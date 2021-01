GOP Sens. Susan Collins (ME) et Rob Portman (OH), deux des 10 sénateurs républicains qui disent avoir une contre-proposition au plan de secours contre le coronavirus de Biden, au Capitole américain en décembre 2020. | Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc./Getty Images

Si les démocrates acceptaient la proposition, ils seraient en mesure de faire passer un soulagement bipartisan via le processus de vote normal.

Un groupe de 10 sénateurs républicains a envoyé dimanche une lettre au président Joe Biden proposant un programme de secours pour les coronavirus plus petit que son plan de 1,9 billion de dollars, et lui demandant de négocier avec eux pour trouver un compromis sur la question des nouveaux efforts de relance de Covid-19.

Le nombre de signataires est important, car tout projet de loi repris selon les règles normales du Sénat aurait besoin d’au moins 10 soutiens du GOP pour réussir. Cela rend la lettre, en fait, une offre de travailler avec les démocrates pour adopter de nouvelles mesures de relance – sous certaines conditions.

Dans la lettre, les législateurs républicains – un groupe qui comprend le sénateur Mitt Romney de l’Utah, Susan Collins du Maine et Lisa Murkowski de l’Alaska, ainsi que d’autres modérés relatifs – ont fait valoir leur proposition, qu’ils ont promis de publier dans son intégralité lundi. , serait en mesure de recevoir un soutien bipartisan, étant donné qu’il reflète l’appel de Biden pour 160 milliards de dollars pour le dépistage, le traçage, le traitement et les fournitures de protection des coronavirus.

Les législateurs ont également déclaré que leur projet de loi comprendra le financement des paiements directs aux «familles qui ont le plus besoin d’aide», une référence au désir de certains législateurs de tester les besoins en paiements directs; aide aux petites entreprises et garde d’enfants; et 4 milliards de dollars pour la santé mentale et la consommation de substances.

Ils n’ont pas fourni de détails, mais le Washington Post rapporte que la proposition du GOP réduirait le coût de la nouvelle relance de 1,3 billion de dollars, à environ 600 milliards de dollars, et qu’il le ferait en effectuant des coupes majeures dans un certain nombre de priorités démocratiques.

Par exemple, les démocrates ont fait pression pour une autre série de paiements directs de 1 400 $ aux célibataires gagnant 75 000 $ ou moins par an et aux couples qui gagnent 150 000 $ ou moins. Comme l’a souligné le sénateur Bernie Sanders sur ABC Cette semaine Dimanche, les démocrates ont promis qu’il y aurait une autre série de paiements directs d’au moins 1400 dollars s’ils remportaient les deux sièges au Sénat lors du second tour en Géorgie en janvier – et ils l’ont fait.

« Vous ne pouvez pas faire campagne sur une série de questions, puis, après les élections, lorsque vous obtenez le pouvoir, dites: » Oh, eh bien, vous savez quoi, nous changeons d’avis « », a déclaré Sanders.

Cependant, accepter la nouvelle proposition républicaine forcerait les démocrates à faire exactement cela – cela réduirait les paiements directs à 1 000 dollars par personne, rapporte le Post.

Et ces paiements seraient probablement envoyés à un groupe beaucoup plus petit de personnes dans le cadre du nouveau plan républicain. Le sénateur de l’Ohio Rob Portman, l’un des signataires de la lettre, a déclaré sur CNN État de l’Union Dimanche que les paiements directs devraient être plafonnés aux personnes gagnant 50 000 $ ou aux familles gagnant 100 000 $. « Concentrons-nous sur ceux qui luttent », a déclaré Portman.

Un groupe de sénateurs du GOP, dont le sénateur Rob Portman, a envoyé une lettre au président Biden proposant leur propre cadre de paquet de secours Covid-19 et demandant à travailler ensemble.

«Nous devons nous assurer que cela est ciblé», dit Portman. https://t.co/iFpCBrgsrH #CNNSOTU pic.twitter.com/4wycNDmQO8 – État de l’Union (@CNNSotu) 31 janvier 2021

Portman a également déclaré que la proposition démocrate d’étendre l’assurance-chômage fédérale – actuellement évaluée à 300 dollars par semaine – jusqu’en septembre était prématurée et que ce programme devrait également être mieux ciblé.

Les démocrates ont proposé non seulement d’étendre ce programme, mais de l’étendre, en augmentant les paiements hebdomadaires à 400 $. Le Post rapporte que le plan du GOP envisage de maintenir l’allocation hebdomadaire à 300 $ et de prolonger le programme, actuellement prévu pour expirer en mars, jusqu’en juin.

Le plan du GOP se débarrasserait également de la proposition démocrate d’augmenter le salaire minimum fédéral à 15 dollars de l’heure, et réduirait probablement le montant de l’aide disponible pour les gouvernements des États et locaux.

Les signataires du GOP soutiennent dans leur lettre – et lors de leurs apparitions à la télévision dimanche – que leur proposition donnera à Biden une chance de tenir sa promesse d ‘«unité», un thème de son discours inaugural.

«Dans l’esprit du bipartisme et de l’unité, nous avons développé un cadre de secours COVID-19 qui s’appuie sur les lois d’assistance COVID antérieures, qui ont toutes passé avec le soutien bipartisan», lit-on dans la lettre. «Nous demandons l’opportunité de vous rencontrer pour discuter plus en détail de notre proposition et de la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour répondre aux besoins du peuple américain pendant cette pandémie persistante.»

Et ils affirment que les projets actuels des démocrates de faire passer leur proposition préférée au Congrès par le biais d’un processus connu sous le nom de réconciliation, qui permet l’adoption d’une législation relative aux questions budgétaires au Sénat avec un vote à la majorité simple (une majorité démocrate victoires en Géorgie), serait – selon les mots de Portman – «empoisonnerait le puits» pour toute tentative future de législation bipartite.

État de l’Union L’animateur Dana Bash a demandé à Portman pourquoi il avait soutenu les républicains en utilisant la réconciliation pour faire avancer une législation controversée dans le passé, notant qu’elle avait été utilisée à la fois dans l’effort républicain pour détruire la loi sur les soins abordables et pour faire adopter les réductions d’impôts de Trump dans la loi. Portman a répondu que «la réconciliation n’est pas destinée aux fins pour lesquelles ils essaient de l’utiliser» et a soutenu que les démocrates ne devraient pas utiliser la réconciliation comme premier recours.

Les démocrates, cependant, ont longtemps été entravés dans leurs efforts pour adopter un vaste plan de relance, acceptant un projet de loi de compromis à la fin de 2020 après des mois de refus républicain d’envisager un projet de loi de 3 billions de dollars adopté par la Chambre en mai 2020.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré qu’il était disposé à «travailler avec nos collègues républicains pour faire avancer» le soulagement du coronavirus, mais que les démocrates «gardent toutes nos options ouvertes, sur la table, y compris la réconciliation budgétaire».

Quel accueil la nouvelle proposition de GOP recevra de Biden reste à voir. Apparaissant sur État de l’Union Dimanche, le directeur du Conseil économique national, Brian Deese, a déclaré à Bash: «Nous nous félicitons des commentaires pour dire où nous n’avons peut-être pas tout bien fait», mais a déclaré: «Le coût de faire trop peu en ce moment dépasse de loin le coût de en faire trop. »

Il est urgent d’adopter un nouveau programme de secours alors que les programmes fédéraux de lutte contre les coronavirus risquent d’expirer

Étant donné que de nombreux programmes fédéraux de lutte contre les coronavirus sont sur le point d’expirer dans les mois à venir, il est urgent de travailler sur la prochaine série de mesures de relance. Comme l’a signalé Emily Stewart de Vox, les retards dans la réussite du dernier tour ont entraîné des lacunes de couverture pour de nombreux chômeurs.

Vendredi, Biden a souligné l’importance de faire adopter un projet de loi de relance des coronavirus, en disant: «Je soutiens le passage des secours de Covid avec le soutien des républicains si nous pouvons l’obtenir, mais le secours de Covid doit passer. Il n’y a pas de si, et de mais.

Biden sur s’il soutient le passage de l’aide de Covid par le biais de la réconciliation budgétaire: « Je soutiens le passage de l’aide de Covid avec le soutien des républicains si nous pouvons l’obtenir, mais l’aide de Covid doit passer. Il n’y a pas de si, et ou de mais. » pic.twitter.com/rm4etycvKb – Aaron Rupar (@atrupar) 29 janvier 2021

Compte tenu de la majorité démocrate de la Chambre et du fait que la législation peut être adoptée dans cette chambre par un vote à la majorité simple, c’est au Sénat que se posera toute difficulté à faire passer rapidement l’aide. Là, les démocrates ont été confrontés soit à la recherche de 10 républicains pour soutenir leur proposition, soit à un compromis avec les républicains modérés sur un plan comme celui avancé par les 10 sénateurs du GOP dimanche, soit à l’adoption d’une législation par réconciliation.

Pour que l’une de ces voies fonctionne au Sénat, les démocrates devraient être un front uni. Dans l’état actuel des choses, ils détiennent la majorité la plus étroite possible dans le Sénat également divisé, le vice-président Kamala Harris servant de bris d’égalité.

Et un front uni n’est pas acquis, car il y a des démocrates de droite au Sénat qui n’ont pas pleinement embrassé toutes les propositions du plan de Biden, ce que Martha Raddatz d’ABC a interrogé dimanche à Sanders.

Plus précisément, elle a interrogé Sanders à propos de Joe Manchin de Virginie-Occidentale, qui a déclaré que la législation bipartite était importante pour lui et qui n’a pas offert un soutien sans réserve d’un salaire minimum de 15 dollars. Il n’a pas non plus dit s’il accepterait les démocrates s’ils choisissaient de poursuivre la réconciliation. Sanders a exprimé sa conviction que «tous les démocrates comprennent la nécessité d’aller de l’avant» avec le soulagement des coronavirus.

«Je crois que nous le faisons», a déclaré le sénateur Bernie Sanders @MarthaRaddatz lorsqu’on leur a demandé si les démocrates avaient suffisamment de voix pour adopter le projet de loi de secours COVID-19. Malgré «les différences et les inquiétudes» concernant le projet de loi, le peuple américain a besoin de secours, ajoute-t-il. https://t.co/0tIupXQlob pic.twitter.com/aGbtmRQ7b1 – Cette semaine (@ThisWeekABC) 31 janvier 2021

« La question n’est pas le bipartisme, la question est de savoir comment faire face à ces crises dès maintenant », a déclaré Sanders. «Si les républicains veulent travailler avec nous, ils ont de meilleures idées sur la façon de faire face à ces crises, c’est génial. Mais pour être honnête avec vous, je n’ai pas encore entendu cela.

Sanders a ajouté qu’il y aurait d’autres opportunités de bipartisme à l’avenir, en particulier autour de questions telles que la réforme et l’infrastructure des médicaments sur ordonnance. «Mais en ce moment, ce pays est confronté à une série de crises sans précédent», a-t-il déclaré.

L’un des signataires de la lettre du GOP, le sénateur de Louisiane Bill Cassidy, a suggéré dimanche que les républicains n’avaient pas eu suffisamment de chance de travailler sur un accord bipartisan.

« Si vous voulez l’unité, vous voulez le bipartisme, vous devez commencer par le groupe qui est prêt à travailler ensemble », a déclaré Cassidy sur Fox News dimanche.

Comme les républicains l’ont souligné, Biden a exprimé le désir de travailler avec les républicains sur la législation. Mais comme Ella Nilsen de Vox l’a écrit, les ambitions de Biden de travailler de l’autre côté de l’allée et de transmettre son paquet de secours peuvent être en contradiction les unes avec les autres – en particulier compte tenu de l’échelle de soulagement plus limitée que les 10 sénateurs du GOP proposent maintenant.

Et les démocrates semblent croire que s’ils ne peuvent réaliser qu’une seule des ambitions du président, la priorité est de faire aboutir le paquet. Comme l’écrit Nilsen:

Alors que les républicains du groupe bipartisan sont ceux qui préconisent de réduire le projet de loi Covid-19 de Biden, les sénateurs démocrates du groupe centriste n’ont pas été aussi désireux de réduire leur budget. Les démocrates se souviennent que les républicains du Sénat ont utilisé le mécanisme de réconciliation budgétaire pour adopter leur projet de loi de réduction d’impôt massive en 2017, et certains membres du caucus démocrate pensent qu’ils devraient donner à leurs priorités le même traitement maintenant qu’ils détiennent la majorité. Sanders, le président du comité du budget du Sénat et le président du comité du budget de la Chambre, John Yarmuth, ont chacun déclaré aux journalistes que leurs comités travaillaient à la rédaction de résolutions de réconciliation budgétaire pour le projet de loi de secours Covid-19, qui pourrait être adopté en quelques jours si Schumer et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi leur donne le feu vert.

Ces résolutions de réconciliation sont désormais attendues dès cette semaine. Les républicains peuvent également y signer s’ils le souhaitent.