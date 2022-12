10 plus gros dons à des œuvres caritatives cette année

La liste annuelle de la Chronique de la philanthropie des 10 plus grands dons de bienfaisance annoncés par des particuliers ou leurs fondations totalisait près de 9,3 milliards de dollars américains en 2022. Les contributions sont allées à de grandes institutions bien établies, dont trois fondations privées et trois universités pour soutenir la durabilité environnementale, la santé mentale des enfants et la recherche sur les cellules souches. Les autres dons ont soutenu la recherche et le traitement du cancer, les efforts de logement, les programmes pour les jeunes et la santé reproductive.

Deux des dons ont dépassé 1 milliard de dollars américains et six des huit donateurs (un donateur a fait trois dons) sont multimilliardaires. La valeur nette combinée de ces six donateurs est légèrement supérieure à 325 milliards de dollars américains.

En tête de liste se trouve Bill Gates, qui a donné 5 milliards de dollars à la Fondation Bill & Melinda Gates pour soutenir le travail du donateur dans les domaines de la santé mondiale, du développement, des politiques et du plaidoyer, et de l’éducation aux États-Unis. Gates, dont la valeur nette est estimée à 104 milliards de dollars, a attiré l’attention en juillet lorsqu’il a annoncé qu’il donnerait 20 milliards de dollars à la fondation qu’il dirige avec son ex-femme, Melinda French Gates. Cependant, les responsables de la fondation ont confirmé en décembre que les trois quarts de ces 20 milliards de dollars étaient destinés au remboursement des 15 milliards de dollars que lui et French Gates avaient promis en juillet 2021. Les 5 milliards de dollars restants étaient une nouvelle injection dans la fondation.

Ann et John Doerr sont arrivés en deuxième position avec un don de 1,1 milliard de dollars qu’ils versent par l’intermédiaire de leur Fondation Benificus à l’Université de Stanford pour lancer la Stanford Doerr School of Sustainability, un effort pour relever les défis climatiques et de durabilité les plus urgents au monde. La nouvelle école se concentrera sur huit domaines d’études : le changement climatique, les sciences de la Terre et des planètes, les technologies énergétiques, les villes durables, l’environnement naturel, la sécurité alimentaire et de l’eau, la société et le comportement humains, et la santé humaine et l’environnement.

La nouvelle école abritera plusieurs départements académiques et instituts interdisciplinaires. Il abritera également un « accélérateur de durabilité » qui, entre autres efforts, accordera des subventions aux chercheurs et autres pour développer de nouvelles technologies dans le domaine de la durabilité environnementale et des domaines connexes, faire avancer de nouvelles politiques et soutenir les partenariats.

John Doerr est un investisseur en capital-risque qui a fait sa marque et une grande partie de sa fortune en tant que premier bailleur de fonds des géants de la technologie de la Silicon Valley tels que Sun Microsystems, Amazon et Google. Aujourd’hui, il est président de la société d’investissement Kleiner Perkins et sa valeur nette s’élève à un peu plus de 9 milliards de dollars américains.

Jackie et Mike Bezos, la mère et le beau-père du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, arrivent en troisième position. Le couple a donné au Fred Hutchinson Cancer Center 710,5 millions de dollars américains pour construire 36 laboratoires de recherche et un grand centre de recherche supplémentaire. La subvention soutiendra également les essais cliniques et la recherche en immunothérapie du centre de cancérologie au cours des 10 prochaines années.

Le couple était des philanthropes assez discrets jusqu’à récemment. Pourtant, Jackie Bezos a été étroitement impliquée dans plusieurs projets à but non lucratif au fil des ans. Elle a créé le programme Bezos Scholars à l’Aspen Institute, l’Aspen Challenge et Students Rebuild, qui sont tous des programmes éducatifs pour différents groupes d’âge. Mike Bezos a passé 32 ans à travailler comme ingénieur et manager chez le géant pétrolier et gazier Exxon Mobil avant de prendre sa retraite et de se concentrer sur les dons du couple.

Les cadeaux des Doerr et des Bezos ont été suivis par celui de Warren Buffett. L’investisseur vénéré de 92 ans a donné des actions d’une valeur de près de 474,3 millions de dollars américains à la Fondation Susan Thompson Buffett, un donateur Warren Buffett créé en 1964 pour gérer les dons de bienfaisance de la famille qui a ensuite été renommé pour sa première femme, décédée en 2004. La fondation soutient la santé reproductive des femmes et offre des bourses universitaires aux étudiants du Nebraska, où se trouve la fondation.

Un représentant de Buffett a confirmé que le don était une contribution spéciale et unique que Buffett a décidé de faire fin novembre plutôt que l’un des dons annuels qu’il fait à la Fondation Susan Thompson Buffett et à plusieurs autres donateurs, qui sont des paiements de plusieurs milliards de dollars. engagements qu’il a annoncés en 2006.

La regrettée Ruth DeYoung Kohler II arrive cinquième sur la liste. L’héritière de la Kohler Company, décédée en 2020 à 79 ans, a laissé un legs de 440 millions de dollars pour lancer la Ruth Foundation for the Arts, un subventionneur de Milwaukee qui se consacre au soutien des groupes d’arts visuels et du spectacle dans tout le pays. Il prévoit d’attribuer environ 20 millions de dollars par an. Kohler était un fervent partisan des arts et a dirigé le John Michael Kohler Arts Center à Sheboygan, Wisconsin, de 1972 à 2016.

Kohler II est suivi de MacKenzie Scott, le romancier et co-fondateur d’Amazon, qui a donné 436 millions de dollars à Habitat for Humanity International. Le cadeau était illimité, comme cela a été le cas pour la plupart des dons de Scott. Lorsque les responsables d’Habitat pour l’humanité ont annoncé le don en mars, ils ont déclaré qu’ils prévoyaient d’utiliser l’argent pour lutter contre la crise mondiale du logement et plaider en faveur de changements à l’échelle du système pour accroître l’accès équitable à des logements à bas prix pour tous.

Deux dons supplémentaires de Scott – 281 millions de dollars américains aux Boys & Girls Clubs of America et 275 millions de dollars américains à la Planned Parenthood Federation of America – ont également atterri sur la liste.

Le classement annuel de The Chronicle est basé sur les 10 plus gros cadeaux annoncés publiquement. Le décompte n’inclut pas les contributions d’œuvres d’art ou les dons de donateurs anonymes. En février, la Chronique dévoilera son classement annuel des 50 plus grands donateurs, une liste basée sur les contributions totales des individus en 2022 plutôt que sur les dons individuels.

Cet article a été fourni à l’Associated Press par la Chronicle of Philanthropy. Maria Di Mento est journaliste principale au Chronicle. L’AP et la Chronique reçoivent le soutien du Lilly Endowment pour la couverture de la philanthropie et des organisations à but non lucratif. L’AP et la Chronique sont seuls responsables de tout le contenu.