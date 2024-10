10 questions à Alex Cobb : les films Disney, les odeurs de baseball et le fait d’avoir grandi en tant que bat boy des Dodgers en Floride

DETROIT — Alex Cobb revient au monticule pour la première fois depuis plus d’un mois mercredi lorsqu’il prend le ballon pour le troisième match de la série de divisions de la Ligue américaine entre les Guardians et les Tigers à Comerica Park.

Cobb, qui a eu 37 ans lundi, a attendu 11 ans entre les débuts des séries éliminatoires après une série d’éliminatoires en 2013 avec les Rays, qui comprenait l’élimination de Cleveland lors du match de wild card de 2013. Il a rejoint les Guardians à la date limite des échanges après avoir raté la majeure partie de la saison en raison de blessures à la hanche et à l’épaule.

Cobb a effectué trois départs en saison régulière pour les Guards, dont six manches parfaites contre les Pirates le 1er septembre au Progressive Field. Ancien coéquipier du manager Stephen Vogt et de l’entraîneur de banc Craig Albernaz dans les ligues mineures, Cobb a lutté contre des problèmes d’ampoules et d’ongles pour se mettre en position d’aider Cleveland à progresser.

En septembre, lors du voyage des Guardians au Dodger Stadium, Cobb s’est entretenu avec cleveland.com pour une rapide séance de questions-réponses. Apprenez-en davantage sur le lanceur partant d’aujourd’hui ci-dessous.

Q : Vous avez grandi en Floride et étiez un bat boy des Dodgers au HS. De quoi vous souvenez-vous de votre fréquentation des grands joueurs à l’époque ?

CA : Je me souviens que des gars comme James Maloney était un Vero Beach Dodger et j’étais un bat boy pour lui, puis j’ai pu jouer avec lui dans la cour des grands. Et puis, étant avec des gars, j’ai toujours joué du côté des visiteurs, donc Dave Ortiz était l’un de mes joueurs préférés. Ensuite, j’ai pu battre Boy pour lui, je lui ai parlé, puis j’ai joué contre lui pendant un bon bout de temps dans ma carrière. En tant que grand fan de baseball, avoir pu voir en personne les gars que je regardais à la télévision, et je dis toujours que 2-3 ans d’expérience m’ont vraiment aidé à me familiariser avec le ballon et à me sentir à l’aise. Dès que je me souviens de la seconde où je suis arrivé à Princeton, en Virginie occidentale, la première filiale où j’étais, j’ai eu l’impression d’y être déjà depuis quelques années.

Q : Vous étiez déjà habitué à un environnement de club-house ?

CA : Ouais, je me sentais plutôt à l’aise dans le club-house, juste les odeurs là-dedans, le Ben Gay, la poudre pour bébé et tout ce qui entre. Il y a juste des odeurs de baseball.

Q : Vous avez mentionné David Ortiz. Vous avez grandi en étant un grand fan des Red Sox. Êtes-vous souvent allé à Fenway Park avec votre famille ?

CA : Maintenant, j’y vais en tant que joueur, mais à l’époque où je grandissais, nous allions à quelques matchs pendant l’été. Je vivais en Floride, donc lorsque nous partions en vacances en famille à Boston pour voir notre autre famille, nous assistions généralement à un match. Je me souviens avoir vu Manny Ramirez frapper un grand chelem pour la bouteille de Coca. Je pensais juste que c’était la chose la plus cool au monde. En fait, j’ai pu jouer avec lui à l’entraînement de printemps, mais il a fini par prendre sa retraite après cela.

Q : Parlez-nous de votre chien, Oscar ?

CA : À l’entraînement du printemps 2015. Je conduisais et je parlais à mon frère au téléphone et ce chien a sauté de l’autre côté de la route, alors je me suis arrêté et je me suis en quelque sorte arrêté et j’ai vérifié ce qu’il faisait. Il n’arrêtait pas de courir sur la route, alors je l’ai suivi dans d’autres rues et j’allais juste essayer de voir s’il portait un collier ou quelque chose du genre. Je l’ai finalement attrapé, je l’ai amené dans le camion et c’était un chien formidable. Je me suis assis là, puis je l’ai amené à la Humane Society et j’ai découvert qu’il avait une puce en lui et ils ont trouvé les propriétaires d’origine et ils ont dit : ce n’est plus notre chien. Nous nous sommes débarrassés de ce chien pour qu’il n’ait plus de foyer. Nous l’avons donc accueilli et depuis, il est un excellent chien de famille.

Q : Il a remporté un sondage sur MLB.com comme le meilleur chien de baseball de la MLB ?

CA : Ouais, c’était drôle. Je ne sais pas s’ils font encore ce prix. Nous n’avons jamais reçu de trophée non plus.

Q : Vous avez mentionné que Princeton était votre premier club affilié dans une ligue mineure. Que vous souvenez-vous des mineurs à venir avec Stephen Vogt et Craig Albernaz ?

CA : Je dirai simplement que vous ne le saviez pas à l’époque, mais en regardant en arrière, vous pouvez voir que ces gars étaient destinés à être ce qu’ils sont. De toute évidence, Vogter a eu une fantastique carrière dans les grands championnats, mais vous voyez maintenant qu’il y avait quelque chose de plus. C’était quelqu’un qui comprenait un peu mieux le jeu. Quelqu’un qui était tous les deux receveur avait cette capacité innée. Les receveurs ont une très bonne capacité à se lier avec les lanceurs et à positionner les joueurs, car ils se battent en quelque sorte avec un lanceur. C’est vraiment difficile de s’identifier à un joueur ordinaire et c’est vraiment difficile pour un joueur ordinaire de s’identifier à un lanceur. Le receveur occupe une position unique, capable de faire les deux et tous deux ont toujours eu cette présence qui leur permet de mettre tout le monde à l’aise, d’avoir une bonne conversation avec une bonne compréhension de certaines situations, de certaines choses. Vous ne vous en rendez pas compte à ce moment-là, mais maintenant vous regardez en arrière et vous vous dites qu’ils étaient destinés à être ça.

Q : La saison de football continue. Vous étiez vous-même un très bon joueur de football au lycée. Qu’est-ce qui vous a poussé à préférer le baseball au football ?

CA : Le « plutôt bien » est entre guillemets. Et je suppose que j’étais vraiment bon au baseball, donc j’ai peut-être eu une offre DI, puis principalement des écoles DII et DIII. J’étais déterminé à aller à Clemson en tant que joueur de baseball et je savais que c’était ma voie. Je savais que je n’étais pas très bon au football.

Q : Après un match ou après une journée particulièrement longue au parc, que faites-vous pour décompresser ?

CA : Si je devais dire, je veux dire, à ce stade de ma vie, c’est probablement passé par différentes étapes, mais à ce stade de ma vie, c’est juste rentrer à la maison pour être papa pendant un moment. J’aime vraiment passer du temps sur le canapé à regarder un film Disney ou quelque chose comme ça avec les enfants.

Q : Y a-t-il un dessin animé ou un personnage particulier d’une série pour enfants que vous aimez vraiment ou que vous ne supportez vraiment pas ?

CA : Je ne mets rien que je ne supporte pas, donc je contrôle un peu la télé. Mais vous savez à quel point les films préférés durent environ un jour ou deux maintenant. Mes enfants ont adoré « Wish » pendant un moment et nous écoutions la bande originale tout le temps dans la voiture, ce que je trouvais plutôt bien. Maintenant, je suis heureux parce qu’ils se lancent dans tous ceux que j’ai regardés en grandissant, comme le Roi Lion.

Q : Leur montrer les classiques ?

CA : Ouais, des classiques. Mais ils ont aussi le remake. Nous avons deux filles, Chloé et Everly, âgées de 4 et 5 ans.