10 rois saoudiens avec plusieurs femmes et enfants

Les mariages en Arabie saoudite sont considérés comme le moyen le plus simple de garder le pays uni. Pour maintenir la paix et réduire le risque de guerre civile, de nombreux rois ont épousé les filles de leurs alliés et opposants politiques. La génération du premier roi d’Arabie saoudite dirige le pays à ce jour.

Voici 10 membres de la famille royale saoudienne et le nombre de leurs femmes et enfants.

Abdulaziz bin Abdul Rahman Al Saud est le fondateur de l’Arabie saoudite. Il était le roi d’Arabie de 1932 à sa mort en 1953. Il avait environ 22 femmes et était le père de près de 100 enfants, dont 45 fils.

Top showsha vidéo

Saud bin Abdulaziz Al Saud était le deuxième fils du premier roi d’Arabie. Il a dirigé l’Arabie saoudite de 1953 à 1964. Avec 30 femmes, il a eu un total de 108 enfants ; seuls quelques-uns occupaient des fonctions publiques.

Fahd bin Abdulaziz Al Saud était le roi d’Arabie saoudite de 1982 à 2005. Il était le 8e fils du roi Abdulaziz. Il avait environ 13 femmes, dont il avait engendré 6 fils et 4 filles.

Abdullah bin Abdulaziz Al Saud était le 10e fils du premier roi d’Arabie saoudite. Il est décédé en 2015. Il avait environ 30 femmes et un total de 36 enfants, dont 16 garçons.

Abdul Muhsin bin Abdulaziz Al Saud était le 13e fils du premier roi, décédé en 1985. Il a été nommé gouverneur de Médine. Il avait 8 femmes et 12 enfants.

Faisal bin Abdulaziz Al Saud était le roi d’Arabie saoudite de 1964 à 1975 mais a été assassiné en 1975. Il était le troisième fils du premier roi. Il s’est marié 7 fois.

Khalid bin Abdulaziz Al Saud était le cinquième fils du premier roi. Il a été roi d’Arabie de 1975 à 1982. Il s’est marié 4 fois et a eu 10 enfants.

Talal bin Abdulaziz Al Saud était le 20e fils du premier roi d’Arabie saoudite. Il est décédé en 2018. Il s’est marié 4 fois, ayant un total de 15 enfants.

Nayef bin Abdulaziz Al Saud était le 23e fils du premier roi d’Arabie saoudite. Il a eu 3 mariages et était père de 10 enfants.

Salman bin Abdulaziz Al Saud, le 25e fils du premier roi d’Arabie saoudite, est l’actuel roi du pays du Moyen-Orient. Il a été marié 3 fois et a 13 enfants.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici