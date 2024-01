10 signes avant-coureurs indiquant que vous ne mangez pas assez de fibres : mangez ceci, pas cela

Je ne veux pas paraître alarmiste, mais nous sommes confrontés à une crise de la fibre optique. UN Etude 2021 ont découvert que seulement sept pour cent des adultes américains consomment suffisamment de fibres, un nutriment essentiel nécessaire à plusieurs aspects de votre bien-être, notamment la santé digestive, la gestion du poids, le contrôle de la glycémie et la santé cardiaque, pour n’en nommer que quelques-uns. Selon le Instituts nationaux de la santé, l’apport quotidien recommandé en fibres est de 38 grammes par jour pour les hommes et de 25 grammes pour les femmes. Cependant, l’Américain moyen n’en consomme que 14 grammes par jour en moyenne. Maintenant, vous vous demandez peut-être : quels sont les signes que vous ne mangez pas suffisamment de fibres ? Pour répondre précisément à cette question, nous avons discuté avec Destini Moody, RDN, CSSD, LDdiététiste et diététiste du sport avec Avis sur Garage Gymqui révèle 10 signes courants pouvant indiquer un manque de ce nutriment essentiel.

Les fibres se déclinent en deux types principaux : solubles et insolubles, et chaque type offre des bienfaits uniques pour la santé. Les fibres solubles, présentes dans les aliments comme l’avoine, les haricots et les fruits, se dissolvent dans l’eau pour former un substance gélatineuse. Ce type de fibre aide à réduire le taux de cholestérol et à stabiliser la glycémie en ralentissant la digestion et l’absorption des nutriments. À l’inverse, les fibres insolubles, présentes dans les grains entiers, les noix et les légumes, ne se dissolvent pas dans l’eau. Au lieu de cela, il ajoute du volume aux selles et aide à soutenir les selles régulières pour prévenir la constipation. Les fibres insolubles procurent également une sensation de satiété, ce qui peut aider à gérer le poids. Un apport équilibré en fibres solubles et insolubles est essentiel pour une bonne digestion et une bonne santé globale.

Poursuivez votre lecture pour découvrir les signes révélateurs d’une consommation insuffisante de fibres. Et lorsque vous avez terminé, n’oubliez pas de consulter ces 23 recettes faciles de préparation de repas pour perdre du poids.

Vous devenez somnolent après les repas.

Recherche suggère que les fibres peuvent prévenir les chutes d’énergie en maintenant l’équilibre du taux de sucre dans le sang. Par conséquent, se sentir fatigué et léthargique après les repas peut signifier que vous ne consommez pas suffisamment de fibres. “Un repas riche en fibres ralentit la digestion des aliments, ce qui signifie que le glucose contenu dans les aliments pénètre plus progressivement dans votre circulation sanguine”, explique Moody. “Cela empêche la glycémie d’augmenter. Les pics de glycémie s’accompagnent de chutes de glycémie qui se traduisent généralement par une glycémie plus faible qu’avant de manger. Si vous sentez que vous avez souvent besoin d’une sieste après un repas riche en glucides, c’est probablement parce que tu n’as pas mangé assez de fibres.

EN RELATION: 10 pires aliments pour dormir

Vous êtes constipé.

Les fibres ajoutent du volume aux selles et facilitent les selles. Augmenter votre apport en fibres via les fruits, les légumes, les légumineuses et les grains entiers peut changer la donne si vous souffrez de constipation. “Une étude ont montré que 77 pour cent des personnes souffrant de constipation ont trouvé un soulagement en mangeant plus de fibres », explique Moody. « Les fibres insolubles, comme celles que l’on trouve dans les fruits et légumes, agissent comme une « brosse à récurer » du système digestif lorsqu’elles se déplacent le long des parois intestinales et maintient le contenu de l’intestin en mouvement. Cela évite que les aliments digérés ne restent coincés et provoquent de la constipation. Buvez simplement suffisamment d’eau si vous augmentez soudainement votre consommation de fibres, car un manque d’eau pour déplacer les fibres dans le tube digestif peut avoir l’effet inverse et aggraver la constipation.

Vous avez de la diarrhée ou des selles molles.

D’un autre côté, une augmentation soudaine des fibres sans une hydratation suffisante peut entraîner la diarrhée. C’est pourquoi il est essentiel d’équilibrer votre apport en fibres avec votre consommation d’eau pour maintenir votre système digestif sur la bonne voie. “Ne pas avoir suffisamment de fibres peut également vous envoyer dans la direction opposée avec vos selles, car les fibres peuvent ajouter du volume aux selles. Cela est particulièrement vrai pour les fibres solubles, qui peuvent absorber les liquides dans l’intestin pour former une substance semblable à un gel. Depuis la diarrhée est généralement le résultat d’un excès d’eau dans le tube digestif, la présence de fibres solubles dans l’intestin pour éponger cet excès de liquide peut aider à prévenir les selles molles.6254a4d1642c605c54bf1cab17d50f1e

Vous n’arrivez pas à satisfaire votre faim.

Plusieurs études ont découvert que les fibres peuvent augmenter la satiété et prévenir les excès alimentaires en ajoutant du volume aux repas. Cependant, une faim constante pourrait indiquer que vous devez incorporer davantage d’aliments riches en fibres à votre alimentation. “Lorsque vous consommez un repas riche en fibres, votre estomac se vide plus lentement car les fibres se décomposent lentement”, explique Moody. “Les fibres se développent également à mesure qu’elles absorbent l’eau dans l’intestin. Ces deux fonctions contribuent à favoriser une sensation de satiété plus longtemps. C’est pourquoi, si vous remplacez votre riz blanc par la même quantité de riz brun, même si les calories et les portions sont les mêmes, pareil, vous vous sentiriez probablement plus rassasié avec du riz brun.

EN RELATION: 13 collations copieuses qui satisfont vos plus grandes envies

Votre taux de cholestérol LDL est élevé.

Si votre taux de cholestérol LDL (ou « mauvais ») est élevé, cela pourrait signifier que vous avez besoin de plus de fibres. Selon un Etude 2019, des taux élevés de cholestérol LDL sont liés à un régime pauvre en fibres. “Bien que l’effet des fibres sur le cholestérol soit modeste, elles ont un effet positif par rapport à ceux qui consomment moins de fibres. En combinant des fibres solubles comme l’avoine avec d’autres changements de mode de vie comme l’exercice, l’ajout de fibres solubles comme l’avoine à votre alimentation a il a été démontré qu’il aide à réduire le cholestérol LDL”, explique Moody.

Vous vous sentez paresseux.

Les aliments riches en fibres fournissent une libération constante d’énergie, aidant à réduire la fatigue et à vous rassasier. “La plupart des fibres de notre alimentation proviennent de grains entiers, de fruits et de légumes. Ces aliments contiennent également des antioxydants que l’on ne trouve pas dans la viande et les produits laitiers. L’apport en fibres est excellent, mais les antioxydants contenus dans les aliments contenant des fibres combattent également l’inflammation chronique. “

Vous prenez du poids et vous ne savez pas pourquoi.

Recherche souligne qu’un faible apport en fibres est associé au surpoids. En effet, les aliments riches en fibres sont généralement des fruits, des légumes, des légumineuses et des grains entiers, qui contiennent moins de calories que la viande et les produits laitiers. Manger des aliments riches en fibres peut vous aider à perdre du poids en vous rassasiant sans consommer trop de calories. “Si vous souffrez constamment de chutes de glycémie en raison d’un manque de fibres pour ralentir la digestion, vous pourriez vous retrouver à grignoter davantage sans même vous en rendre compte”, explique Moody. “Cela peut provoquer une surconsommation insidieuse de calories, conduisant à une prise de poids qui semble sortir de nulle part. Cela est particulièrement vrai si vous faites souvent de l’exercice, car l’exercice peut augmenter votre faim. Cela peut amener à supposer que leur augmentation inhabituelle de l’appétit est due à une augmentation inhabituelle de l’appétit. en raison d’être plus actif, plutôt que d’un manque de fibres.

EN RELATION: 15 meilleurs fruits et légumes pour perdre du poids

Tu es ballonné.

“Lorsque la santé intestinale est mauvaise, les mauvaises bactéries peuvent fermenter dans l’intestin et produire des gaz qui provoquent des ballonnements et des maux d’estomac”, explique Moody. “C’est là que les fibres entrent en jeu. De nombreux types de fibres peuvent agir comme un prébiotique, un type de fibre qui sert de nourriture aux bactéries bénéfiques de notre intestin. Les prébiotiques sont excellents pour la santé intestinale car cet “aliment” pour le microbiome permet le bonnes bactéries pour se développer et se multiplier, améliorant ainsi notre santé intestinale.

Vous manquez de certaines vitamines.

Un régime pauvre en fibres peut indiquer un apport insuffisant en vitamines essentielles présentes dans les fruits, les légumes et les grains entiers. “De nombreux aliments contenant des fibres sont riches en nutriments essentiels. Par exemple, les patates douces et les carottes sont riches en vitamine A, tandis que l’avoine et les épinards sont riches en magnésium. Si vous avez une alimentation de mauvaise qualité nutritionnelle et que vous ne mangez pas suffisamment de ces aliments, vous constaterez peut-être que vous ne consommez pas suffisamment de ces vitamines et minéraux », explique Moody.

EN RELATION : 11 meilleurs suppléments de fibres, selon un diététiste

Vous avez des hémorroïdes.

Les fibres ajoutent du volume aux selles, ce qui améliore la motilité et réduit le risque d’hémorroïdes, selon un Etude 2021. “‌‌Vous pouvez avoir des hémorroïdes si vous ne consommez pas suffisamment de fibres”, prévient Moody. “Les selles dures rendent beaucoup plus difficile la selle fluide, ce qui peut provoquer des efforts pendant les pauses aux toilettes, ce qui, à son tour, provoque des hémorroïdes. Les fibres insolubles comme celles que l’on trouve dans les fruits et légumes non féculents agissent pour ramollir les selles et empêcher leur évacuation. besoin de forcer. »