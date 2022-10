Le jour où la plupart d’entre vous recevront votre Google Pixel Watch à partir des précommandes est arrivé. C’est temps à vous de mettre la première montre intelligente de Google au poignet et de réaliser sa vision de Wear OS à l’avenir, bon et mauvais. Nous voulons que vous soyez prêt pour ce moment, afin que vous sachiez exactement ce que vous pouvez et ne pouvez pas en faire.

Les avis sont une chose, mais nous pensons que des trucs et astuces pour votre Google Pixel Watch pourraient être plus importants, en particulier pour les premiers utilisateurs. Plus précisément, nous voulions vous proposer les 10 premières choses à faire avec la nouvelle montre de Google pour vous aider à en tirer le meilleur parti, à profiter de ses fonctionnalités et à ne pas être perdu une fois sorti de la boîte.

Dans cette vidéo “First 10 Things”, nous expliquons comment échanger les bracelets Pixel Watch, activer (ou désactiver) l’affichage permanent, naviguer dans l’interface utilisateur, changer les cadrans de la montre, ajouter ou supprimer des tuiles, tous les paramètres de la montre, et comment connecter Fitbit et utiliser Fitbit Premium.

Tout le monde apprécie sa montre Pixel jusqu’à présent ? Vous voulez notre avis ? Il sera là dans une minute.