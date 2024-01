10 questions clés des Eagles pour Nick Sirianni et Howie Roseman après la saison 2023 – NBC Sports Philadelphia

Les Eagles ont annoncé cette semaine que l’entraîneur-chef Nick Sirianni et le directeur général Howie Roseman tiendraient leur conférence de presse de fin d’année mercredi.

Les questions ne manquent pas pour le duo.

Après l’effondrement des Eagles au cours de la saison 2023, il semble que Sirianni reviendra pour sa quatrième saison à la barre, mais il semble également qu’il y aura d’autres changements radicaux dans le reste de l’équipe d’entraîneurs.

Voici 10 questions clés auxquelles Sirianni et Roseman pourraient être confrontés mercredi :

1. Quel est le plan du coordinateur défensif ? Vous cherchez un type ?

Les Eagles ont licencié Sean Desai cette semaine, ce qui n’était pas une surprise, principalement parce que cela s’était déjà produit le mois dernier. Et les Eagles laissent également Matt Patricia partir avec un contrat qui arrive à expiration ; encore une fois, pas de surprise.

Mais ils ont désormais un poste à pourvoir et ce processus a déjà commencé. Les deux premiers entretiens rapportés pour ce poste seront attribués à Ron Rivera et Mike Caldwell. Il semble que les Eagles pourraient avoir un type.

Il serait tout à fait logique que les Eagles choisissent un candidat coordinateur défensif expérimenté pour créer une certaine stabilité de ce côté du football après une saison mouvementée en 2023. Des gars comme Rivera ou Leslie Frazier, qui ont été DC et entraîneurs-chefs en 2023. la NFL, correspondrait certainement à ce moule. D’anciens coordinateurs comme Caldwell, Ejiro Evero et peut-être même Wink Martindale ont également beaucoup d’expérience. Les Eagles ont emprunté la voie la plus inexpérimentée avec Desai et l’ont abandonné au cours de la saison afin de pouvoir changer de cap cette fois-ci. Quel genre de candidat chercheront-ils à recruter ?

Cette embauche ne devrait pas non plus être uniquement une question de stratagème. Les bonnes équipes ne se contentent pas de suivre des plans. Il doit s’agir de trouver un entraîneur qui a une philosophie défensive de base qu’il est prêt à adapter au personnel. Il doit également être quelqu’un en qui les joueurs ont confiance pour les mettre dans de meilleures positions.

2. Quel est le plan pour remplacer Brian Johnson ?

Alors que la défense des Eagles était horrible – surtout sur la dernière ligne droite – l’offensive des Eagles était peut-être tout aussi décevante, surtout compte tenu des attentes. Le grand changement par rapport à la saison 2022 a été qu’après le départ de Shane Steichen pour le poste d’entraîneur-chef à Indy, il a été remplacé par Brian Johnson, qui avait été entraîneur des QB.

Mardi, des informations ont fait surface selon lesquelles Johnson ne reviendrait pas en 2024. Alors, comment les Eagles le remplaceront-ils ? Et recherchent-ils un type de candidat différent de ce côté du ballon qu’en défense ?

Les difficultés offensives de cette saison ne concernaient clairement pas uniquement Johnson, même s’il en faisait partie.

Mais il était clair que quelque chose n’allait pas entre Sirianni, Johnson et Jalen Hurts au cours de la saison 2023. Et parmi ces trois-là, Johnson est celui qui ne reviendra pas. C’est un travail vraiment important à Philadelphie car Sirianni a abandonné les appels de jeu au cours de la saison 2021 et il aime vraiment l’idée que son OC appelle les jeux car cela le libère théoriquement le jour du match. C’est un tirage au sort pour les candidats potentiels, mais il est également juste de se demander si Johnson ne s’est pas senti menotté en appelant à des jeux dans une attaque qui n’était pas la sienne.

3. Dans quelle mesure Sirianni sera-t-il disposé à modifier la structure offensive ?

Pour moi, c’est peut-être la question la plus importante pour Sirianni. Parce que l’offensive des Eagles semblait obsolète pendant la majeure partie de la saison 2023 et qu’elle semblait s’étendre bien au-delà de l’appelant. Bien sûr, ils faisaient partie du top 10, mais ils étaient loin d’être l’élite. Et ils devraient être une élite.

Il y a eu des problèmes structurels avec cette attaque la saison dernière qui ne sont pas facilement résolus par un changement au poste de coordonnateur offensif.

Sirianni est fier de son attaque et il pense que c’est l’une des principales raisons pour lesquelles Jeffrey Lurie l’a embauché en 2021 et c’est en partie vrai. Mais la version de l’offensive des Eagles que nous avons vue en 2023 sous Sirianni était peu inventive, sans imagination et stagnante pendant de grandes parties de la saison. Il s’appuyait trop sur les victoires des joueurs vedettes au lieu d’aider à trouver des lay-ups pour Hurts.

Ainsi, même si Johnson n’est pas de retour la saison prochaine, rien ne garantit que la structure de l’offensive change. Sirianni va-t-il bouger ? Utilisera-t-il davantage de mouvement ? Trouvera-t-il des moyens de mieux utiliser le milieu de terrain ? Mettra-t-il un jour Hurts au centre ? Utilisera-t-il un jour des formations plus inégales ? Si vous avez regardé les matchs éliminatoires de la ronde de division le week-end dernier, vous avez vu beaucoup d’idées et de mécanismes offensifs amusants et de pointe et il est juste de se demander si les Eagles auront la capacité de trouver des moyens de faire avancer leur attaque avec Sirianni. Ou est-ce qu’il double la mise et espère qu’un simple changement au poste de meneur de jeu réglera tous ses malheurs ?

4. Cette saison, la position de l’équipe à l’égard des secondeurs a-t-elle changé ?

Encore une fois, si vous avez regardé la ronde de division ce week-end, vous avez vu un groupe de secondeurs réaliser des jeux qui changeaient la donne. Et si vous avez regardé les Eagles cette saison, vous avez vu un gars qui ne figurait pas sur la liste des 53 joueurs et un autre qui a signé en août. Les Eagles vous diront qu’ils ont utilisé un choix de troisième ronde sur Nakobe Dean il y a quelques années et que c’est une ressource importante pour eux à ce poste. Mais ils ont mis tous leurs œufs dans le panier de Dean et il a raté la majeure partie de la saison en raison de blessures.

Le seul véritable gain d’intersaison à ce poste a eu lieu lorsqu’ils ont signé Nicholas Morrow pour un contrat minimum de vétéran en mars, puis ont signé Ben VanSumeren après le repêchage. Ensuite, ils ont signé quelques billets de loterie avec Zach Cunningham et Myles Jack le 6 août. Cunningham a fini par être leur meilleur secondeur en 2023, ce qui pose problème. Zut, les Eagles ont même renoncé à un jeune secondeur sous contrat, Christian Elliss, pour créer une place dans l’équipe et l’ont bêtement perdu au ballottage.

Pour l’essentiel, la philosophie des Eagles en tant que secondeur est comprise. Cette équipe construit à travers les tranchées et c’est une philosophie qui leur a bien servi. Mais ils sont allés à un nouvel extrême en 2023 et cela les a brûlés. C’est peut-être suffisant pour réveiller un peu Roseman.

5. Dans quelle mesure Roseman devrait-il être blâmé pour cette saison décevante ?

Les Eagles en attaque ont renvoyé 9 des 11 partants de la saison dernière. Difficile de reprocher à Roseman le personnel de ce côté du ballon. Mais en défense, les Eagles manquaient de talent à certains postes clés. Nous avons déjà parlé du secondeur, mais la décision des Eagles de faire appel à Terrell Edmunds et Justin Evans n’a pas fonctionné en matière de sécurité. Ensuite, Roseman a échangé contre Kevin Byard dans un autre mouvement qui n’a pas fonctionné.

Au poste de cornerback, Roseman a utilisé une grande partie de la casquette des Eagles pour prolonger deux cornerbacks de plus de 30 ans, Darius Slay et James Bradberry. Même si Slay allait bien cette saison, le jeu de Bradberry est tombé d’une falaise au point où il a vu ses clichés être coupés lors du match éliminatoire. Alors que Roseman semblait réussir le choix de Jalen Carter, Nolan Smith a à peine joué en tant que recrue et les Eagles n’ont reçu une tonne de contributions de cette classe de recrue que tard dans la saison. Et le choix de première ronde de l’année dernière, Jordan Davis, a également chuté au cours de la seconde moitié de l’année.

Les Eagles ont été en désordre en défense pendant une grande partie de cette saison et l’entraînement n’était pas bon. Mais le personnel n’était pas bon non plus. Et cela doit être en partie dû au GM.

6. Quel est le plan pour maximiser les blessures de Jalen et le talent offensif ?

Le plus gros problème offensif des Eagles cette saison n’était pas Hurts. Mais il est également juste de souligner qu’il n’a pas connu la meilleure saison et qu’il a semblé souvent désynchronisé en attaque. On ne sait pas s’il s’agissait d’un stratagème, d’une décision de jeu ou des deux. Et c’est un peu plus anecdotique, mais Hurts n’avait tout simplement pas l’air à l’aise dans l’offensive des Eagles en 2023 comme il l’était l’année précédente. Il n’était pas non plus autant utilisé comme coureur ; c’est compréhensible mais cela a changé l’offensive.

Il ne fait aucun doute que les Eagles ont beaucoup de talent en attaque. Même sans connaître l’avenir de quelques joueurs clés, ils ont toujours une très bonne ligne offensive, deux receveurs de crampons et un ailier rapproché, mais la chose la plus importante à l’avenir est de faire tout ce qu’ils peuvent pour soutenir Hurts et en tirer le meilleur parti. de leur quart-arrière de franchise.

7. Qu’est-ce qui a conduit à l’effondrement cette saison ?

Il y a clairement plus d’une réponse, mais maintenant que les Eagles sont à plus d’une semaine de la défaite de fin de saison à Tampa… que s’est-il passé ? C’était une équipe qui avait une fiche de 10-1 et qui, d’une manière ou d’une autre, a perdu six de ses sept derniers matchs et s’est complètement effondrée au fil du temps. Si Sirianni ne sait pas ce qui s’est passé, comment les Eagles peuvent-ils lui faire confiance pour s’assurer que cela ne se reproduise plus ?

Avec le temps, je suis curieux de voir les réponses de Sirianni à propos de l’effondrement. Et il n’est pas possible que l’autre équipe soit également payée. Ce n’est tout simplement pas suffisant. Les Eagles étaient beaucoup trop talentueux pour perdre contre des équipes comme les Cardinals et les Giants.

8. Pourquoi avez-vous confiance en un entraîneur-chef qui n’a pas pu arrêter la glissade ?

C’est plutôt une question pour Roseman dans ce contexte. (Vraiment, c’est une question pour Lurie, mais nous ne prévoyons pas de lui parler avant les réunions des propriétaires en mars. On lui posera alors beaucoup de questions sur Sirianni.) À part Lurie, cependant, le principal décideur des Eagles. L’organisation est Roseman, qui a survécu à plusieurs entraîneurs auparavant et qui sera très probablement toujours là chaque fois que la fin de Sirianni viendra. Il est donc juste de poser des questions de très haut niveau à un directeur général avec le genre de persévérance que Roseman semble avoir.

Dans son passé, Roseman a acquis la réputation d’être quelqu’un avec qui il est difficile de travailler, mais il s’est efforcé de se débarrasser de cette étiquette. Et pour l’essentiel, il semble que lui et Sirianni entretiennent une relation solide. Bien sûr, cette saison a présenté l’adversité la plus importante que le duo ait affrontée ensemble. Il est également juste de se demander si Sirianni commence à dépasser la surveillance du front office. C’est un peu ce qui s’est passé avec Doug Pederson il y a des années. Quand les Eagles l’ont embauché, Pederson était un gars qui n’avait pas grand-chose…