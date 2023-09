10 pays et territoires ont connu de graves inondations en seulement 12 jours. Est-ce l’avenir du changement climatique ? – WSVN 7Actualités | Miami Actualités, Météo, Sports

Hong Kong (CNN) — Le mois de septembre a commencé avec un typhon qui a ravagé Hong Kong, déracinant des arbres et inondant la ville. Il s’agit du premier d’une série d’événements météorologiques extrêmes qui ont frappé dix pays et territoires en seulement 12 jours – le plus catastrophique étant les inondations en Libye, qui ont tué plus de 11 000 personnes selon l’ONU et laissé plusieurs milliers de disparus.

Les scientifiques préviennent que ces types d’événements météorologiques extrêmes, affectant des pays du monde entier, pourraient devenir de plus en plus courants à mesure que la crise climatique s’accélère, obligeant ainsi les gouvernements à se préparer.

« Le réchauffement climatique modifie en réalité propriétés des précipitations en termes de fréquence, d’intensité et de durée », a déclaré Jung-Eun Chu, spécialiste de l’atmosphère et du climat à l’Université de la ville de Hong Kong – tout en ajoutant que la dévastation de cet été était due à une combinaison de différents facteurs, notamment le climat naturel. fluctuations.

Le bilan énorme des inondations met également en évidence la nécessité urgente pour les gouvernements de se préparer à cette nouvelle réalité, ainsi que la manière dont les pays les plus pauvres et en proie à des conflits se trouvent en première ligne des catastrophes climatiques.

Les gouvernements « doivent être prêts », a déclaré Chu. « Ils doivent commencer à y réfléchir, car ils n’ont jamais vécu ce genre d’événements extrêmes auparavant. »

L’une des pires tempêtes d’Europe

Ce mois-ci, Des pans entiers de la région méditerranéenne ont été frappés par la tempête Daniel, résultat d’un système dépressionnaire très puissant devenu un « médicament » – un type de tempête relativement rare avec des caractéristiques similaires aux ouragans et aux typhons. ce qui peut entraîner des précipitations et des inondations dangereuses.

La tempête, qui s’est formée le 5 septembre, a d’abord touché la Grèce, libérant plus de pluie qu’on n’en voit normalement sur une année entière. Des rues transformé en rivières mortelles, submersion des villages entiers et obligeant les secouristes à monter sur des bateaux pneumatiques pour sauver les familles de leurs maisons inondées.

Au moins 15 personnes sont mortes, selon le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, qui l’a qualifié de « l’une des tempêtes les plus puissantes jamais frappées en Europe ».

Les inondations, qui font suite à des incendies de forêt dévastateurs dans le pays, « portent les empreintes du changement climatique », a déclaré le ministre grec de l’Environnement, Theodoros Skylakakis. a déclaré à CNN mardi.

« Nous avons connu l’été le plus chaud jamais enregistré. La mer était très chaude, ce qui a conduit à cet événement météorologique unique », a-t-il déclaré. dit.

La Turquie voisine a également ressenti l’impact, enregistrant au moins sept décès. Les habitants des zones boisées ont dû patauger dans des eaux jusqu’aux genoux, entourés d’arbres tombés – tandis que certaines parties d’Istanbul, la plus grande ville du pays, ont été victimes d’inondations soudaines meurtrières qui ont tué au moins deux personnes.

De graves inondations ont également frappé la Bulgarie, au nord de la Grèce, faisant au moins quatre morts confirmés.

Ailleurs en Europe, une autre tempête – la tempête Dana – a provoqué des pluies torrentielles sur l’Espagne, endommageant des maisons et tuant au moins trois personnes.

Dévastation en Libye

L’impact de loin le plus dévastateur a été ressenti dans Libyealors que la tempête Daniel traversait la Méditerranée, puisant sa force dans les eaux inhabituellement chaudes de la mer, avant de déverser des pluies torrentielles sur le nord-est du pays.

Les précipitations catastrophiques ont provoqué l’effondrement de deux barrages, déclenchant une vague de 7 mètres (23 pieds), selon le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). L’eau s’est précipitée vers la ville côtière de Derna, anéantissant des quartiers entiers et emportant des maisons dans l’océan.

Plus de 11 000 personnes sont morts et au moins 10 000 autres sont toujours portés disparus, selon l’ONU, dont beaucoup auraient été emportés par la mer ou ensevelis sous les décombres.

Alors que le pays chancelle et que les opérations de recherche et de sauvetage deviennent désespérées, les experts affirment que l’ampleur de la catastrophe a été considérablement amplifiée par une combinaison de facteurs, notamment l’effondrement des infrastructures, des alertes inadéquates et les impacts de la crise climatique qui s’accélère.

« Il s’agit d’une tragédie dans laquelle le climat et les capacités se sont heurtés pour provoquer cette terrible, terrible tragédie », a déclaré vendredi le chef de l’aide humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths.

La Libye est ravagée par une guerre civile et une impasse politique depuis près d’une décennie, le pays étant divisé entre deux administrations rivales depuis 2014 – dont l’une n’est pas reconnue par la plupart de la communauté internationale et qui contrôle la région où se trouve Derna. situé.

Selon les experts, l’état fragmenté de ce pays d’Afrique du Nord l’a rendu mal préparé aux inondations et pourrait entraver l’acheminement de l’aide humanitaire dont il a un besoin urgent.

« La situation en Libye ne cesse de se détériorer en raison d’années de conflit et d’instabilité, aggravées par les impacts du changement climatique », a déclaré Ciaran Donnelly, vice-président senior chargé de la réponse aux crises, du redressement et du développement à l’International Rescue Committee.

« À l’échelle mondiale, le changement climatique a rendu ces phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses, rendant encore plus difficile la tâche des communautés pour faire face et se reconstruire, en particulier dans les régions touchées par des conflits », a-t-il ajouté.

Les typhons en duel en Asie

Même si l’ampleur des dégâts et des pertes en vies humaines a été moindre en Asie, elle a également dû faire face à des tempêtes meurtrières et sans précédent.

Deux typhons – Saola et Haikui – ont traversé la région à quelques jours d’intervalle au cours de la première semaine de septembre, causant des dégâts considérables sur l’île autonome de Taiwan, la ville de Hong Kong et d’autres régions du sud de la Chine, dont Shenzhen.

Bien que le typhon Saola ait fermé les écoles et les entreprises de Hong Kong pendant deux jours, les véritables dégâts sont survenus une semaine plus tard lorsque la ville a été frappée par une tempête soudaine, avec des crues soudaines submergeant les stations de métro et piégeant les rivières sur les routes.

La tempête a apporté les précipitations horaires les plus élevées depuis le début des enregistrements en 1884, selon les autorités de Hong Kong.

À Taïwan, le typhon Haikui a laissé des dizaines de milliers de foyers sans électricité et plus de 7 000 habitants ont été évacués.

Les deux typhons constituent un « cas exceptionnel » qui a créé les conditions d’une tempête inhabituellement violente la semaine suivante, a déclaré Chu. Les typhons ont amené deux masses d’air lentes, toutes deux lourdes d’humidité et se déplaçant dans des directions différentes, qui sont entrées en collision et ont déversé cette eau sur Hong Kong.

« S’il n’y avait qu’un seul typhon, il ne provoquerait pas ce genre de précipitations », a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que même si l’événement n’est pas explicitement lié au changement climatique – les typhons convergents se sont produits « par hasard » – le réchauffement climatique d’origine humaine contribue à alimenter des tempêtes plus fortes.

« Si le climat se réchauffe, si la surface (de l’océan) devient plus chaude, l’atmosphère peut retenir plus d’humidité », a-t-elle déclaré. « Si les températures augmentent d’un degré (Celsius), l’atmosphère peut contenir 7 % d’humidité en plus. »

Elle a souligné l’historique des records horaires de précipitations à Hong Kong. Dans le passé, il s’écoulait des décennies entre des épisodes de précipitations record, a déclaré Chu, mais les écarts entre les records se réduisent rapidement. À mesure que notre planète se réchauffe, les phénomènes météorologiques extrêmes qui se produisaient autrefois une fois dans la vie deviennent de plus en plus fréquents.

Fortes pluies sur les Amériques

Certaines parties des Amériques ont également été inondées. Le Brésil a enregistré plus de 30 morts la semaine dernière après de fortes pluies et des inondations dans l’État du Rio Grande do Sul – la pire catastrophe naturelle à avoir frappé l’État depuis 40 ans, selon la filiale régionale de CNN, CNN Brasil.

La météorologue brésilienne Maria Clara Sassaki a déclaré à CNN Brasil qu’en une semaine, l’État avait reçu la quantité de précipitations moyenne attendue pour tout le mois de septembre.

Pendant ce temps, aux États-Unis, le festival Burning Man a fait la une des journaux internationaux après qu’une forte tempête de pluie a frappé la région, avec des dizaines de milliers de participants invités à conserver la nourriture et l’eau alors qu’ils étaient bloqués dans le désert du Nevada.

La zone isolée a été touchée par des précipitations allant jusqu’à 0,8 pouce, soit environ deux fois les précipitations moyennes de septembre, en seulement 24 heures.

De l’autre côté du pays, les inondations dans le Massachusetts ont endommagé des centaines de maisons, d’entreprises et d’infrastructures, notamment des ponts, des barrages et des voies ferrées. Les précipitations dans certaines parties du Massachusetts et du New Hampshire ont été supérieures de plus de 300 % à la normale au cours des deux dernières semaines, selon les données des services météorologiques.

Les experts affirment que les températures océaniques record ont alimenté une saison des ouragans hyperactive dans l’Atlantique qui ne montre aucun signe de ralentissement.

Plus que 90% du réchauffement planétaire au cours des 50 dernières années, a eu lieu dans les océans, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Cela signifie que davantage de tempêtes peuvent se former que ce qui serait autrement possible au cours d’une année El Niño typique, a déclaré à CNN Phil Klotzbach, chercheur scientifique au Département des sciences atmosphériques de l’Université d’État du Colorado. Même les tempêtes qui s’affaiblissent en raison des changements de vent peuvent rester en vie et reprendre de la force une fois qu’elles trouvent de meilleures conditions.

