C’est une semaine de célébrations pour Priyanka Chopra et Nick Jonas. La royauté hollywoodienne a marqué son anniversaire de fiançailles en juillet de cette année. Nick a posé la question il y a deux ans à l’actrice de Bollywood. Le plus jeune membre du groupe Jonas Brothers s’est mis à genoux et a planté une bague au doigt de Priyanka le 19 juillet 2018. Le duo s’est officiellement fiancé en août 2018 après s’être fréquenté pendant un moment. C’était une affaire très soudée avec juste la famille présente. Ils ont échangé des épisodes de mariage selon les coutumes traditionnelles hindoues et chrétiennes le 1er décembre 2018.

Les deux se sont rencontrés au Met Gala en 2017 et se sont attelés en décembre 2018. Le couple a peint la ville en rouge avec leur romance éclair et s’est fixé des objectifs majeurs dans le monde entier. Ils travaillent également sur une série non scénarisée avec Amazon provisoirement intitulée Sangeet Project. Ils seront également producteurs exécutifs de l’émission de téléréalité qui s’inspirera de leur propre cérémonie de sangeet.

Regardons quelques moments spéciaux où Priyanka et Nick ont ​​révoqué leur croyance en une romance de conte de fées:

Priyanka et Nick partagent souvent des messages d’appréciation l’un pour l’autre. Les couples peuvent s’inspirer de ces deux tourtereaux lorsqu’il s’agit de trouver une romance dans les moments les plus banals. Priyanka a partagé quelques photos adorables où son chien Diana fait également une apparition. «Quand le mari devient numéro un… la femme obtient un @maybach !! Présentation … Extra Chopra Jonas … haha ​​… Je t’aime bébé !! Yaaay! Meilleur mari de tous les temps … @ nickjonas (sic) », a écrit l’actrice.

Le couple a marché bras dessus bras dessous sur le tapis rouge en 2019 à Cannes. Les visuels du superbe couple ont pris d’assaut Internet. Les fans ne pouvaient pas s’arrêter de jaillir de leur extraordinaire chimie. Nick a posté une photo attachante et a écrit: «Bonjour ma belle. #cannes »

Priyanka est affectueusement connue sous le nom de Desi Girl. Elle est populaire pour être très traditionnelle et rester fidèle à ses racines et à sa culture. Depuis que Priyanka s’est mariée, elle marque le jeûne de Karwa Chauth avec son mari. Elle avait l’air radieuse lors de sa première célébration de Karwa Chauth.

Nick avait l’un des plus doux souhaits pour marquer son premier anniversaire de mariage. Il a choisi une belle photographie de leur mariage chrétien et a écrit: «Il y a un an aujourd’hui, nous avons dit pour toujours … eh bien, pour toujours, ce n’est pas assez long. Je t’aime de tout mon cœur @priyankachopra joyeux anniversaire. «

Nick se souvient et aime célébrer les détails les plus petits mais spéciaux de sa vie avec Priyanka. Dans ce post, il a célébré leur premier rendez-vous. Il a partagé une photo rare sur Instagram et a écrit: «Cette belle femme et moi sommes allés à notre premier rendez-vous il y a deux ans aujourd’hui. Ce furent les deux meilleures années de ma vie, et penser que j’ai la chance de pouvoir passer le reste de ma vie avec elle est une bénédiction incroyable. Je t’aime bébé. Heureux deux ans (sic). »

Priyanka a également rapidement pris le train en marche et a marqué le jour où Nick et elle ont pris leur première photo ensemble. La photo semble avoir été prise lorsque le couple est allé voir un match ensemble. Priyanka a écrit: «Il y a 2 ans aujourd’hui, nous avons pris notre toute première photo ensemble. Chaque jour depuis lors, vous m’avez apporté une joie et un bonheur sans fin. Je t’aime @nickjonas Merci d’avoir rendu notre vie ensemble si incroyable. Voici de nombreuses autres soirées de rendez-vous (sic). «

Nick sait comment garder sa femme toujours heureuse. Il prend le gâteau avec ses messages charmants et remplis d’amour pour Priyanka. Pour souhaiter sa femme, cette année, le chanteur a écrit: «Je pourrais te regarder dans les yeux pour toujours. Je t’aime bébé. Vous êtes la personne la plus attentionnée, la plus attentionnée et la plus merveilleuse que j’aie jamais rencontrée. Je suis tellement reconnaissant que nous nous soyons rencontrés. Joyeux anniversaire ma belle (sic). »

Pour marquer le jour où Nick l’a proposée, Priyanka a partagé le selfie miroir le plus mignon. Elle a écrit: «À la plus grande joie de ma vie. Il y a 2 ans ce jour-là tu m’as demandé de t’épouser! J’ai peut-être été sans voix à l’époque, mais je dis oui à chaque instant de tous les jours depuis. Dans la période la plus sans précédent que vous avez rendue ce week-end si incroyablement mémorable. Merci de penser à moi tout le temps. Je suis la fille la plus chanceuse du monde! Je t’aime @nickjonas »

Nick et Priyanka ont marqué Karwa Chauth à la maison cette année. Nick a dit qu’il se sentait béni d’avoir sa belle femme à la maison. «Heureux Karva Chauth à tous. Heureux d’avoir ma belle femme à la maison », lit-on dans la légende.

Le couple était magnifique avec des diyas dans leurs mains. Ils ont célébré Diwali et ont souhaité à leur famille en ligne sur le festival. «Joyeux diwali à tous ceux qui célèbrent. De notre famille à la vôtre (sic) », a écrit Priyanka.

Joyeux deuxième anniversaire de mariage à Nickyanka.