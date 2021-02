10 produits qui peuvent aider à soulager l’inconfort lié au vaccin – et où les acheter

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Avec une augmentation de 70% de la distribution de la production de vaccin COVID à travers les États-Unis cette semaine, de plus en plus d’Américains se font vacciner chaque jour. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) disent que le vaccin est une mesure importante de prévention contre le virus; cependant, des effets secondaires peuvent survenir chez certaines personnes. Les maux de tête, la fatigue, les nausées et les douleurs au point de vaccination sont les plus courants.

«Vous pouvez avoir des effets secondaires, qui sont des signes normaux que votre corps renforce la protection», explique le CDC. « Ces effets secondaires peuvent affecter votre capacité à faire des activités quotidiennes, mais ils devraient disparaître dans quelques jours. »

Lauren Schoene, une travailleuse de la santé à Baltimore, dit avoir ressenti certains de ces effets secondaires après avoir reçu sa vaccination. «J’avais mal au bras après la première et la deuxième dose; la douleur a duré environ deux jours. La deuxième m’a également fait me sentir vraiment fatiguée, mais dans l’ensemble, c’était un peu d’inconfort pour ce que j’espère être une protection contre COVID. »

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes sur le point de recevoir votre vaccin et souhaitez vous préparer à des effets secondaires, voici quelques produits qui peuvent aider à soulager une partie de l’inconfort, ainsi que deux éléments essentiels qui aident à ralentir la propagation du COVID-19 . Notez que le CDC exhorte toute personne dont les effets secondaires s’aggravent après 24 heures ou ne disparaissent pas dans les quelques jours à contacter immédiatement leur fournisseur de soins de santé.

1. Un sac de glace réutilisable

Le givrage du lieu de vaccination peut apporter un soulagement immédiat à toutes les douleurs que vous ressentez. Celui-ci d’Amazon a reçu plus de 24000 critiques élogieuses de personnes qui aiment le fait que la conception flexible vous permet de l’envelopper et de la plier pour qu’elle s’adapte parfaitement à n’importe quelle partie du corps (comme le haut de votre bras, dans ce cas). Ils disent aussi qu’il reste glacé pendant des heures.

Obtenez le FlexiKold Gel Ice Pack d’Amazon pour 16,99 $

2. Un gant de toilette à placer sur votre bras

Si vous remarquez un inconfort sur votre bras où vous avez été vacciné, le CDC recommande de poser un gant de toilette propre et frais sur la zone. Avec plus de 24000 avis, ces débarbouillettes Amazon Basics sont appréciées pour être très douces et absorbantes et d’une qualité étonnamment élevée pour le prix.

Obtenez les débarbouillettes en coton éponge Amazon Basics (paquet de 24) d’Amazon pour 18,79 $

3. Sels d’Epsom pour le trempage

Les bains de sel d’Epsom ont longtemps été une solution aux douleurs musculaires et aux courbatures. Donc, si vous vous sentez sensible après la vaccination, vous pourriez bénéficier d’un trempage. Ces sels d’Epsom ont plus de 21 500 avis sur Amazon, des gens disant qu’ils procurent un soulagement rapide et efficace et sont plus abordables que les autres marques.

Obtenez la marque Amazon Solimo Epsom Salt Soak d’Amazon pour 5,96 $

4. Une bouteille d’eau pour rester hydraté

L’un des meilleurs conseils du CDC pour quiconque se fait vacciner est de boire beaucoup de liquides. Un moyen facile de vous assurer que vous consommez suffisamment de H2O? Une bouteille d’eau réutilisable. De tous ceux que nous avons testés chez Review, nous avons trouvé que la bouteille d’eau filtrante en acier inoxydable Brita était la meilleure. Il garde votre eau rafraîchissante et filtre toutes les odeurs pendant que vous buvez.

Obtenez la bouteille d’eau filtrante en acier inoxydable Brita d’Amazon pour 24,99 $

5. Un rouleau à glace

Vous pouvez utiliser ce rouleau à glace de la même manière que vous le feriez pour un sac de glace (c’est-à-dire sur la plaie de votre bras) ou sur votre front si vous ressentez un mal de tête. Ses milliers de critiques adorent qu’il soit facile à utiliser – il suffit de le refroidir puis de le rouler – et qu’il soit si apaisant contre votre peau.

Obtenez le rouleau à glace Esarora d’Amazon pour 16,99 $

6. Un masque oculaire rafraîchissant

Un masque pour les yeux en gel comme celui-ci fournit deux éléments connus pour soulager les maux de tête: la fraîcheur et l’obscurité. Le gel peut être glacé pour atténuer la douleur ou la tension et la conception solide bloquera toute lumière irritante. Les critiques aiment qu’il maintienne bien sa température froide et qu’il s’adapte confortablement et parfaitement à vos yeux. Si un masque pour les yeux en gel n’est pas votre truc, notre masque de sommeil régulier préféré devrait faire l’affaire pour un sommeil réparateur.

7. Une bande de résistance pour étirer votre bras

Lorsque votre bras est douloureux, la dernière chose que vous pourriez avoir envie de faire est de l’utiliser. Mais c’est exactement ce que recommande le CDC, en disant qu’exercer votre bras et le faire bouger peut aider à soulager une partie de cette douleur. Avec ces bandes de résistance hautement cotées – qui ont plus de 74 000 critiques – vous pouvez faire des étirements légers et de la mobilité pour empêcher votre bras de se raidir.

Obtenez les bandes d’exercice Fit Simplify Resistance Loop (paquet de 5) d’Amazon pour 7,95 $

8. Un thermomètre

Le CDC note qu’il est tout à fait normal de faire une légère fièvre après avoir reçu le vaccin (bien que si elle persiste pendant quelques jours, consultez votre fournisseur de soins de santé dès que possible). Pour surveiller votre température, utilisez un thermomètre numérique comme celui-ci, qui a plus de 24 000 avis d’acheteurs Amazon. Ils aiment que ce soit rapide et très facile à utiliser, avec une lecture numérique claire et des couleurs pour indiquer si votre température est normale ou élevée.

Obtenez le thermomètre frontal Lpow d’Amazon pour 19,99 $

9. Désinfectant pour les mains à emporter

«Il est important que tout le monde continue à utiliser tous les outils disponibles pour aider à arrêter cette pandémie», explique le CDC, notant que le vaccin peut prendre jusqu’à deux semaines pour être efficace. Pendant cette période (et lorsque vous recevrez le vaccin lui-même), un désinfectant pour les mains contenant au moins 60% d’alcool peut vous aider à rester en sécurité. Ces Purell de format voyage sont faciles à mettre dans votre sac ou votre poche en sortant de la porte.

Obtenez le gel désinfectant pour les mains Purell Advanced (paquet de 4) d’Amazon pour 9,20 $

10. Un masque facial pour vous protéger, vous et vos proches

Malgré le fait que vous êtes maintenant vacciné, vous devez toujours prendre des précautions pour vous protéger et protéger ceux qui vous entourent, dit le CDC. L’un des meilleurs moyens d’y parvenir est de porter un masque facial. De tous les masques que nous avons testés chez Review, nous aimons le plus les masques Athleta. Ils sont respirants, confortables et à trois couches pour une protection maximale.

Obtenez le masque facial non médical de tous les jours (paquet de 5) d’Athleta pour 30 $

