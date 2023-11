10 signes avant-coureurs du cancer de la prostate, selon les médecins

PAR LE TEMPS vous atteignez la cinquantaine, les médecins disent de vous faire dépister cancer de la prostate est important. N’attendez pas de commencer à ressentir des symptômes, car parfois il n’y en a pas.

Cancer de la prostate sa croissance est lente et il n’y a vraiment aucun symptôme, surtout au début, selon le Société américaine du cancer . Au moment où vous constatez des symptômes, le cancer a probablement atteint un stade avancé.

« Les hommes devraient être conscients que cancer de la prostate est l’un des cancers les plus courants chez les hommes, mais lorsqu’il est détecté tôt, il est souvent facilement traitable », explique Daniel Spratt, MD expert en gestion du cancer de la prostate et professeur au département de radio-oncologie de la faculté de médecine de l’université Case Western Reserve.

Effectuer des dépistages et des examens réguliers, connaître vos facteurs de risque de cancer de la prostate et communiquer avec votre médecin peut vous aider à détecter la maladie tôt afin que vous puissiez être traité, explique le Dr Spratt.

Selon les directives de l’American Urological Association, tous les hommes devraient subir un dépistage du cancer de la prostate à partir de 50 ans. Larry Lipshultz, MD professeur d’urologie au Baylor College of Medicine et La santé des hommes conseiller en urologie.

Pour les hommes présentant un risque plus élevé de cancer de la prostate, le dépistage est recommandé entre 40 et 45 ans. Ces groupes comprennent les hommes noirs, les personnes ayant des antécédents familiaux de cancer et ceux ayant une prédisposition génétique, comme le gène BRCA, explique le Dr. dit Lipshultz.

Le dépistage consiste à obtenir un test sanguin d’antigène spécifique de la prostate, ou PSA et un examen de la prostate, dit-il.

Environ un homme sur huit recevra un diagnostic de cancer de la prostate au cours de leur vie, et environ 288 300 nouveaux cas apparaîtront cette année, selon le Société américaine du cancer . C’est plus fréquent chez les hommes noirs et chez tous les hommes de plus de 65 ans.

Voici un aperçu des signes les plus courants de cancer de la prostate pourquoi vous devriez subir des dépistages réguliers et en quoi consistent les dépistages.

Les signes les plus courants du cancer de la prostate

« Le cancer de la prostate fait partie de ces affections qui pourraient facilement être détectées à un stade précoce », déclare John Lynam, DO , médecin ostéopathe de Floride spécialisé en urologie. « Grâce au dépistage et aux tests, le taux de guérison est élevé une fois détecté tôt. »

Ceci est particulièrement important car il n’y a pas de véritables signes précoces de cancer de la prostate, dit-il.

“Une fois que le cancer de la prostate provoque des symptômes, il est généralement avancé et n’est souvent pas guérissable à ce stade”, explique Jonathan Shoag, MD urologue et membre du programme de population et de prévention du cancer du Case Comprehensive Cancer Center de l’université Case Western Reserve.

S’il existe des signes avant-coureurs du cancer de la prostate, ils peuvent inclure :

Sang dans les urines ou le sperme

Problèmes pour uriner, y compris la sensation d’avoir besoin d’uriner plus souvent ou un jet lent ou faible

Urine bloquée

Perte de contrôle de la vessie ou des intestins

Dysfonction érectile

Éjaculation douloureuse

Douleur dans les hanches, le dos, les côtes ou d’autres zones

Faiblesse ou engourdissement des jambes ou des pieds

Fatigue

Perte de poids involontaire

«Le cancer de la prostate a tendance à se propager aux os, ce qui peut être douloureux, provoquer des fractures et limiter la mobilité», explique le Dr Shoag.

Chaque fois que vous remarquez l’un de ces symptômes, consultez votre médecin traitant dès que possible pour subir un dépistage du cancer de la prostate, suggère le Dr Lynam.

Le Dr Spratt affirme que de nombreux symptômes prostatiques ou urinaires n’ont souvent rien à voir avec le cancer de la prostate. Il est donc important d’exclure d’autres problèmes de santé potentiels.

Pourquoi devriez-vous vous faire dépister pour le cancer de la prostate

Au lieu de surveiller les signes du cancer de la prostate, ce qui signifie qu’il a atteint un stade avancé, le Dr Lynam suggère de subir des dépistages réguliers pour le détecter tôt.

« L’espoir est d’attraper le cancer alors qu’il est encore asymptomatique et relativement facile à traiter », explique le Dr Shoag.

La plupart des hommes devraient commencer à se faire dépister à partir de 50 ans, et les hommes noirs, les personnes ayant des antécédents familiaux de cancer de la prostate et les autres personnes présentant un risque plus élevé devraient se faire dépister à partir de 40 ans.

Vous devriez subir un nouveau contrôle tous les deux à quatre ans selon l’AUA.

En quoi consiste le dépistage du cancer de la prostate ?

Le dépistage du cancer de la prostate implique généralement deux tests, explique le Dr Spratt.

L’un d’entre eux est un examen rectal numérique, au cours duquel les médecins palpent la prostate à la recherche d’anomalies. « C’est une procédure rapide et indolore », ajoute-t-il.

L’autre est un test sanguin PSA, qui mesure la quantité d’une protéine produite par les cellules cancéreuses et non cancéreuses de la prostate. « Des niveaux élevés de PSA peuvent être un indicateur de problèmes de prostate, notamment de cancer », explique le Dr Spratt.

Les hommes sans cancer de la prostate ont généralement des taux de PSA inférieurs à 4 nanogrammes par millilitre (ng/mL), selon le Société américaine du cancer . Des niveaux de PSA compris entre 4 et 10 suggèrent que vous pourriez avoir environ 25 pour cent de risques de cancer de la prostate, et des niveaux supérieurs à 10 indiquent que votre risque d’avoir un cancer est supérieur à 50 pour cent.

Certains ont soutenu qu’un test PSA à lui seul suffit à diagnostiquer le cancer de la prostate, explique le Dr Lipshultz, mais les deux sont nécessaires.

« Vous voyez quelqu’un qui a un taux de PSA normal, et vous faites un examen de la prostate, et il y a un cancer partout parce qu’il est tellement indifférencié qu’il ne produit pas de PSA », explique-t-il.

Cellules cancéreuses indifférenciées ne ressemblent généralement pas ou ne se comportent pas comme les cellules normales des tissus où elles se développent et peut ne pas produire beaucoup de PSA .

Le cancer de la prostate est l’une des maladies les plus curables lorsqu’il est détecté tôt, explique le Dr Lynam. Dans certains cas, les cancers de la prostate de bas grade peuvent être surveillés en toute sécurité par votre médecin sans nécessiter d’intervention.

« Le message le plus important que je puisse transmettre aux patients est de connaître vos antécédents familiaux et de subir régulièrement un dépistage et des examens du cancer de la prostate », dit-il. « Nous sommes sérieux lorsque nous disons qu’une détection précoce peut vous sauver la vie. »