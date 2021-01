6. Après avoir atteint 24 semaines au n ° 1 du Billboard 200, Adele a cassé Whitney Houstonrecord de l’album n ° 1 le plus ancien d’une artiste solo féminine de l’histoire des États-Unis (Le garde du corps bande-son exploitée après 21 semaines). La course au sommet a fait de 21 le n ° 1 le plus ancien de l’ère Nielsen SoundScan moderne, qui a commencé il y a 30 ans.

sept. 21 était l’album le plus vendu aux États-Unis et au Canada en 2011 et 2012, ce qui en fait le premier album à réussir cet exploit depuis Michael Jacksonde Thriller en francais en 1983 et 1984.

8. En décembre 2011, Panneau d’affichage nommé Artiste Adele de l’année, récompensé 21 la Panneau d’affichage 200 album de l’année et a révélé « Rolling in the Deep » comme le Panneau d’affichage Hot 100 chanson de l’année, ce qui en fait la première femme à être en tête des trois catégories à la fois. Grâce aux ventes durables de l’album, elle a également reçu le prix de l’artiste de l’année et de l’album de l’année en 2012, faisant d’elle la première artiste à remporter les deux consécutivement.

9. Aux Grammys de 2012, elle a remporté les six catégories dans lesquelles elle a été nominée, dont l’album de l’année, le disque de l’année et la chanson de l’année, faisant d’elle la deuxième artiste féminine de l’histoire (derrière Beyoncé) à remporter autant récompenses en une nuit. En plus de sa précédente victoire pour le meilleur nouvel artiste, elle est devenue la première femme et la deuxième artiste à remporter les quatre prix généraux tout au long de sa carrière Christopher Cross, qui les a tous remportés à la fois en 1980. (Billie Eilish deviendrait, bien sûr, la première femme à balayer les quatre à la fois en 2020.)

10. Lorsque la Recording Industry Association of America a décerné 21 avec la certification Diamond pour plus de 10 millions d’exemplaires vendus en novembre 2012, Adele est devenue le seul artiste ou groupe en une décennie à le gagner avec un seul album en si peu de temps. Elle continuerait, bien sûr, à battre son propre record quand 25, sorti en 2015, l’a fait en moins d’un an.