais 6-2, mais quel que soit le résultat, ils sont enfermés dans le peloton de classe 7A pour la première fois depuis 2018. Une victoire pourrait donner à LW Central un premier tour. Jeu a la maison.

Joliet Ouest (28 points en séries éliminatoires)

De retour en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2019, les Tigers pourraient vraiment utiliser une victoire vendredi à 4-4 Plainfield Central – qui jouera lui-même pour une place en séries éliminatoires – pour aider à compenser le faible nombre de points en séries éliminatoires de Joliet West et obtenez un meilleur tirage dans le support 8A.

6-2 équipes

Lincoln-Way West (39 points en séries éliminatoires)

Les Warriors sont bloqués dans une place en séries éliminatoires et semblent destinés au peloton de classe 7A quel que soit le résultat du match à domicile de vendredi contre Andrew. Une victoire aiderait grandement la tête de série de LW West.

Joliet catholique (33 points en séries éliminatoires)

Déjà en séries éliminatoires pour la 44e fois dans l’histoire du programme, les Hilltoppers accueillent St. Ignatius lors de la semaine 9 avec le championnat vert CCL/ESCC en jeu ainsi qu’une meilleure chance de participer à un éventuel match éliminatoire de premier tour à domicile.

Coal City (32 points en séries éliminatoires)

Les Coalers rendront visite à une équipe affamée de Manteno 4-4 jouant pour sa propre place en séries éliminatoires vendredi, mais ont déjà assuré leur place dans le peloton de classe 4A pour la 12e saison consécutive. Tout dépend de la graine pour les Coalers.

Minooka (30 points en séries éliminatoires)

Les Indiens sont bloqués avec six victoires, quel que soit le résultat de la visite de vendredi à 5-3 West Aurora, mais une victoire contribuerait grandement à compenser le nombre relativement faible de points en séries éliminatoires de Minooka lorsqu’il s’agit de classer la tranche 8A.

TOUJOURS ÉLIGIBLE

5-3 équipes

Lockport (45 points en séries éliminatoires)

Les Porters accueilleront une équipe Homewood-Flossmoor 4-4 avide de séries éliminatoires au cours de la semaine 9. Quel que soit le résultat, le nombre élevé de points en séries éliminatoires de Lockport en fait un verrou virtuel pour être dans le peloton de classe 8A pour la semaine 10, bien qu’un une victoire améliorerait considérablement leur classement dans un peloton difficile.

Dwight/GSW (31 points en séries éliminatoires)

Les chevaux de Troie ont besoin soit d’une victoire à domicile contre Marquette 6-2 vendredi, soit d’un seuil de points en séries éliminatoires indulgent pour les offres générales de 5-4. Dwight/Gardner-South Wilmington semble susceptible de terminer avec 35 points en séries éliminatoires s’il termine 5-4, probablement suffisant pour placer les Trojans dans la classe 2A ou, moins probablement, 3A.

Peotone (30 points en séries éliminatoires)

Le faible nombre de points des Blue Devils en séries éliminatoires pourrait être une préoccupation si plusieurs équipes 5-4 finissent par rater le cut cette saison. C’est normalement le cas, même si cela n’a pas été le cas la saison dernière. Une victoire à 2-6 Herscher vendredi atténuerait ces inquiétudes et placerait Petone dans la tranche 3A à coup sûr.

4-4 équipes

Providence (48 points en séries éliminatoires)

Les quelque 50 points des Celtics en séries éliminatoires les permettront en fin de compte de se qualifier pour les séries éliminatoires avec une victoire à domicile vendredi contre Benet. Il pourrait également y avoir une trajectoire de défaite si 4 à 5 équipes finissent par obtenir des offres générales, mais une victoire est une trajectoire beaucoup plus sûre.

Plainfield Nord (44 points en séries éliminatoires)

Trois victoires serrées au cours des quatre dernières semaines placent les Tigers à portée de main pour participer aux séries éliminatoires pour la quatrième saison consécutive. Ils auront probablement besoin d’une autre victoire, vendredi, à 5-3 à Yorkville.

Citron (43 points en séries éliminatoires)

Demi-finaliste d’État de classe 6A l’automne dernier, Lemont aura presque certainement besoin d’une victoire à 7-1 Thornton Fractional North jeudi pour revenir aux séries éliminatoires à moins qu’un nombre sans précédent d’équipes 4-5 ne réussissent.

Plainfield Central (28 points en séries éliminatoires)

Avec seulement 28 points en séries éliminatoires, le seul chemin vers les séries éliminatoires pour les Wildcats consiste d’abord à vaincre 7-1 Joliet West vendredi, puis soit à remporter le bris d’égalité que Southwest Prairie East utilisera pour déterminer son représentant à la conférence, soit à obtenir une offre générale parce que d’un seuil inhabituellement bas pour les points en séries éliminatoires. L’un ou l’autre chemin commence ou se termine avec le résultat de vendredi.

3-5 équipes

Bolingbrook (46 points en séries éliminatoires)

Si 4 à 5 équipes obtiennent des offres globales – un grand « si » étant donné qu’une seule, Buffalo Grove, l’a fait la saison dernière, et la plupart des saisons, aucune n’y est parvenue – le total de points final de Bolingbrook en séries éliminatoires dans les années 50 devrait placer les Raiders vers l’avant. de la ligne. Cependant, pour que cela soit une possibilité, Bolingbrook devrait éliminer Lincoln-Way East, invaincu, vendredi soir.