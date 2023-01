10 prévisions de l’industrie automobile pour 2023

Un client regarde un véhicule chez un concessionnaire BMW à Mountain View, Californie, le 14 décembre 2022. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

DETROIT – Wall Street et les analystes du secteur restent très vigilants face aux signes d’un scénario de “destruction de la demande” pour l’industrie automobile américaine cette année, alors que les taux d’intérêt augmentent et que les consommateurs sont aux prises avec des problèmes d’abordabilité des véhicules et craignent une récession. Depuis le début de la pandémie de coronavirus au début de 2020, les constructeurs automobiles ont connu un pouvoir de tarification et des bénéfices par véhicule sans précédent dans un contexte de demande résiliente et de faibles niveaux de stocks en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des pièces affectant la production de véhicules. Ces facteurs ont créé un problème d’approvisionnement pour l’industrie automobile, qui, selon Cox Automotive et d’autres, pourrait se transformer en un problème de demande, tout comme les constructeurs automobiles améliorent lentement leur production. “Nous échangeons un problème d’approvisionnement contre un problème de demande”, a déclaré jeudi l’économiste en chef de Cox Automotive, Jonathan Smoke. Barreur a 10 prédictions pour l’industrie automobile américaine cette année qui pointent vers un tel résultat. Les voici ainsi que les raisons pour lesquelles les investisseurs devraient en tenir compte.

10. Les incitations fédérales encourageront davantage d’acheteurs de flottes à envisager des solutions électrifiées

Bien que les crédits d’impôt pour les véhicules électriques en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation n’aient pas été finalisés, les incitations pour les véhicules commerciaux et les propriétaires de flottes promettent d’être un avantage majeur. Contrairement aux véhicules grand public qui sont admissibles à des crédits allant jusqu’à 7 500 $, les véhicules de flotte et les véhicules utilitaires n’ont pas besoin de respecter les exigences américaines strictes en matière de pièces et de batteries domestiques. “C’est en fait là que nous pensons que la majorité de la croissance sera dans les ventes de véhicules neufs en 23”, a déclaré Smoke. Cox prévoit que les ventes de véhicules neufs aux États-Unis seront 14,1 millions en 2023, une légère augmentation par rapport à près de 13,9 millions l’an dernier.

9. La moitié des acheteurs de véhicules utiliseront des outils de vente au détail numériques

La pandémie de coronavirus a forcé les concessionnaires automobiles franchisés à adopter la vente au détail en ligne plus que les constructeurs automobiles ne le pourraient jamais, comme les consommateurs l’exigeaient et de nombreuses concessions physiques ont été fermées en raison de la crise sanitaire mondiale. Cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir, car de nombreux constructeurs automobiles se sont engagés à mieux aligner la production sur la demande des consommateurs.

8. Augmentation du volume des opérations et des revenus des concessionnaires

En raison du manque de véhicules neufs disponibles et des coûts plus élevés, les consommateurs conservent leurs véhicules plus longtemps. Cela devrait augmenter les activités de services dorsaux et les revenus des concessionnaires par rapport à leurs ventes. Les concessionnaires réalisent des bénéfices notables grâce à l’entretien des véhicules. L’augmentation devrait aider à compenser les baisses potentielles des ventes et des options de financement. “Nous voyons cela comme l’un des bons côtés pour les concessionnaires”, a déclaré Smoke. “Le service après-vente fonctionne généralement bien [and] est quelque peu anticyclique en période de ralentissement économique. »

7. Les transactions en espèces augmenteront à des niveaux jamais vus depuis des décennies

Les taux d’intérêt élevés rendent l’achat de véhicules beaucoup plus difficile pour les acheteurs traditionnels et moins économique pour les consommateurs plus aisés. De telles conditions devraient pousser ceux qui ont l’argent pour acheter un véhicule à l’acheter sans le financer. Smoke a déclaré que le taux de prêt moyen pour un véhicule neuf est supérieur à 8 %. Pour les véhicules d’occasion, c’est près de 13 %.

6. L’abordabilité des véhicules sera le plus grand défi auquel seront confrontés les acheteurs

L’abordabilité des véhicules était déjà une préoccupation lorsque les taux d’intérêt étaient bas. Cette question est devenue plus préoccupante à mesure que La Réserve fédérale augmente les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation. Cox rapporte que l’abordabilité des véhicules est à un niveau record. Les augmentations ont entraîné une augmentation des paiements mensuels moyens de 785 $ pour les voitures neuves et de 661 $ pour les baux, a déclaré Cox. Le prix courant moyen d’un véhicule neuf reste supérieur à 27 000 $, tandis que les prix de transaction moyens pour les véhicules neufs ont terminé l’an dernier à environ 49 500 $. “La préoccupation à plus long terme est que cela fait que ce qui est produit s’oriente encore plus vers le luxe et s’éloigne des prix abordables, ce qui signifie que même le marché américain des véhicules a un problème d’abordabilité à long terme”, a déclaré Smoke.

5. Les valeurs des véhicules d’occasion connaîtront une dépréciation supérieure à la normale pour une deuxième année consécutive

Les prix des véhicules d’occasion ont grimpé en flèche au cours des deux premières années de la pandémie de coronavirus en raison de la faible disponibilité de voitures et de camions neufs. Les prix de gros ont culminé en janvier 2022. Il a diminué de 14,9 % l’an dernier et devrait chuter encore de 4,3 % d’ici la fin de l’année. Les baisses ne sont toujours pas suffisantes pour compenser la hausse de 88 % des prix des indices d’avril 2020 à janvier 2022. L’inventaire des véhicules d’occasion se stabilise à près de 50 jours – près des niveaux de 2019 avant que la pandémie de coronavirus n’épuise l’approvisionnement.

4. Les ventes de véhicules électriques aux États-Unis dépasseront pour la première fois le million d’unités

Cox rapporte que les ventes de véhicules tout électriques ont augmenté de 66 % pour atteindre plus de 808 000 unités l’an dernier aux États-Unis, il n’est donc pas trop difficile d’atteindre 1 million parmi des dizaines de nouveaux modèles qui devraient arriver sur le marché. Les véhicules électriques représentaient environ 5,8 % des véhicules neufs vendus aux États-Unis Ajoutez des véhicules électriques hybrides et hybrides rechargeables qui s’associent à un moteur traditionnel, a déclaré Smoke, environ 25% des véhicules neufs vendus cette année pour être des véhicules « électrifiés ». Cela passerait de 15% à 16% en 2022.

3. Les ventes totales de véhicules au détail chuteront en 2023, à mesure que les ventes de véhicules neufs augmentent et que les ventes d’occasion diminuent

Les constructeurs automobiles devraient s’appuyer davantage sur les ventes aux clients commerciaux et aux flottes telles que les agences de location de voitures et les agences gouvernementales qu’ils ne l’ont fait ces dernières années pour augmenter les ventes totales. Les constructeurs automobiles ont donné la priorité aux ventes les plus rentables aux consommateurs au milieu des faibles stocks de ces dernières années. Mais avec la baisse prévue de la demande des consommateurs, les entreprises devraient se tourner vers les ventes de flottes pour combler cet écart de demande.

2. Les stocks de véhicules neufs continueront d’augmenter

Les attentes d’une demande plus faible surviennent alors que l’industrie automobile augmente lentement sa production de véhicules, ce qui entraîne une augmentation des niveaux de stocks. Les niveaux des stocks des deux dernières années étaient à des niveaux record en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement et de pièces affectant la production. Cox rapporte que les niveaux de stock diffèrent considérablement selon la marque, avec les constructeurs automobiles de Detroit – en particulier Stellantide — disposer d’un approvisionnement suffisant en véhicules. Toyota a les jours les plus bas d’approvisionnement en véhicules, selon Cox.

1. Une économie à croissance lente exercera une pression sur le marché automobile