10 prédictions audacieuses sur le hockey fantastique pour 2024-2025

La saison de la LNH est dans quelques jours. C’est l’heure de pointe des prévisions. Et c’est toujours amusant de prendre des décisions audacieuses, surtout lorsqu’il s’agit de hockey fantastique. Si vous vous en tenez à vos prises les plus chaudes et en frappez quelques-unes, vous réaliserez forcément des bénéfices importants sur certains joueurs.

Alors, quels scénarios inattendus se produiront en 2024-2025 ? En voici 10 sur lesquels je place mes jetons. Et rappelez-vous : je ne parviendrai pas à tout faire correctement, alors ne venez pas me voir avec des reçus en avril. Ce sont audacieux des prédictions, pas des prédictions sûres, le but est donc d’en trouver quelques-unes. La saison dernière, j’avais raison sur la moitié, ce que je considérais comme une bonne moyenne au bâton.

C’est parti, dans un ordre aléatoire.

1. Connor McDavid et Leon Draisaitl ont fait transpirer les propriétaires de Fantasy en avril alors que les Oilers gèrent leurs totaux de match.

McDavid et Draisaitl ont remporté ensemble quatre trophées Hart, six titres de buteur, sept sélections d’étoiles dans la première équipe et un trophée Conn Smythe. Ils ne souffrent pas des distinctions individuelles. Ce dont ils rêvent plus que tout, c’est d’une Coupe Stanley après avoir été à une victoire d’une la saison dernière. Les Oilers d’Edmonton arrivent peut-être à maturité dans la phase de leur fenêtre de compétition au cours de laquelle ils donnent la priorité aux séries éliminatoires et veulent garder leurs étoiles fraîches pour les matchs qui comptent. Il ne serait donc pas surprenant que le total des matchs de McDavid et Draisaitl chute au milieu des années 70. La taille des échantillons sera toujours plus que suffisante pour en faire l’un des trois meilleurs atouts, mais dans les ligues en face-à-face, si le Oil voit sa tête de série éliminatoire bloquée plus tôt, pourrions-nous voir les superstars s’asseoir à un moment crucial du fantasme. saison?

2. Juuse Saros réalise une année de carrière et termine en tant que gardien de but fantastique n°1.

Le volume de Saros est élitiste depuis des années maintenant ; aucun gardien n’a commencé plus de matchs au cours des quatre dernières saisons. De 2020-21 à 2022-23, un seul gardien de but (min. 1 000 minutes) a enregistré en moyenne plus de buts à 5 contre 5 au-dessus de la moyenne sur 60 que Saros. Son jeu a baissé la saison dernière, mais il faisait face à un avenir incertain ; Cette intersaison, les Predators de Nashville lui ont accordé une prolongation lucrative et ont échangé son concurrent, Yaroslav Askarov. Saros est le titulaire à long terme des Preds et ils ont amélioré l’équipe autour de lui, en ajoutant Steven Stamkos, Jonathan Marchessault et Brady Skjei en agence libre. Parce qu’il débutera plus de 60 matchs, Saros est un pari fort pour mener la ligue en termes de victoires contre ce qui semble être la meilleure équipe de Nashville sur le papier depuis des années, et si son jeu global rebondit à ce qu’il était juste une saison auparavant, il ‘ Ce sera le bouchon le plus précieux de la fantasy.

3. Victor Olofsson propose les 30 buts les moins chers que vous puissiez trouver sur le tableau de repêchage Fantasy 2024-25.

Par rapport à son talent de tireur, Olofsson a été une déception pendant la majeure partie de sa carrière. Mais il n’a jamais non plus joué pour une équipe de la LNH autre que les modestes Sabres de Buffalo. En rejoignant les Golden Knights de Vegas, il atterrit dans une excellente situation : en première ligne avec Jack Eichel, qui était le centre d’Olofsson à Buffalo lors de son excellente saison recrue en 2019-20. Olofsson joue également actuellement dans la meilleure unité en avantage numérique. Il n’a marqué que sept buts l’an dernier, mais il n’est qu’à une saison de ses 28 buts. Faisant déjà preuve d’une bonne alchimie avec Eichel au camp, Olofsson est prêt non seulement pour un rebond mais pour une année de carrière. Il n’est pas repêché presque partout, disponible dans 96 pour cent des ligues Yahoo. C’est un excellent choix de dernière ronde dans les formats de refonte.

4. Au moins un attaquant recrue de l’Avalanche du Colorado connaît une saison fantastique significative.

L’Avs est actuellement privé de Valeri Nichushkin (suspension), Artturi Lehkonen (épaule) et Gabriel Landeskog (genou) pour la saison, ce qui signifie qu’un joueur surprise devra contribuer dans le top six pour aider à maintenir l’équipe à flot en octobre. Il pourrait s’agir de Nikolai Kovalenko, importé de la KHL, qui a fait ses débuts lors des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2023-24. Mais pour le moment, il semble que Cal Ritchie, le choix de première ronde du Colorado en 2023, ait l’avantage sur le poste d’ailier droit de deuxième ligne. C’est un attaquant hyper intelligent qui a excellé avec l’OHL Oshawa l’an dernier et qui a la maturité nécessaire pour rester à temps plein. Au moment de mettre sous presse, il n’est même pas encore disponible dans certains formats fantastiques, vous devrez donc surveiller de près son statut dans les prochains jours avant de l’ajouter au pool.

5. Matt Boldy se révèle être un contributeur fantastique de premier plan.

Vous ne pouvez pas épeler Boldy sans BOLD, bébé. Après trois saisons de carrière, Boldy compte déjà une saison de 31 buts et une campagne de 69 points à son actif. Mais ce n’est pas son plafond. Du programme de développement de l’équipe nationale de hockey des États-Unis au Boston College en passant par la AHL, Boldy a été un grand buteur à chaque instant et, à 23 ans, il est encore assez jeune pour passer au niveau supérieur. Ses coéquipiers du Minnesota Wild le présentent comme quelqu’un avec une saison de 100 points à venir. C’est une trop grande demande cette année, mais Boldy a une saison de type 40-45-85 en lui. Il souffre actuellement d’une blessure au bas du corps de semaine en semaine, mais il ne manquera peut-être pas le début de l’année, donc je n’ai pas peur d’acheter.

6. Alexis Lafrenière cumule une autre évasion en plus de celle de l’année dernière.

Le premier choix du repêchage 2020 de la LNH portait une étiquette de buste au cours de ses deux premières saisons. Mais il faisait partie de la classe de repêchage COVID et a passé presque une année civile sans jouer de match de hockey avant de faire ses débuts en 2020-2021. Quelques années plus tard, il commence à réaliser son potentiel. Il a cliqué sur une ligne avec Artemi Panarin et Vincent Trocheck et a réalisé des sommets en carrière dans tous les domaines avec une saison de 28 buts et 57 points. En séries éliminatoires, Lafrenière a été encore plus meurtrier, inscrivant huit buts et 14 points en 16 matchs. Sous le capot, ses métriques de conduite en jeu à 5 contre 5 a explosé la saison dernière, ce qui suggère que son évasion est durable. Je m’attends à ce qu’il franchisse la barre des 30 buts et des 70 points cette saison… au pire.

7. Matvei Michkov épate la concurrence et est facilement la meilleure recrue fantastique.

Lorsque Michkov, qui était perçu par la plupart comme l’un des deux meilleurs marqueurs du repêchage de 2023, est tombé face aux Flyers de Philadelphie au septième rang du classement général, la perception était qu’il ne ferait pas ses débuts avant deux saisons étant donné que son contrat dans la KHL avait expiré après la saison 2026. 27 saison. Mais son contrat avec le SKA Saint-Pétersbourg a été résilié en juin et fera ses débuts en 2024-25. Son potentiel offensif scintillant n’a jamais fait de doute, mais il a également séduit au camp avec son éthique de travail acharnée, ce qui devrait lui faire aimer l’entraîneur John Tortorella et lui assurer un rôle majeur en tant que recrue. En termes d’avantages purs, Michkov est peut-être déjà l’attaquant le plus talentueux de l’équipe. Aucune autre recrue n’a le plafond qu’il a cette saison.

8. Pyotr Kochetkov usurpe Frederik Andersen en Caroline et devient l’un des 10 meilleurs gardiens.

Andersen entame la saison en tant que partant présumé, après avoir brillé lors de ses 16 matchs sains en saison régulière la saison dernière, avec une fiche de 13-2 avec une moyenne de buts alloués de 1,84 et un pourcentage d’arrêts de ,932. Mais il a 34 ans, il est en attente d’UFA, il a fait face à une grave crise de caillot sanguin la saison dernière et il n’a pas été assez bon en séries éliminatoires. La porte est ouverte pour Kochetkov, qui a 25 ans, a signé jusqu’en 2026-2027 et a augmenté son SV% à chacune de ses saisons dans la LNH jusqu’à présent. Sa part du gâteau de départ est passée de deux à 24 puis à 40 au cours des trois dernières années. Andersen a toujours l’avantage sur le travail 1A avant la saison, mais tant de facteurs jouent contre lui que Kochetkov est un pari fort pour finalement remporter le poste. S’il le fait, il sera le titulaire d’un avare prétendant à la Coupe Stanley, ce qui fera de lui un atout majeur pour l’imagination.

9. Dougie Hamilton rebondit après une blessure pour figurer parmi les cinq meilleurs défenseurs fantastiques.

Une blessure aux pectoraux a mis fin à la saison de Hamilton après seulement 20 matchs l’an dernier. La saison précédente, il était une force fantastique avec les Devils du New Jersey, compilant 22 buts, 74 points et 275 tirs. Il entreprend 2024-25 en bonne santé et est prêt à jouer un rôle essentiel en tant que défenseur de la meilleure paire et quart-arrière en avantage numérique dans une équipe des Devils dont presque tout le monde s’attend à rebondir de manière importante après le flop de la saison dernière. Hamilton présente clairement un risque de blessure, mais il quitte le tableau en tant que 10ème défenseur en moyenne, donc je dirais que le risque est pris en compte. Le potentiel de boom est tout aussi important que le potentiel de récession.

10. Will Smith offre plus de valeur fantastique que son compatriote recrue des Sharks, Macklin Celebrini.

Le choix n ° 1 en titre au classement général Les perspectives réelles de Celebrini sont extrêmement prometteuses, juste pour être clair. Mais c’est un leader travailleur et consciencieux en devenir, quelqu’un qui fait tellement de petites choses bien aux deux extrémités de la glace qu’il pourrait devenir plus un atout réel qu’un atout imaginaire, du moins au début. Smith a un an de plus et son jeu est un peu plus orienté vers l’offensive pure que celui de Celebrini, il est donc possible que Smith marque plus de points en tant que recrue cette saison, et il y a de fortes chances que vous puissiez attendre un tour supplémentaire pour le repêcher puisque il n’a pas le battage médiatique du choix n°1.

