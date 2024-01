10+ recettes de petit-déjeuner riches en protéines à préparer à l’avance

Ces petits-déjeuners savoureux valent vraiment la peine d’être réveillés. Que vous ayez envie de flocons d’avoine pour la nuit, de muffins à l’omelette ou de burritos au congélateur, ces plats prennent très peu de temps à réchauffer ou à préparer le matin. De plus, ils offrent chacun au moins 15 grammes de protéines par portion pour vous aider à rester énergique et satisfait jusqu’à votre prochain repas. Des recettes comme nos mini quiches aux légumes verts et au gruyère et nos gâteaux déjeuner aux bleuets et à l’avoine sont des moyens faciles de garder un petit-déjeuner simple, nourrissant et délicieux.