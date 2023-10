10 questions pour déterminer si vos employés vous font confiance

Si instaurer la confiance au travail était facile, nous verrions des travailleurs plus heureux et des entreprises plus prospères. L’échange de confiance est une danse délicate entre l’entreprise et le travailleur et peut varier selon les personnes. Pour nous aider à comprendre ce que les travailleurs d’aujourd’hui attendent de leurs entreprises et de leurs dirigeants, nous nous tournons vers le Dr Michelle P. King, avec un extrait de son livre Comment fonctionne le travail.

Que faire lorsque vous rencontrez des échelles salariales inutiles sur des offres d’emploi

Il existe de nombreuses définitions académiques de la confiance, chacune pouvant se résumer à une seule chose : la prévisibilité. Nous faisons confiance aux gens lorsque leur comportement est cohérent et nous pouvons prédire avec précision comment ils se comporteront. Nous faisons confiance à nos lieux de travail et aux personnes avec lesquelles nous travaillons lorsque nous savons comment ils se comporteront probablement, et nous pensons qu’ils agissent dans le meilleur de nos intérêts. Lorsque vous décidez de rejoindre une entreprise, l’incertitude et le risque sont impliqués dans la prise d’un engagement initial. Vous devez être sûr que votre travail acharné sera récompensé par des récompenses financières et des opportunités de promotion.

Mais l’échange de confiance n’implique pas seulement ces avantages tangibles ; Lorsque nous investissons dans une entreprise, nous voulons également être accueillis avec approbation, soutien, épanouissement professionnel, sens et appartenance. Lorsque nous recevons ces avantages intangibles, il est évident que votre lieu de travail est digne de confiance, vous devriez donc continuer à y investir votre temps. La confiance engendre la confiance.

Tout le monde doit respecter sa part du marché pour que l’échange de confiance fonctionne. Après tout, la confiance lie les gens à leur environnement et entre eux. Pour appartenir, nous devons faire confiance à notre lieu de travail et aux personnes avec qui nous travaillons.

10 questions sur la confiance au travail

Si vous souhaitez savoir si vos employés font confiance à leur lieu de travail, prenez un moment pour réfléchir aux questions suivantes :

Savez-vous comment les employés sont censés se comporter au travail, et ces comportements vous permettent-ils de vous sentir inclus, respecté et accepté tel que vous êtes ? Vous sentez-vous à l’aise pour exprimer librement vos sentiments ? Les désaccords au sein de votre organisation sont-ils discutés ouvertement ? Avez-vous confiance dans la compétence et les capacités des personnes avec lesquelles vous travaillez ? Êtes-vous prêt à exprimer vos opinions, à soulever des questions et à partager vos idées ? Pensez-vous que vous pouvez être vous-même plutôt que de vous cacher ou de changer qui vous êtes pour essayer de vous intégrer au travail ? Vous sentez-vous inclus dans des groupes sociaux ou des réseaux informels au travail ? Avez-vous le sentiment de savoir ce qui se passe au travail et d’avoir accès aux informations informelles dont vous avez besoin pour faire votre travail ? Croyez-vous que votre organisation est engagée dans votre développement et que vous pouvez accéder à des opportunités d’apprentissage et de croissance ? Pensez-vous que vos collègues sont prêts à soutenir et à défendre votre avancement professionnel ?

Si la réponse à certaines ou à toutes ces questions est non, les travailleurs ne font pas entièrement confiance à votre lieu de travail. Malheureusement, la mauvaise nouvelle est que beaucoup de gens ne font pas confiance aux personnes avec qui ils travaillent. Selon un Enquête Edelman 2020 sur trente-trois mille personnes dans plus de vingt-huit pays, une personne sur trois ne fait pas confiance à son employeur.

Bâtir la confiance en lisant l’air

Un lieu de travail qui ne fait pas confiance aux employés sera probablement confronté à une surabondance de règles, de politiques et de procédures. Les recherches révèlent que de faibles niveaux de confiance sur les lieux de travail augmentent la bureaucratie et, par conséquent, limitent la créativité, la responsabilité individuelle, l’innovation et la proactivité des employés. Mais un lieu de travail qui fait confiance à ses employés aura probablement moins de règles et de politiques. Dans une organisation où la confiance est élevée, les employés sont plus susceptibles de se sentir à leur place, ce qui signifie qu’ils sont plus susceptibles de partager des informations, d’admettre leurs erreurs, de collaborer efficacement et de se soutenir mutuellement dans leurs ambitions professionnelles.

Lire l’air est la façon dont nous construisons la confiance au travail. Lire l’air du temps est nécessaire car les lieux de travail deviennent moins formalisés et plus démocratiques, ce qui nécessite un degré élevé de confiance pour s’y retrouver. UN Etude 2017 L’examen de l’avenir du travail a révélé que les organisations deviennent de plus en plus autogérées, autonomes et informelles. La prise de décision est de plus en plus décentralisée. Il est important de noter que la performance individuelle n’est plus déterminée uniquement par vos réalisations ; au lieu de cela, votre performance sera évaluée par votre équipe. Vos collègues, plutôt que votre responsable, examineront et décideront collectivement de votre évaluation annuelle des performances. Cette évaluation sera basée sur votre capacité à travailler avec vos collègues, sur la confiance qu’ils vous accordent et vice versa.

Du livre: Comment fonctionne le travail par Michelle P. King. Copyright © 2023 par Michelle P. King. Réimprimé avec l’aimable autorisation de Harper Business, une marque de HarperCollins Publishers.

Michelle P. King est une universitaire primée et une experte mondialement reconnue en matière d’inégalités et de culture organisationnelle.