10 raisons pour lesquelles vous devriez regarder la fondation d’Apple TV +

Sur la planète d’origine de l’Empire, Trantor, n’importe qui, y compris les Cléons, est soumis à des « audits de mémoire » chaque fois qu’il devient nécessaire de retirer certaines connaissances de son cerveau. Ce bricolage devient de plus en plus glissant à mesure que la saison se poursuit; comment saurez-vous si quelqu’un a sali votre mémoire s’il enlève le souvenir même qu’il s’en est pris ?

Mais FondationLa plus grande baise mentale de vient avec son exploration des pouvoirs psychiques naissants de Gaal (Lou Llobell) et de Salvor (Leah Harvey), et la révélation qu’il existe non seulement une planète entière peuplée de « Mentallics » doués, également connus sous le nom de » Sighted », dirigé par le mystérieux Tellem Bond (Rachel House), il y a aussi un puissant guerrier psychique, aperçu dans l’une des visions de Gaal, qui causera des ravages à travers la galaxie dans les années à venir. Première saison de Fondation a montré Hari Seldon (Jared Harris) prédisant l’avenir en utilisant sa « psychohistoire » basée sur les mathématiques – et bien que cela fasse toujours partie de la saison deux, le mysticisme a maintenant un rôle beaucoup plus important dans l’histoire.