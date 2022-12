10 paramètres Spotify à modifier pour une meilleure écoute

Spotify a plus 456 millions d’utilisateurs dans le monde entier qui apprécient un large éventail d’artistes musicaux, ainsi qu’une large sélection d’audio et de vidéo balados.

Si vous n’avez écouté que de la musique ou des podcasts dans l’application mobile Spotify et que vous n’avez jamais modifié les paramètres, vous manquez des fonctionnalités qui peuvent améliorer votre expérience d’écoute.

Voici 10 fonctionnalités Spotify sur l’application mobile pour augmenter votre expérience d’écoute jusqu’à 11.

Trouver la page radio d’un artiste

Saviez-vous qu’il existe un moyen plus simple de trouver la playlist radio d’un artiste au lieu de chercher sur sa page Spotify ? Ouvrez la page ou l’album d’un artiste, appuyez sur le bouton des paramètres à trois points à côté de Suivre bouton. Sur la page suivante, appuyez sur Aller à la radio et vous serez redirigé vers la liste de lecture radio de cet artiste.

Utiliser l’économiseur de données

Spotify Économiseur de données est une façon d’économiser de l’argent en utilisant l’application. Pour activer l’économiseur de données, ouvrez l’application Spotify, appuyez sur le équipement icône et appuyez sur Économiseur de données. Vous pouvez choisir de régler la qualité de votre musique sur faible ou de diffuser l’audio à partir de podcasts vidéo lorsque vous n’êtes pas en Wi-Fi. Il existe également une option pour télécharger uniquement l’audio des podcasts vidéo pour économiser de la mémoire sur votre téléphone.

Activer le mode hors connexion

Mode hors-ligne peut être utile si vous manquez de données sur votre forfait mobile ou si vous souhaitez uniquement écouter ce que vous avez téléchargé. Pour activer le mode hors ligne, ouvrez l’application Spotify, appuyez sur le équipement icône, touchez Relecture et appuyez sur le commutateur à côté de Hors ligne. Une fois activés, les membres premium pourront écouter les chansons et les podcasts téléchargés et les utilisateurs gratuits pourront écouter les podcasts téléchargés.

Activer la lecture sans interruption

Les écarts entre les chansons peuvent être ennuyeux. Allumer Lecture sans interruption peut faire en sorte que les chansons d’une liste de lecture ou d’un album se chevauchent pour donner l’impression d’un flux continu de musique de votre DJ préféré. Pour l’activer, ouvrez l’application Spotify, appuyez sur le équipement icône, touchez Relecture et appuyez sur le commutateur à côté de Lecture sans interruption. Au dessus Lecture sans interruptionIl y a un Fondu enchaîné curseur qui vous permet d’ajuster la quantité de chevauchement des chansons les unes avec les autres. Vous pouvez choisir entre zéro et 12 secondes selon votre préférence.

Gérer la lecture automatique pour des chansons similaires

Si l’album ou la liste de lecture que vous écoutez se termine, Lecture automatique jouera des chansons similaires à l’album ou à la liste de lecture qui s’est terminé. Cette fonctionnalité est automatiquement activée, mais pour la désactiver ou la réactiver, ouvrez l’application Spotify, appuyez sur le équipement icône, touchez Relecture et faites défiler jusqu’à Lecture automatique. Vous verrez les options Sur cet appareil et Sur d’autres appareils avec des interrupteurs à côté d’eux

en dessous de Lecture automatique. Si les commutateurs sont activés, après la fin de votre album Action Bronson, vous pourriez commencer à entendre Chance the Rapper ou Mac Miller. Si les commutateurs sont désactivés, la musique s’arrête une fois l’album terminé. La lecture automatique fonctionne que vous mélangez un album ou une liste de lecture ou que vous les lisiez directement. La fonctionnalité ne fonctionnera pas si vous utilisez la fonction de répétition de Spotify pour les albums ou les listes de lecture.

Activer les commandes vocales

Spotify ne prend plus en charge commandes vocales dans son application mobile, mais vous pouvez toujours vous connecter à des assistants vocaux comme Alexa pour utiliser des commandes vocales. Pour activer les commandes vocales pour les assistants et les applications, ouvrez l’application Spotify, appuyez sur le équipement icône et appuyez sur Assistants vocaux & Applications. Il existe une option pour activer les notifications de suggestions sur votre appareil pour vous connecter aux assistants vocaux et aux applications. S’il est activé, Spotify vous aidera à lier votre compte à ces autres assistants et applications.

Gérer les notifications de votre application

Spotify peut vous envoyer alertes push ou notifications par e-mail pour des choses comme de la nouvelle musique d’artistes que vous suivez, des concerts virtuels ou en personne de vos artistes préférés ou d’autres actualités Spotify. Ceux-ci sont automatiquement activés, mais si vous souhaitez les désactiver, ouvrez l’application Spotify, appuyez sur le équipement icône et appuyez sur Avis. Dans le menu suivant, vous verrez des options comme Musique et recommandations d’artistes et Livres audio. Appuyez sur les options pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications et vous pourrez activer les notifications push et/ou par e-mail pour les éléments sélectionnés.

Démarrer une session privée

Spotify fait des recommandations en fonction de ce que les utilisateurs écoutent. Si vous voulez écouter les Jonas Brothers, un plaisir coupable dont vous ne parleriez jamais à personne, sans être recommandé à 5 Seconds of Summer, lancez un Session privée. Pour ce faire, ouvrez Spotify, appuyez sur le équipement icône et appuyez sur Confidentialité et réseaux sociaux. La session privée sera la meilleure option. Vous pouvez désormais écouter sans crainte de recommandations indésirables.

Ajustez votre qualité audio

L’application Spotify vous permet également de régler votre volume de base, la qualité audio et même d’accéder à un égaliseur. La modification de ces paramètres peut améliorer votre qualité audio dans toutes les situations. Consultez les détails de l’article de Crumpe comment modifier ces paramètres.

Réorganisez vos playlists

Si vous continuez à créer et à perdre des listes de lecture, Spotify facilite l’organisation et la réorganisation de vos listes de lecture. L’application vous permet de trier les listes de lecture par Joué récemment, Récemment ajouté, Alphabétique et Créateur. Vous pouvez également créer un Commande personnalisée, mais vous devez le faire sur un ordinateur de bureau. Consultez l’article de CNET sur comment changer l’ordre de vos listes de lecture Spotify.

Pour en savoir plus sur Spotify, lisez comment trouver les paroles de ce qui passe sur Spotify ou Découvrez le nouveau design de Spotify.