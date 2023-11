10 réflexions sur une victoire contre les Panthers pour mettre fin à une séquence de défaites

CHARLOTTE – Dix réflexions sur la victoire 27-13 des Colts contre les Panthers pour passer à 4-5 :

1. On se souviendra de ce jeu comme du jeu Kenny Moore II. Face à son ancien entraîneur Frank Reich, jouant devant ses sœurs dans la foule, le cornerback des Colts a sauté sur deux passes de Bryce Young et les a reprises pour des touchdowns. Il est le premier joueur de l’histoire des Colts à avoir deux pick-6 dans un match.

Il a totalisé 115 verges rien qu’en retour d’interception. Les deux sont arrivés à des moments critiques alors que les Panthers se dirigeaient vers le champ de tir et menaçaient d’en faire un match à un score. Le premier était sur un check-down à un porteur de ballon que Young a lancé très tard, et le second sur une passe d’écran que Young a effectuée.

Moore II a marqué 12 points et l’offensive des Colts a réussi 12 points. Il s’agit toujours d’une équipe compromise avec des blessures, des jeunes et des lacunes en matière de personnel, mais une performance de superstar de Moore II, avec une passe décisive de DeForest Buckner face à Young, a amené cette équipe à un match de 0,500 près du score. au revoir la semaine.

2. Moore II a connu une saison renaissante dans la machine à sous, mais ces dernières semaines, il a été au milieu d’un débat pour savoir s’il jouait au bon endroit compte tenu des blessures qui l’entourent. Les blessures de Dallis Flowers et de JuJu Brents ont révélé un trou béant au niveau du cornerback extérieur que ni Darrell Baker Jr. ni Tony Brown n’ont rempli efficacement.

Moore II était de loin leur meilleure option pour jouer à l’extérieur, comme ils le font en défense de base avec trois secondeurs sur le terrain, et un choix de troisième ronde, Nick Cross, attendait pour aider à le remplacer avec une sécurité nickel ou forte. Mais c’était un changement auquel les Colts ont durement résisté en raison de la façon dont cela perturberait deux, voire trois positions, et ils ont adoré la chimie et la communication que Moore II a apportées avec Julian Blackmon à ces endroits intérieurs.

Cet entêtement a explosé chez les Colts lors de la défaite de la semaine dernière contre les Saints, mais cela a porté ses fruits dans celle-ci. Moore II trouve des moyens de vivre autour du ballon cette année et de punir les quarts plus jeunes ou suppléants qui sont en retard dans leur traitement. C’est qui il était à son apogée au Pro Bowl en 2021, et c’est de retour.

Plus:Kenny Moore mène les Colts à une victoire éclatante contre les Panthers

3. Les Colts sont revenus à Baker Jr. au poste de demi de coin extérieur cette semaine, ce qui semblait être une décision inévitable une fois qu’ils ont décidé de ne pas déplacer temporairement la position de Moore II. Pour être honnête, nous ne savons pas avec certitude quel serait le plan depuis que Brown a quitté le match après avoir subi une lésion cérébrale lors du coup d’envoi d’ouverture, avant même que la défense n’entre sur le terrain. Mais les résultats et les réactions des responsables la semaine dernière suggéraient qu’un autre changement difficile était à venir.

Cela a assez fonctionné dans un match comme celui-ci, où DeForest Buckner était imblocable, les Edge Rushers travaillaient en tandem avec lui et Moore II effectuait ce genre de jeux marquants, Young n’avait tout simplement jamais semblé à l’aise et son seul receveur fiable vivait dans le fente. Les confrontations sont une grande partie de cette ligue, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles cela semblait si différent de celui contre Rashid Shaheed, Chris Olave et Michael Thomas la semaine dernière.

Mais les Colts traversent les parties les plus difficiles de ce problème. La semaine prochaine contre Mac Jones et les Patriots en Allemagne, la situation devrait être similaire. Ensuite, c’est la semaine de congé, et Brents devrait être de retour après s’il n’est pas là cette semaine. Ce qui est inquiétant, c’est que les blessures surviennent régulièrement dans cette ligue, donc la profondeur sera une préoccupation ici tout au long de l’année.

4. Les Colts ont de la chance que Moore II ait eu ce genre de jeu de but car ce fut une journée difficile pour l’offensive en dehors de quelques longs entraînements en première mi-temps, avant que les blessures ne se manifestent vraiment. Drew Ogletree et Josh Downs ont a développé des rôles assez critiques pour cette équipe, et perdre les deux a grandement compromis un jeu de passes avec un quart-arrière suppléant et une attaque où les défenses vont commencer à empiler davantage la boîte sur Jonathan Taylor.

Insider :Kenny Moore II et la défense mènent les Colts à une victoire de 27-13 contre les Panthers

Les Colts ont terminé la journée avec 198 verges au total sur 2,6 verges par course et 4,9 verges par passe, sans aucun jeu de 20 verges ou plus. Parfois, il faut survivre et avancer, et c’est ce qu’ils ont fait.

5. Prendre soin du ballon en était un élément essentiel, et c’est agréable de voir les Colts réduire le nombre de revirements de huit au total contre les Jaguars et les Browns à deux au total contre les Saints et les Panthers. Il a fallu des approches plus conservatrices de la part de l’entraîneur Shane Steichen dans les profondeurs de la cible pour Minshew, mais c’est ainsi qu’une équipe dirigée par Minshew va gagner.

Au fil des semaines, les Colts devront s’appuyer de plus en plus sur le potentiel explosif de Taylor et de Zack Moss pour changer de rythme tout en protégeant le ballon. Cela nécessitera cependant des performances défensives plus semblables à celles des dernières semaines.

6. Sur ce front, j’aurai besoin d’en voir plus, contre des équipes qui ne sont pas si lâches dans le lancement de six choix, dans la mesure où nous pouvons créditer Moore II d’avoir pris l’avantage. Mais il faut remercier la défense des Colts d’avoir réussi à se ressaisir après une semaine atroce contre les Saints et en jouant sans piliers comme Grover Stewart et Zaire Franklin, en plus des Brents.

Segun Olubi a admirablement bien remplacé Franklin, marquant une interception. Eric Johnson a apporté quelques améliorations au plaquage du nez, marquant un sack. Baker a survécu à l’extérieur. Et ces fuites colmatées ont permis à Buckner et Moore II de jouer comme les Pro Bowlers que nous savons qu’ils peuvent être.

7. Shaquille Leonard a préfiguré le temps de jeu d’Olubi dans des paquets de nickel cette semaine lorsqu’il a porté ses désaccords sur le temps de jeu et son calendrier de retour en forme au niveau le plus brutal à ce jour.

“Je pense que ce sera probablement la même chose, voire pire”, a déclaré Leonard à propos de son temps de jeu.

“J’ai juste l’impression que chaque semaine prouve qui je suis. J’ai l’impression que la façon dont je joue au jeu s’améliore chaque semaine, mais ils disent que je ne fais pas assez de jeux spectaculaires. Donc je suppose que je vais encore surveiller un peu “.

Nous devrons donner un peu de temps à cela, car le coordinateur défensif Gus Bradley a souligné que novembre était le moment où Leonard devrait être complètement de retour de sa deuxième opération au dos et jouer un rôle plus à part entière. Mais Olubi assumer ce rôle en l’absence de Franklin n’est pas le meilleur signe pour Leonard, et il l’a lu de cette façon.

À l’avenir, je pense que cette défense aura besoin des jeux splash de Leonard pour survivre aux positions de cornerback extérieur. Les stars doivent soulever ce côté du ballon, et Moore et Buckner l’ont fait contre les Panthers, mais ils auront aussi besoin de Leonard pour vivre ses jours.

8. Ce n’était pas un match de bannière pour Young en tant que choix n°1 du repêchage. Et certainement pas quand on mesure sa ligne de statistiques – 24 sur 39 pour 173 yards, un touché et trois interceptions – par rapport à ce que CJ Stroud a fait pour Houston, lorsqu’il a mené un entraînement gagnant et a terminé 30 sur 42 pour 470 yards, cinq touchés et zéro revirement.

Oui, ce n’est qu’un jeu. Mais les projections tout au long de la saison ont également suivi ce thème. Je ne suis pas surpris que Stroud joue bien, mais je suis choqué de voir à quel point cela a été difficile pour Young. Les deux choix de Moore II étaient des ratés de traitement et de précision, des domaines dans lesquels il était censé exceller.

9. Il est beaucoup trop tôt pour tirer de grandes conclusions, et les Colts doivent trouver un moyen de garder leur quart-arrière recrue sur le terrain lorsqu’il reviendra d’une opération à l’épaule l’année prochaine. Mais à ce stade, ils ne peuvent pas se sentir si mal de ne pas échanger une fortune pour passer du n°4 au n°1 pour Young. Au niveau de préparation professionnelle, il semble que quelque chose dans l’évaluation consensuelle n’allait pas – pour Young et pour Anthony Richardson, qui n’a jamais semblé aussi dépassé à aucun moment de sa brève année de recrue.

Il a fallu un peu de chance, car aucune équipe n’a échangé au-dessus des Colts pour attraper Richardson, ce qui les aurait probablement laissés avec Will Levis, d’après les commentaires du propriétaire Jim Irsay. Mais parfois, il faut un peu de chance pour réussir.

10. La blessure au genou de Josh Downs est un coup inquiétant et malheureux pour un joueur qui a fait son apparition sur la scène en tant que recrue. Il n’a capté qu’une seule passe sur 10 mètres avant de repartir avec la blessure, et c’est après être entré dans le doute après s’être blessé lors de l’entraînement de jeudi et avoir décidé de tenter le coup lors des échauffements d’avant-match.

Downs est entré cette semaine au troisième rang parmi les recrues de la NFL avec 40 attrapés et 473 verges. Ses 8,4 verges par cible sont de loin la marque la plus efficace pour les receveurs des Colts. Et il l’a fait malgré le fait qu’il jouait avec deux quarts-arrières.

Nous verrons la gravité, et cela aide d’avoir une semaine de congé après un voyage en Allemagne. Mais dans une attaque en pleine expansion ou en récession, cela ferait mal de perdre le receveur avec lequel Garder Minshew a la meilleure alchimie.

Contactez Nate Atkins à [email protected]. Suivez-le sur Twitter @NateAtkins_.