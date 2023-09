10 premières minutes en streaming gratuit sur YouTube

Coléoptère bleu livré un solide Aventure de super-héros DC avec l’histoire d’origine de Jaime Reyes, et vous pouvez désormais regarder le début du film sur YouTube.

Générations : Clip documentaire Blue Beetle

Si tu as raté Angel Manuel Soto Coléoptère bleu Au cinéma, n’hésitez pas à tester le dernier film de DC Studios. En exclusivité sur la chaîne Warner Bros. Entertainment, découvrez les 10 premiers minutes du film d’action stellaire mettant en vedette Cobra KaïXolo Maridueña de Jaime, un rôle pour lequel il est né. Avec le le soutien de ses proches famille (y compris George Lopez comme son hilarant oncle technophile farfelu), Le parcours de Jaime pour devenirLe Blue Beetle est rempli de personnages chaleureux et attachants.

Voici l’ouverture du film, qui présente également Susan Sarandon dans le rôle des antagonistes Victoria Kord et Harvey Guillé.n comme son serviteur comme elle schémas pour atteindre le pouvoir du Scarabée.

Coléoptère bleu | Aperçu étendu | Divertissement Warner Bros.

Si l’aperçu étendu vous donne envie de visionner le film complet, voici les particularités du Coléoptère bleu La version « Premium Digital Ownership », ainsi que la prochaine version Sorties 4K UHD et Blu-ray:

« Générations : Blue Beetle » – Quatre-une partie du documentaire racontée en chapitres distincts explorant les voyages d’acteurs et de cinéastes apportant Coléoptère bleu sur grand écran pour la toute première fois. Le public sera immergé dans le point de vue des cinéastes qui présenteront leurs expériences sur le plateau et dans leurs studios de création, faisant de l’histoire de ce personnage de DC une réalité.

«Nana sait ce qu’il y a de mieux » featurette : Soyez témoin de la transformation de Nana d’une adorable abuelita en une révolutionnaire brandissant une mitrailleuse, et arrêtez-vous pour quelques-uns de ses moments les plus amusants sur le plateau tout au long de la production.

«Vision du scarabée » deux-partie featurette : Xolo Maridueña anime cette série d’études de scènes qui montrent le fonctionnement du scarabée et le rôle qu’il joue dans certains des Coléoptère bleules moments les plus épiques de

Montre Coléoptère bleu maintenant numériquement à la maison via les plateformes PVOD. Il sera également disponible à l’achat sur 4K UHD, Blu-ray, et DVD 31 octobre.

