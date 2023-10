10% pour le Big Guy ? Le comité de surveillance lance une autre BOMBSHELL de Biden sur l’utilisation abusive de documents classifiés – Twitchy

Il est facile de perdre la trace de ce sur quoi le comité de surveillance de la Chambre des représentants a travaillé, avec Biden, le drame du Président et, bien sûr, les horribles attaques contre Israël le week-end dernier, mais c’est sacrément important.

A notre humble avis.

Jetez un oeil :

… se rapproche de violations criminelles graves …

Ho mon garçon.

Extrait du dossier politique :

« Il n’y a pas non plus d’explication raisonnable à ce jour quant à la raison pour laquelle cinq employés de la Maison Blanche (Dana Remus, Anthony Bernal, Ashley Williams, Annie Tomasini et un employé non identifié), un employé du ministère de la Défense (Kathy Chung) et des avocats privés (Bob Bauer et Patrick Moore) ont été chargés d’obtenir des documents prétendument personnels non soumis à la loi sur les archives présidentielles », ajoute la lettre. « Les preuves montrent que la Maison Blanche était préoccupée par d’éventuels problèmes de conservation des documents avant le 2 novembre 2022 et a utilisé d’importantes ressources gouvernementales pour obtenir les documents. »

« Le Comité cherche à mieux comprendre pourquoi le président Biden a conservé certains documents classifiés, si ces informations concernaient l’une des interactions commerciales étrangères de sa famille, et pourquoi tant de responsables de la Maison Blanche ont été impliqués dans l’obtention de ces documents », résume la lettre.