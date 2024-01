10 signes avant-coureurs indiquant que vous ne mangez pas assez de protéines

Ce n’est un secret pour personne : les protéines sont un nutriment essentiel pour développer la masse musculaire, soutenir une gestion saine du poidset renforcer le système immunitaire. Mais les protéines ne sont pas vitales uniquement pour les bodybuilders et les athlètes ; il devrait être un nutriment privilégié dans tout régime alimentaire nutritif et bien équilibré. Si vous souhaitez ajouter plus de protéines à votre alimentation, vous vous demandez peut-être : Quelle quantité de protéines est suffisante? Et quels sont les signes que vous ne mangez pas assez de protéines ? Heureusement, nous avons discuté avec Destini Moody, RDN, CSSD, LDdiététiste et diététiste du sport avec Avis sur Garage Gymqui répond précisément à ces questions et explore 10 signes révélateurs d’une consommation insuffisante de protéines.

Avant de plonger dans le vif du sujet, faisons un petit rappel du cours de biologie au lycée. Les protéines, avec les glucides et les graisses, sont l’un des trois macronutriments dont votre corps a besoin pour produire de l’énergie. Une fois consommées, les protéines sont décomposées en acides aminés (les éléments constitutifs des muscles) que votre corps utilise comme carburant, pour développer ses muscles, réparer ses tissus, sa fonction immunitaire et soutenir diverses fonctions essentielles.

Fournir quatre calories par grammel’apport nutritionnel recommandé (AJR) en protéines pour un adulte sédentaire est de 0,8 grammes par kilogramme ou 0,36 gramme de protéines par kilo de poids corporel. Selon le Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA)cette quantité quotidienne équivaut à environ 46 grammes de protéines pour les femmes et 56 grammes pour les hommes.

Maintenant que nous avons établi l’importance des protéines dans votre alimentation et la quantité que vous devriez en consommer quotidiennement, lisez la suite pour découvrir 10 signes infaillibles que vous ne mangez pas suffisamment de protéines, selon Moody. Et ensuite, ne manquez pas 16 façons simples d’augmenter votre apport en protéines.

Vous avez du mal à prendre du muscle

homme en forme soulevant des poids, quelle est votre forme dans votre concept des années 40

Si vous atteignez un plateau en matière de prise de muscle, cela peut indiquer un manque de protéines. La croissance musculaire nécessite plus que le seul entraînement en force. Recherche suggère que consommer entre 1,6 et 2 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel est optimal pour ceux qui cherchent à développer leurs muscles.

“De nombreuses personnes qui tentent de développer leur masse musculaire se concentrent sur la prise de masse en mangeant autant de calories que possible”, explique Moody. “Cependant, vous serez probablement frustré et prendrez de la graisse sans suffisamment de protéines dans ces calories. Vous remarquerez également que votre force diminue ou ne s’améliore pas si vous ne mangez pas suffisamment de protéines.”

Vous tombez souvent malade

Femme malade sur le canapé

Si vous avez constamment des reniflements ou une sensation de mauvaise humeur, cela peut signifier que votre système immunitaire fonctionne à des niveaux sous-optimaux en raison d’un apport insuffisant en protéines.

“Beaucoup de gens ne savent pas que les anticorps, les molécules de votre système immunitaire qui combattent les maladies, sont des protéines”, explique Moody. “Peu importe le vaccin contre la grippe que vous avez reçu cette année, votre système immunitaire pourrait être incapable de se défendre contre la maladie sans suffisamment de protéines.”

Tu es toujours fatigué

femme fatiguée tenant un café

“Lorsque vous ne mangez pas suffisamment de protéines, votre corps a besoin de trouver ses acides aminés quelque part. Il commence donc à décomposer votre masse musculaire pour répondre à ses besoins en protéines. Lorsque suffisamment de muscle est perdu, cela provoque une faiblesse et vous vous sentez constamment épuisé. “, dit Maugrey. Si vous êtes régulièrement fatigué, vous devrez peut-être réévaluer votre apport en protéines.

Vous ressentez des sautes d’humeur

Homme déprimé avec des problèmes assis seul, la tête dans les mains sur le lit et pleurant

Les sautes d’humeur pourraient être un indicateur subtil d’une carence en protéines affectant la production de neurotransmetteurs. Neurotransmetteurs sont des produits chimiques qui permettent la communication entre les cellules cérébrales pour une humeur équilibrée.

“Un manque de protéines peut conduire à manger trop de glucides, et ces chutes de glycémie peuvent vous amener à vous moquer de vos amis et collègues une fois de trop sans aucune raison apparemment. Les protéines constituent également certains neurotransmetteurs dans le cerveau qui contrôlent l’humeur, donc lorsque l’apport en protéines est faible, votre humeur peut suivre.”

Vos cheveux et vos ongles sont faibles et cassants

Femme regardant les ongles

Vos cheveux et vos ongles sont constitués de kératine, une protéine structurelle qui nécessite des acides aminés. Lorsque vous ne consommez pas suffisamment de protéines, votre corps ne peut pas produire suffisamment de kératine pour une croissance, une force et un entretien adéquats des cheveux et des ongles. Moody nous dit : “Vos cheveux, votre peau et vos ongles conservent leur intégrité grâce au collagène et à la kératine, qui sont tous deux des protéines. Manger suffisamment de protéines alimentaires garde vos cheveux brillants, vos ongles forts et votre peau douce.”

Tu as toujours faim

affamé

Études montrent que les protéines sont le macronutriment le plus rassasiant, ce qui signifie qu’elles vous permettent de vous sentir rassasié plus longtemps et aident à réduire les fringales. “Incorporer des protéines dans la plupart de vos repas et collations est une excellente stratégie pour vous sentir rassasié tout au long de la journée”, déclare Moody. “Essayez de manger des protéines, des graisses et des glucides ensemble pour un repas ou une collation complète.”

Vous souffrez d’anémie

Médecin vérifiant chez le patient des symptômes d’anémie

Bien qu’elle soit souvent associée au fer, l’anémie peut également provenir d’un manque de protéines dans votre alimentation. Selon le NIH, l’hémoglobine, cruciale pour le transport de l’oxygène, dépend des protéines pour sa synthèse. “Il existe de nombreuses formes de carence en fer, mais l’hypoprotéinémie est une maladie dans laquelle une personne a des taux de protéines dans le sang très faibles”, explique Moody. “La consommation régulière et quotidienne d’aliments riches en protéines peut aider à lutter contre la carence en fer. Si vous n’êtes pas sûr du type de carence en fer dont vous souffrez, il est essentiel de faire plus d’analyses sanguines et de consulter un diététiste ou un médecin.”

Vous perdez de la masse musculaire

concept de perte musculaire

Si la perte de masse musculaire est un processus naturel de vieillissement, elle peut également signaler un apport insuffisant en protéines. Un entraînement de force régulier nécessite un apport régulier en protéines chaque jour pour gagner du muscle. Recherche souligne que consommer 25 à 30 grammes de protéines de haute qualité répartis uniformément tout au long de la journée est le moyen idéal pour développer et maintenir la masse musculaire.

Moody déclare : « Manger suffisamment de protéines alimentaires peut aider à maintenir l’état musculaire et à prévenir la fonte ou la perte musculaire. Quels que soient les objectifs de quelqu’un, le maintien de la masse musculaire devrait être une priorité absolue pour la santé et le bien-être de chacun.

Vous avez du mal à perdre du poids

monter sur une échelle

Si la balance refuse de bouger, il se peut que ce soit un manque de protéines qui sabote vos efforts de perte de poids. Selon École de médecine de Harvard, les protéines ont un effet thermique élevé, ce qui signifie qu’elles nécessitent plus de calories pour être brûlées pendant la digestion que les glucides ou les graisses. “Lorsque certaines personnes ne mangent pas suffisamment de protéines, elles peuvent avoir plus faim ou être moins satisfaites, ce qui les amène à consommer d’autres aliments riches en calories qui peuvent, avec le temps, entraîner une prise de poids”, explique Moody.

Vous avez des os faibles

Tenir le genou, douleur au genou

“Les protéines ne sont pas seulement importantes pour vos muscles, mais aussi pour la santé de vos os”, déclare Moody. “Un entraînement régulier en force, associé à un apport quotidien adéquat en protéines, aura un effet positif sur l’état des os.” Selon le Société américaine pour la nutritionplusieurs études indiquent qu’un apport plus élevé en protéines peut améliorer la densité osseuse et réduire le risque de fracture, quelle que soit la source de protéines.

