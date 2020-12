Cela fait presque un an depuis la fin de Le bon endroit, mais il vit toujours dans nos cœurs.

Et en l’honneur Ted Dansonanniversaire – mais avons-nous vraiment besoin d’une raison? – nous revenons sur toutes les raisons pour lesquelles nous manquons vraiment, vraiment cette émission.

Nous aurions vraiment pu lister la plupart des épisodes et la plupart des personnages et la plupart des blagues, mais nous n’avons pas le temps pour cela (et vous pourriez simplement aller revoir toute la série sur Netflix). Au lieu de cela, nous l’avons réduit à seulement 10 exemples glorieux de pourquoi Le bon endroit était l’une des comédies les plus inventives à la télévision et pourquoi elle pourrait ne jamais être égalée, quel que soit l’incroyable créateur de télévision Mike Schur continue de nous offrir.

Le bon endroit a couru pendant quatre saisons sur NBC et a suivi un groupe d’étrangers dans l’au-delà alors qu’ils se débattaient avec l’éthique, la moralité et ce qui fait de quelqu’un une personne vraiment bonne. D’une manière ou d’une autre, cette prémisse était hilarante, même si cela n’en a pas l’air.