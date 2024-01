10 raisons de participer à l’Université d’été de la Sorbonne

L’une des universités les plus célèbres au monde, située dans le légendaire Quartier Latin de Paris, la Sorbonne accueille une école d’été du 24 juin au 19 juillet 2024. Voici pourquoi vous devriez la visiter. 1. Une des plus anciennes universités La riche histoire de la Sorbonne remonte au collège fondé en 1257 par le théologien Robert de Sorbon. Son objectif principal était d’être une faculté de théologie – et son excellente réputation s’est rapidement répandue dans toute l’Europe. Au XVIIe siècle, des bibliothèques et des amphithéâtres furent créés et en 1622, le directeur du collège, le cardinal de Richelieu, chargea l’architecte Jacques Lemercier de rénover et d’unifier les bâtiments disparates. Au fil des siècles, elle a connu diverses évolutions et évolutions, et aujourd’hui la Faculté des Lettres de Sorbonne Université est l’une des plus complètes dans le domaine des arts, des langues, des lettres et des sciences humaines et sociales.

2. Un enseignement de qualité Des enseignants-chercheurs de renommée internationale peuplent les départements de cette illustre université, et l’école d’été ne fait pas exception. Quel que soit le cours que vous choisissez, vous avez la garantie des normes d’apprentissage les plus élevées.

3. Un cadre historique Rien de plus inspirant que de suivre des cours dans le bâtiment historique de la Sorbonne, au cœur du Quartier Latin, sur la rive gauche. Ce quartier historique de Paris (à cheval sur le 5ème et 6ème arrondissements) ne doit pas son nom aux Romains, mais à cause du latin parlé par les universitaires au Moyen Âge. Aujourd’hui encore, le Quartier Latin est un pôle d’apprentissage et abrite de nombreux autres établissements d’enseignement aux côtés de la Sorbonne. Plein de cafés et de librairies (suivez les traces d’Ernest Hemingway chez Shakespeare and Company) et abritant le Jardin des Plantes, le Muséum d’Histoire Naturelle et le Panthéon, c’est un quartier merveilleux à explorer.

4. Apprentissage flexible Vous craignez de ne pas avoir le temps de visiter les merveilles de Paris et de réussir vos études ? N’ayez crainte. Les horaires ont été soigneusement conçus pour permettre l’exploration et les activités extrascolaires afin que vous puissiez vraiment profiter au maximum de votre séjour étudiant à Paris.

5. Une expérience internationale Étudier à la Sorbonne garantit une expérience très française, Bien sur. Mais en plus de cela, vous pouvez vous attendre à une ambiance véritablement internationale et à la possibilité de rencontrer des gens du monde entier : 50 nationalités étaient représentées à l’université d’été en 2023.

6. Large choix de sujets Choisissez parmi de nombreuses matières : classiques ou d’actualité, français langue étrangère, littérature, histoire, philosophie, géographie, histoire de l’art… quel que soit votre domaine d’intérêt, vous êtes sûr de trouver une formation qui vous convient.

7. Apprenez ou améliorez votre français Pourquoi ne pas franchir le pas et vous lancer dans un cours de français immersif ? En plus d’études exceptionnelles, vous serez entouré de la langue dans les magasins, dans le métro, au cinéma… c’est une merveilleuse façon d’acquérir un savoir-faire pour la vie qui enrichira votre expérience de ce merveilleux pays à chaque visite.

8. Découvrez le monde universitaire français Découvrez le fonctionnement d’une université française et suivez les traces de certains des étudiants les plus impressionnants du monde. Parmi les anciens élèves figurent le théologien Saint Thomas d’Aquin, le romancier Victor Hugo, la pionnière de la radiologie et deux fois lauréate du prix Nobel Marie Curie, la philosophe et écrivaine Simone de Beauvoir et quelques papes, pour n’en citer que quelques-uns !

9. Faites-vous de nouveaux amis Comme toutes les universités, la Sorbonne a un calendrier social actif et l’un des plaisirs de participer à son école d’été est la possibilité de se faire de nouveaux amis et de vivre de nouvelles expériences amusantes avec des personnes de tous âges.

10. Les attractions parisiennes En étant à Paris, vous êtes à proximité de nombreux équipements culturels, monuments, théâtres et institutions de premier plan, ainsi que d’une scène culinaire renommée. A votre porte se trouvent des sites de renommée mondiale tels que la Tour Eiffel, Montmartre, Notre-Dame, le Louvre, l’Arc de Triomphe… la liste est longue ! Pourquoi ne pas prolonger votre séjour et vivre la magie des JO de Paris 2024, qui débutent en plein cœur de la ville le 26 juillet ? Vous pouvez visiter le site de l’Université d’été de la Sorbonne ici. Extrait du magazine France Aujourd’hui

Crédit photo principal : Place de la Sorbonne, à Paris © Shutterstock