Chaque année, les hypothèses et les attentes sous-jacentes du repêchage de la NFL se révèlent être un château de cartes.

Dès qu’un seul directeur général rompt avec l’opinion populaire et fait un choix surprenant, la décision a un effet d’entraînement distinct sur le reste de la commande. Les conseils d’administration changent, l’équipe a besoin de changement et les ébauches simulées sont rendues sans objet.

Au moins un certain degré de certitude semble en magasin pour le premier tour de jeudi, alors que les Jaguars de Jacksonville semblent devoir prendre le quart-arrière de Clemson Trevor Lawrence avec le choix n ° 1, tandis que les Jets de New York devraient suivre avec le quart-arrière de BYU Zach Wilson. Au-delà de cela, cependant, il y a beaucoup de place pour les décideurs pour faire dérailler les choses.

Voici 10 rebondissements qui pourraient jeter le repêchage de la NFL 2021 pour une boucle:

Les 49ers prennent n’importe qui d’autre que Mac Jones

Peut-être que cela devrait être élargi à toute action entreprise par San Francisco. Après avoir échangé trois choix de première ronde pour passer à la sélection globale n ° 3, il n’y a vraiment aucune ligne de conduite que Kyle Shanahan et John Lynch pourraient prendre qui ne créera pas de remous.

Alors que les 49ers ont clairement indiqué leur intention d’attraper un quart-arrière, de nombreux rapports les ont liés à Mac Jones de l’Alabama. Cela a conduit certains à se demander si un autre plan est en magasin, car le deuxième dauphin du Heisman Trophy ne fait pas partie d’une sélection parmi les trois premiers. Jones est également classé derrière Justin Fields de l’État de l’Ohio et Trey Lance de l’État du Dakota du Nord dans les comités de rédaction de nombreux analystes. Fields (n ° 5) et Lance (n ° 17) étaient bien au-dessus de Jones (n ° 40) dans le classement des 50 meilleurs espoirs d’USA TODAY Sports.

« Après avoir traversé ça, je me sens bien avec cinq gars à trois », a déclaré Shanahan lors d’une conférence de presse lundi. «Nous avons commencé avec un seul candidat en tête, mais tous se sont améliorés depuis.»

Alors que Shanahan et Lynch feraient sans aucun doute face à des critiques importantes s’ils rompaient avec l’opinion populaire et sélectionnaient Jones, opter à la place pour Lance ou Fields représenterait la plus grande surprise générale. Les retombées sur le reste du premier tour seraient substantielles, peut-être surtout dans l’incertitude que cela créerait quant au lieu d’atterrissage éventuel de Jones.

Les Falcons rédigent un QB – ou échangent avec quelqu’un qui en a besoin

Avec Matt Ryan dans le giron, Atlanta est dans un endroit nettement différent des trois équipes qui la précèdent dans l’ordre du repêchage. Pourtant, le starter de longue date des Falcons aura 36 ans en mai, et le nouveau régime du directeur général Terry Fontenot et de l’entraîneur Arthur Smith pourrait être attiré par l’idée d’utiliser leur positionnement de draft pour trouver un successeur.

Et tandis que Fields ou Lance pourraient s’avérer trop séduisants pour les laisser passer, les Falcons ont été largement liés à l’ailier serré de Floride Kyle Pitts.

« Quand vous choisissez à quatre, nous essayons de prendre un joueur d’impact », a déclaré Fontenot. « Que ce soit un joueur qui va siéger ou un joueur qui va jouer tout de suite, nous voulons faire appel à un joueur d’impact qui correspond à la culture, qui a la bonne composition et que nous avons une vision claire pour ce joueur. »

Bien sûr, Atlanta pourrait également essayer de capitaliser sur une ruée vers l’or pour les appelants de signal en échangeant hors de la machine à sous. Si les Falcons le faisaient – ou rédigeaient leur propre passeur – ce serait la première fois dans l’histoire de la NFL que des quarts étaient sélectionnés avec les quatre premiers choix d’une année donnée. Mais on ne sait pas à quelle distance les Falcons seraient à l’aise de tomber juste pour renforcer leurs futurs actifs de repêchage.

Les Lions ou Panthers sélectionnent un QB

Detroit et la Caroline ont tous deux effectué des transactions de la saison morte pour ébranler leurs perspectives au quart-arrière, mais ces transactions ne les empêchent pas d’investir davantage.

Avec Jared Goff succédant à Matthew Stafford et le nouveau directeur général Brad Holmes envisageant à long terme la reconstruction de l’équipe, les Lions pourraient ne pas être enclins à se précipiter dans un investissement derrière le centre. Mais si l’équipe convoite Fields ou Lance, cela pourrait transformer Goff en un démarreur provisoire. De même, les Panthers étaient suffisamment intéressés par Sam Darnold pour renoncer à un ensemble de choix qui comprenait une sélection de deuxième tour en 2022. Pourtant, l’équipe a la flexibilité de faire venir un autre meilleur jeune passeur, d’autant plus que la Caroline choisit d’attendre jusqu’à après le projet pour annoncer s’il exercera l’option de cinquième année de Darnold.

Les deux équipes pourraient simplement promouvoir l’idée qu’elles envisagent de devenir des quarts afin de susciter l’intérêt pour les transactions possibles. Mais si l’un ou l’autre appuie sur la gâchette, cela pourrait avoir des effets considérables.

Les Patriots font leur choix pour un QB

Bill Belichick n’a jamais utilisé un choix de première ronde des Patriots sur un quart-arrière grâce à la course historique de Tom Brady pour la Nouvelle-Angleterre. Est-ce que ce sera l’année de la fin de la sécheresse?

Au n ° 15, les Patriots peuvent sembler prêts à frapper via un échange si un passeur approprié dépasse les quatre premiers choix. Fields se distingue comme un ajustement particulièrement intrigant compte tenu de sa précision, de son équilibre et de sa capacité à jouer, mais Lance pourrait également être une menace dynamique qui pourrait profiter du nouveau couple serré de Hunter Henry et Jonnu Smith. Et si Jones tombe, l’élève de Nick Saban pourrait être particulièrement intéressant étant donné qu’il était le seul quart-arrière de haut niveau auquel Belichick a assisté à la journée pro.

Mais Belichick a refusé d’être encadré sur des questions de valeur au jour du repêchage, et il pourrait avoir du mal à se séparer d’une sélection de deuxième tour (ou plus) pour passer pour un signaleur. Même si les étrangers anticipent une décision audacieuse sur ce front, la Nouvelle-Angleterre pourrait facilement s’accrocher et ajouter un talent défensif de premier plan. Il y aura des options en attente le jour 2, et Belichick pourrait toujours décider de contourner complètement la position et d’aller de l’avant avec Cam Newton pour une autre année.

L’équipe de football des Bears ou de Washington passe pour un jeune QB

Au-delà des Patriots, il n’est pas clair quelles autres équipes en dehors du top 10 pourraient capitaliser sur une diapositive d’un signaleur de renom. Mais les franchises de Washington et de Chicago se distinguent des autres comme ayant besoin de quelque chose au-delà de leurs solutions de pont derrière le centre.

Fraîchement sorti de son titre NFC East, Washington s’est tourné vers Ryan Fitzpatrick, 38 ans, pour prendre les rênes de l’offensive. Bien que l’équipe puisse espérer voir ce qu’elle a en Taylor Heinicke, l’équipe n’a pas consacré beaucoup de ressources à ce poste. Cela pourrait être intentionnel, cependant, car Ron Rivera and Co. essaient de s’appuyer sur une défense dominante pour rester compétitifs.

Chicago, quant à lui, a une situation précaire avec Andy Dalton prêt à servir de partant. Bien qu’il soit douteux qu’une recrue en dehors de Lawrence puisse assumer le rôle de première corde pour les Bears et réussir tout de suite, trouver le genre de meneur de jeu qui a échappé à la ville pendant des années contribuerait grandement à fournir au GM Ryan Pace un certain degré de réussite. la sécurité d’emploi.

Cependant, un certain nombre de facteurs rendent l’un ou l’autre scénario tiré par les cheveux. Les équipes dans ou près du top 10 pourraient être réticentes à revenir jusqu’au n ° 19 ou 20 à moins que le gain ne soit important. Et aucun des deux régimes n’a la patience d’amener Lance, qui n’a fait que 17 départs en carrière au niveau de la subdivision du championnat de football et qui ferait peut-être mieux d’assister à sa première campagne professionnelle. Le directeur général de Washington, Martin Mayhew, l’a signalé lors d’une conférence de presse préliminaire, en disant: «Chaque fois que vous voyez des gars avec peu de temps au travail, c’est une préoccupation pour moi avec le poste de quart-arrière.

Un des meilleurs prospects non QB ne fait pas partie du top 10

Il semble prudent de dire que Pitts et le récepteur large LSU Ja’Marr Chase atterriront confortablement quelque part dans les six premières sélections. Au-delà de cela, il est difficile de dire qu’un joueur est forcément un verrou pour le top 10.

Le plaqueur offensif de l’Oregon, Penei Sewell, semble devoir être pris quelque part entre le n ° 5 (Cincinnati) et le n ° 8 (Caroline), mais il est possible qu’il tombe. Il en va de même pour Rashawn Slater, dont la fenêtre s’ouvre probablement avec Detroit au 7e rang. Mais le joueur avec le top-10 le plus menacé d’une chute importante pourrait être le secondeur de Penn State Micah Parsons. Si Denver ne l’emmène pas avec le choix n ° 9, il pourrait se rendre en Nouvelle-Angleterre à 15 ans ou à Miami à 18 ans.

Les 49ers échangent Jimmy Garoppolo

Immédiatement après le commerce audacieux qui a valu à San Francisco le troisième choix du classement général, Shanahan a insisté sur le fait que les 49ers « prévoient toujours (Garoppolo) de nous conduire et de nous amener aussi loin que nous pouvons avec lui. Avance rapide près d’un mois plus tard, et les perspectives de l’entraîneur étaient nettement différentes.

Lorsqu’on lui a demandé si Garoppolo serait toujours sur la liste à la fin du repêchage, Shanahan a déclaré: «Je ne peux pas garantir que quiconque dans le monde sera en vie dimanche, donc je ne peux pas garantir qui sera sur notre liste dimanche. . «

Yikes.

Réaliser une transaction Garoppolo dans une si petite fenêtre pourrait être extrêmement difficile à faire, car les équipes planifient leur avenir autour d’alternatives plus jeunes et moins chères disponibles jeudi et vendredi. Mais il y a une chance que les 49ers puissent trouver un prétendant et retourner un capital provisoire, même s’ils devront peut-être récupérer une partie de son salaire pour faciliter un tel échange.

Les Falcons ont établi le cadre d’un échange avec Julio Jones

Fontenot a ouvert la porte à cette possibilité lorsqu’il a reconnu qu’Atlanta devait envisager la possibilité de déplacer son récepteur vedette.

« C’est l’une de ces choses que lorsque vous faites les choses de la bonne manière dans une organisation, vous devez écouter si les gens font appel à un joueur », a déclaré Fontenot lors d’une conférence de presse. « Surtout, nous sommes dans une situation de plafonnement difficile. Ce n’est que la circonstance. Ce n’est pas une surprise pour nous. Nous savions dans quelle circonstance nous nous trouvions. »

Même si les Falcons peuvent trouver des conditions acceptables pour un accord, ils devraient le structurer comme un mouvement postérieur au 1er juin afin d’obtenir 15,3 millions de dollars d’économies de plafond. Cela signifierait probablement épingler la compensation aux choix de repêchage de 2022. Bien que cela puisse être difficile à exécuter, ce n’est pas insondable étant donné les perspectives actuelles d’Atlanta et la valeur potentielle de Jones pour un concurrent.

D’autres anciens combattants notables sont échangés

Ces derniers jours, des équipes ont conclu des accords impliquant Teddy Bridgewater (Panthers to Broncos), Ereck Flowers (Dolphins to Washington Football Team) et Orlando Brown Jr. (Ravens to Chiefs). Le projet pourrait fournir aux équipes un autre moyen d’envoyer des vétérans qui ne rentrent plus dans leurs plans. Parmi les noms à surveiller figurent le demi de coin des Patriots Stephon Gilmore, l’ailier serré des Eagles Zach Ertz, l’ailier serré des Browns David Njoku, le receveur large des Bears Anthony Miller et le receveur large des Patriots N’Keal Harry.

Les équipes tentent de stocker les choix 2022

Quatre choix de première ronde pour le repêchage de l’année prochaine sont déjà sur le point de changer de main, et un cinquième pourrait être en route selon le nombre de joueurs de Carson Wentz pour les Colts cette année. L’année prochaine devrait offrir des perspectives de dépistage plus claires avec moins de perturbations du COVID-19 ainsi qu’un plus grand nombre de joueurs éligibles au repêchage, de sorte que certaines équipes pourraient déjà envisager un an. En fin de compte, cependant, il pourrait y avoir plus de vendeurs que d’acheteurs, limitant le potentiel d’un nombre important de swaps.