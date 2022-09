10 personnes tuées en Saskatchewan. attaques au couteau identifiées par la GRC

La GRC et le Service des coroners de la Saskatchewan ont publié une liste complète des victimes décédées d’une série d’attaques au couteau ce week-end, alors que la police continue de rechercher le suspect qui leur a échappé depuis dimanche.

Myles Sanderson, 32 ans, a été accusé de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et d’introduction par effraction pour son rôle dans les coups de couteau qui ont fait 10 morts et 18 blessés dans la région de la nation crie de James Smith et dans le village voisin de Weldon, en Saskatchewan.

Ces décomptes n’incluent pas Sanderson ou son frère, Damien Sanderson, 31 ans, qui faisait également face à des accusations avant d’être retrouvé mort lundi.

Voici la liste complète des victimes décédées fournie par la GRC :

Thomas Burns, 23 ans, de la Nation crie de James Smith.

Carol Burns, 46 ans, de la Nation crie de James Smith.

Gregory Burns, 28 ans, de la Nation crie de James Smith.

Lydia Gloria Burns, 61 ans, de la Nation crie de James Smith.

Bonnie Burns, 48 ​​ans, de la Nation crie de James Smith.

Earl Burns, 66 ans, de la Nation crie de James Smith.

Lana Head, 49 ans, de la Nation crie de James Smith.

Christian Head, 54 ans, de la Nation crie de James Smith.

Robert Sanderson, 49 ans, de la Nation crie de James Smith.

Wesley Petterson, 78 ans, de Weldon.

La GRC a déclaré qu’elle n’identifierait ni ne confirmerait les relations des personnes décédées identifiées.

Il a également déclaré que l’identité ou l’âge des blessés ne seraient pas divulgués, mais a confirmé qu’un jeune adolescent avait été blessé tandis que les autres étaient des adultes.

REGARDER | “J’ai mal au cœur” : des histoires de victimes poignardées en Saskatchewan émergent : Mère, vétéran, première intervenante parmi les victimes de la Saskatchewan. coups de couteau Des histoires émergent à propos de certaines des victimes du saccage au couteau en Saskatchewan. Parmi ceux qui ont perdu la vie : une mère bien-aimée de cinq enfants, un ancien combattant et un premier intervenant communautaire qui, selon sa famille, essayait d’aider lorsqu’elle a été tuée.

Des groupes et des organisations continuent d’offrir des prières et des condoléances aux personnes touchées par l’un des plus grands meurtres de masse de l’histoire de la Saskatchewan.

La reine Elizabeth est la voix la plus récente d’un chœur de prières et de condoléances offertes aux personnes en deuil à la suite du récent massacre.

“Mes pensées et mes prières vont à ceux qui se remettent de leurs blessures et qui pleurent des pertes aussi horribles”, a-t-elle déclaré.

“Je pleure avec tous les Canadiens en ce moment tragique.”

Mardi, la Tour de la Paix à Ottawa a mis le drapeau canadien en berne jusqu’au coucher du soleil, tandis que tous les édifices fédéraux de la Saskatchewan arborent le drapeau canadien en berne jusqu’à nouvel ordre.

Le bureau du premier ministre Scott Moe a déclaré que les drapeaux des bâtiments du gouvernement provincial seraient mis en berne pendant 10 jours – un jour pour chaque victime des meurtres.

Les universités, les commissions scolaires, les administrations municipales et d’autres organisations de la province ont dit la même chose en mettant leurs drapeaux en berne. Beaucoup ont déjà fait des déclarations de condoléances et de prières aux personnes endeuillées.

Les campus universitaires de Regina, Saskatoon et Prince Albert First Nation tiendront une veillée aux chandelles et de prière mercredi à 19 h HNC.

“Au nom des étudiants, des professeurs, du personnel, des anciens, des cadres et des aînés de l’Université des Premières Nations du Canada, je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances aux victimes des actes de violence insensés dans la nation crie de James Smith et dans la ville de Weldon, et leurs familles, amis et communautés”, a déclaré l’université dans un communiqué.

« Collectivement, nous ressentons le choc, alors ensemble, nous allons pleurer, prier et guérir. »

Un GoFundMe créé par Rob Clarke, ancien député et membre de la GRC, a recueilli près de 112 000 $ grâce à plus de 1 900 dons.

La Fédération des Nations autochtones souveraines (FSIN), qui représente 74 communautés des Premières Nations, dont la Nation crie de James Smith, a déclaré que la campagne de financement se terminera maintenant qu’elle a atteint son objectif de 100 000 $.

Mercredi matin, il restait ouvert.

“La direction de la Nation crie de James Smith est reconnaissante à tous les donateurs qui ont versé des fonds pour soutenir ses membres touchés”, a déclaré l’organisation dans un communiqué.

“S’il vous plaît, aidez-nous à faire passer le mot que toute autre campagne de financement participatif n’a pas été approuvée par la Nation crie de James Smith, ni [the James Smith Cree Nation Emergency Operations Centre].”