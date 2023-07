10 produits Amazon anti-chaleur à obtenir cet été

Cet été, les vagues de chaleur continuent de frapper les États-Unis. La hausse des températures et la chaleur accablante rendent les sorties à l’extérieur insupportables, mais certains d’entre nous n’ont pas le choix. Si vous sortez cet été, assurez-vous de rester en sécurité et de rester au frais.

Voici 10 articles que vous pouvez utiliser pour survivre aux vagues de chaleur et aux sommets de l’été de cette année.

1. Poudre d’électrolyte

Lorsque vous passez beaucoup de temps dans la chaleur, votre corps perd activement de l’eau et des électrolytes – des minéraux présents dans le corps qui ont une charge – par la transpiration. Il est important de remplacer l’eau et les électrolytes perdus par des liquides. Si vous avez du mal à boire huit tasses d’eau par jour en été (et parfois vous avez besoin de plus si vous êtes extrêmement actif dans la chaleur), une boisson électrolytique peut aider à reconstituer votre corps.

Les meilleures poudres d’électrolytes contiennent généralement du sodium, du calcium, du potassium, du phosphate, du chlorure et/ou du magnésium. Des électrolytes tels que ceux-ci peut équilibrer les niveaux d’eau et de pH de votre corps, déplacer les nutriments dans vos cellules, évacuer les déchets de vos cellules et s’assurer que tous les muscles, les fonctions corporelles et les nerfs fonctionnent correctement.

La poudre liquide IV fournit une hydratation deux fois plus rapide que l'eau seule. Il comprend cinq vitamines et de nombreux électrolytes. Un sachet de Liquid IV comprend 16 sachets à emporter. Ajouter un paquet à 16 onces d'eau et remuer.

2. Bouteille d’eau

Règle n°1 pour survivre à la chaleur : boire beaucoup d’eau. Qu’il s’agisse d’eau ou d’une boisson électrolytique, l’hydratation en été est essentielle. Vous ne voulez pas vous déshydrater. Symptômes de déshydratation comprennent une sensation de fatigue, une urine jaune foncé, des yeux enfoncés, des maux de tête et des étourdissements.

Je trouve que je bois le plus d’eau quand je transporte une bouteille d’eau avec moi. Je bois aussi plus d’eau quand elle reste glacée tout au long de la journée. Une bouteille d’eau isolée – une en acier inoxydable – fera exactement cela.

Amazone Choisissez entre un Hydro Flask de 18, 21 ou 24 onces. Fabriquée en acier inoxydable Pro-Made, cette bouteille d’eau est non libre, sans BPA et garde l’eau froide jusqu’à 24 heures.

3. Ventilateur portatif

Lorsque vous manquez l’intérieur ou que vous avez affaire à un courant alternatif cassé, un ventilateur portable est pratique. Rafraîchissez-vous en vous promenant, en voyageant ou en faisant quoi que ce soit au soleil. Il peut même être utile pour le camping d’été ou pour traîner à la plage.

Recherchez un ventilateur portable qui peut être facilement rechargeable. Il y a même ventilateurs qui peuvent brumiser ton visage.

Ce ventilateur portatif rechargeable est également une lampe de poche et un chargeur portable. La première vitesse peut durer jusqu'à 21 heures entre la charge et la deuxième vitesse peut durer jusqu'à 14 heures.

4. Crème solaire

Si vous voulez combattre la chaleur, vous devez d’abord vous assurer que votre peau est protégée. Le port d’un écran solaire devrait toujours être une priorité si vous faites quoi que ce soit à l’extérieur cet été. En plus de porter des lunettes de soleil, un chapeau et/ou des vêtements anti-UV, la crème solaire protège votre peau délicate. La crème solaire offre non seulement une protection contre le cancer du soleil, mais également contre les dommages causés par le soleil et le vieillissement prématuré.

Vous pouvez essayer un écran solaire chimique, minéral ou combiné. Si vous voulez un écran solaire qui ne laisse pas de plâtre blanc, recherchez un produit avec un sérum léger. Si vous avez la peau à tendance acnéique, utilisez un écran solaire minéral sensible ou combiné.

Amazone Neutrogena Mineral UltraSheer Dry-Touch est léger, propre et contient SPF 30. Il est résistant à l’eau jusqu’à 80 minutes.

5. Machine à glace de comptoir

Il n’y a rien de mieux qu’une boisson glacée par une chaude journée. Vous pouvez apporter la glace directement à vous avec une machine à glace de comptoir. Ajoutez de la glace à votre eau ou stockez des boissons et emportez-les avec vous ; une machine à glace de comptoir peut être transportée d’un endroit à un autre. Emmenez-le en camping ouapportez-le à une fête en plein air. Tant que vous avez accès à une prise, vous pouvez avoir de la glace froide à portée de main.

Cette machine à glaçons Igloo peut fabriquer de la glace en deux tailles différentes. Ajoutez simplement de l'eau, sélectionnez votre taille de glace et la glace sera prête en 7 minutes. Il existe plusieurs paramètres d'auto-nettoyage.

6. Oreiller rafraîchissant

Lorsqu’il s’agit de dormir au frais, l’utilisation d’un ventilateur, d’un climatiseur ou d’un pyjama léger peut être la solution idéale. Cependant, changer votre literie est une autre solution facile. Un oreiller rafraîchissant est conçu pour ne retenir aucune chaleur corporelle et pour offrir autant de respirabilité que possible. Certains oreillers rafraîchissants ont même une housse froide au toucher.

Les oreillers faits de matériaux tels que la mousse à mémoire de forme non perforée et non gel emprisonnent la chaleur et ne vous rendront plus chaud que la nuit. Recherchez des oreillers rafraîchissants en latex, en mousse, en soie, en coton ou en bambou. Notez que la taie d’oreiller que vous utilisez peut affecter la sensation de refroidissement de n’importe quel oreiller. Je vous recommande de rechercher une taie d’oreiller en soie, en satin ou en coton léger pour accompagner votre oreiller rafraîchissant.

Le GhostPillow est composé d'un noyau en mousse à mémoire de forme gel perforée, d'une couche de matériaux à changement de phase, d'un maillage intérieur aéré et d'une housse vraiment froide au toucher.

7. Ventilateur de cou

Pourquoi tenir un éventail devant votre visage quand on peut s’asseoir sur votre cou ? Si vous travaillez à l’extérieur ou si vous avez les mains pleines, un ventilateur de cou est pratique. En forme d’écouteurs, les ventilateurs de cou s’enroulent autour du cou et les deux côtés explosent vers les côtés de votre visage et l’arrière de votre cou. Il est parfait pour s’asseoir à l’intérieur sans courant alternatif ou travailler sous le soleil.

Le ventilateur de cou ASNUG est sans lame, ce qui signifie qu'il n'accrochera pas les cheveux, les doigts ou les vêtements. Il a trois réglages et est rechargeable via USB.

8. Serviettes rafraîchissantes

Une serviette ou un chiffon à main est idéal pour se sécher après l’exercice, le sport ou le travail acharné sous le soleil. Une serviette rafraîchissante est une étape au-dessus. Il suffit de mouiller ces serviettes avec de l’eau froide, d’essorer le surplus et de secouer. Ensuite, enroulez la serviette rafraîchissante autour de votre cou ou tamponnez votre visage ; il doit rester au frais pendant environ 30 minutes. Quand il recommence à se réchauffer, ajoutez simplement plus d’eau et répétez le processus.

Ces serviettes sont idéales pour une promenade chaude en été, pour se détendre à la plage ou pour une longue randonnée dans les montagnes.

Ces serviettes en microfibre réutilisables en pack de quatre sont disponibles en quatre couleurs différentes. Utilisez la pochette étanche pour voyager.

9. Feuilles de refroidissement

Semblables aux oreillers rafraîchissants, les draps rafraîchissants peuvent aider à dissiper la chaleur de votre corps. Les draps rafraîchissants ne sont jamais fabriqués avec des matériaux comme la flanelle ou le coton épais qui emprisonnent la chaleur. Les meilleurs draps pour l’été seront en bambou, coton, soie, Tencel, lin, polyester, microfibre ou lyocell.

Pour une literie d’été optimale, optez pour des draps rafraîchissants, une couette rafraîchissante, une taie d’oreiller rafraîchissante et un oreiller rafraîchissant.

Ces draps en lyocell équilibrant la température sont disponibles en tailles Twin, Twin XL, Full, Queen, King, California King et Split King. Chaque ensemble comprend un drap plat, un drap-housse et deux taies d'oreiller.

10. Masque facial froid

Une façon amusante de se rafraîchir consiste à utiliser un masque facial froid. Bien que je ne recommande pas de le porter à l’extérieur, une compresse froide peut aider à calmer la peau chaude et moite et à faire baisser votre température interne après avoir été à l’extérieur au soleil. Semblable aux rouleaux froids ou à certaines crèmes pour les yeux, un masque facial froid peut même aider à dégonfler les yeux. Et si vous êtes sujet aux migraines, un masque facial froid peut soulager un mal de tête intense.