10 règles d’ikigai, des auteurs du secret japonais de la longévité

L’un des livres les plus populaires sur la longévité est « Ikigai : le secret japonais d’une vie longue et heureuse« , écrit par Héctor García et Francesc Miralles.

Ikigai se traduit vaguement par « le bonheur d’être toujours occupé » et est centré sur le véritable but d’une personne dans la vie. On dit que trouver votre ikigai rend la vie plus significative.

À Okinawa, au Japon, un zone bleue avec la plus forte concentration de centenaires au monde, l’ikigai est un thème commun, selon García et Miralles qui ont interviewé certaines des personnes les plus âgées du monde.

Un proverbe japonais dit : « Seul rester actif vous donnera envie de vivre cent ans. » Et García et Miralles vous encouragent à rester actif en vous immergeant dans votre ikigai.

Voici les 10 règles qui, selon eux, ont rendu la vie dans votre objectif plus transparente.