Envie d’un nouveau Pixel 7 ou Pixel 7 Pro juste se présenter à votre porte ? Parfait, alors cette vidéo est pour vous. Comme le veut la tradition, nous sommes allés de l’avant et avons compilé les premières choses que vous devriez faire avec votre tout nouveau téléphone Google, car nous sommes des gars super sympas.

Nous passerons en revue la configuration de toutes vos alertes de sécurité et sans fil, la personnalisation du téléphone en fonction de l’apparence et du comportement souhaités, la configuration des règles, des gestes et bien plus encore. C’est près de 20 minutes de génialité Pixel. Et oui, la plupart des choses que je mentionne dans la vidéo s’appliquent à la fois au Pixel 7 et au Pixel 7 Pro, donc nous pouvons tous être heureux ensemble, quel que soit le modèle que vous avez choisi.

Ayez-y.

Pixel 7 Pro : 10 premières choses à faire