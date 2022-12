10 questions au Père Noël et à Mme Noël

Les membres du personnel de Black Press Media ont préparé une série de questions pour le couple le plus célèbre du pôle Nord.

Quel est votre endroit préféré au monde ?

Père Noël : Bien sûr, c’est le pôle Nord.

Mme Claus : J’aime aussi le pôle Nord, mais j’aime aussi nos vacances sur l’île Christmas.

Qui suivez-vous sur les réseaux sociaux ?

Père Noël : J’adore l’heure de la comédie de Rudolph, il me tue.

Mme Claus : J’aime suivre Frosty le bonhomme de neige et bien sûr Elsa de Frozen.

Qu’est-ce que les gens seraient surpris d’apprendre sur vous ?

Père Noël : Tout le monde est surpris d’apprendre que mes rennes sont tous des femelles.

Mme Claus : Je pense que ce que les gens pourraient être surpris d’apprendre à mon sujet, c’est que je n’aime pas les cônes de neige.

Quels livres sont sur votre table de chevet ?

Père Noël : J’ai les 12 jours de Noël, j’aime les parcourir et donner un peu de joie de Noël pour chaque jour.

Mme Claus : J’avais le Polar Express parce que c’est l’un de mes préférés. Puis quelqu’un m’a suggéré de lire Santa’s Twin et j’ai été choqué. C’est un bon livre.

À quoi ressemble votre Boxing Day idéal ?

Père Noël : Je me repose et je me détends parce que j’ai eu une nuit très très chargée.

Mme Claus : J’aime lever les pieds et prendre un chocolat chaud, peut-être y mettre des guimauves.

Avez-vous des conseils de mariage pour les autres?

Mme Claus : Dis toujours je t’aime avant d’aller te coucher.

Père Noël : Ouais, je ne veux pas être un rebelle sans Noël.

Barbe ou pas barbe ?

Mme Claus : Il ne serait pas le Père Noël sans la barbe.

Père Noël : Je n’ai jamais aimé ma barbe, mais elle a poussé sur moi.

Partagerez-vous une blague ou un jeu de mots préféré à partager avec nos lecteurs ?

Père Noël : J’adore les blagues. J’ai fait une très bonne affaire sur mon traîneau cette année. C’était sur la maison !

Mme Claus : Toc, toc. Qui est là? Olive. Olivier qui ? Olive l’autre renne…

Existe-t-il une procédure d’appel pour la liste des coquines ?

Mme Claus : Nous avons une liste coquine mais elle n’est pas très longue.

Père Noël : Quand c’est un peu « peut-être, peut-être pas », ce que j’aime faire, c’est envoyer des piles aux enfants avec une petite pancarte indiquant « cadeau non inclus ».

Les cadeaux se perdent-ils parfois ? Que se passe-t-il alors ?

Père Noël : Nous avons un objet perdu et trouvé au pôle Nord et je demande simplement à tout le monde d’envoyer une autre lettre. Chaque enfant mérite d’en avoir le contenu.

Mme Claus : Nous ne voulons pas que les enfants n’aient pas de cadeau.

Avez-vous une astuce pour l’histoire ? Courriel : newsroom@oakbaynews.com.

Suivez-nous sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook.

VacancesPère Noël