La journée a été fondée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et les Nations Unies en 2012. Elle vise à sensibiliser le public des diverses communautés aux valeurs, à l’importance et aux contributions des forêts pour équilibrer le cycle de vie. Les réseaux gouvernementaux et les organisations privées travaillent ensemble ce jour-là chaque année pour éclairer les gens sur l’importance des forêts et le rôle qu’elles jouent dans notre écologie ainsi que dans l’économie.

