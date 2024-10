10 œuvres remarquables des artistes pour la vente de Kamala

Marché de l’art

Éditorial artistique

La vente-bénéfice Artists for Kamala soutenant le Harris Victory Fund, ouverte sur Artsy jusqu’au 8 octobre, présente une gamme impressionnante d’œuvres données par de grands artistes contemporains. Ci-dessous, nous mettons en évidence certaines des pièces les plus remarquables et partageons les idées des artistes.

Cette œuvre acrylique sur toile fait partie de la série « Seated Listener » de Reggie Burrows Hodges, un ensemble de peintures qui se délectent de sérénité et de contemplation, représentant les gens dans des moments d’écoute attentive. Au cœur des œuvres, Hodges a ditc’est « la présence d’un être humain qui vous offre toute son attention ». Dans Auditeur assis : Nebulissun petit papillon blanc plane devant la silhouette sinueuse d’une femme, capturant un moment de grâce tranquille. L’imagerie poétique est construite sur un fond noir, un style caractéristique pour lequel l’artiste né en Californie et basé dans le Maine est acclamé.

Catherine Opie, Sans titre #12 (Windows)2023

Cette œuvre de Catherine Opie fait partie d’une série de photographies qu’elle a créées en 2021 alors qu’elle était résidente en photographie de Robert Mapplethorpe à l’American Academy de Rome. Prises au Vatican pendant la pandémie, les images reflètent la liberté remarquable dont elle disposait pour explorer le site emblématique alors qu’il était inhabituellement vide. Opie s’est efforcé de photographier chaque fenêtre du Vatican, produisant des œuvres qui considèrent la transparence et l’autorité, ainsi que la politique du voir et de l’être vu. Le Vatican vacant devient une métaphore poignante, invitant les spectateurs à remettre en question les structures du pouvoir.

Fred Tomaselli a souvent réfléchi aux cycles tumultueux de l’actualité en transformant la Une du New York Times avec gouache et collage. «Je pense que peut-être le Fois les collages sont discrètement politiques, dans le sens où je peux riffer sur tout ce que je veux, tandis que les horreurs du monde deviennent le buzz de fond. Peut-être que je dis que le monde va peut-être en enfer, mais je continue de peindre », Tomaselli a dit. Cette œuvre particulière rend hommage à Flaco le hibou, qui a attiré l’attention des New-Yorkais lorsqu’il s’est échappé du zoo de Central Park en 2023 et a parcouru la ville comme un oiseau libre pendant un an avant sa mort malheureuse. Malgré l’effusion de chagrin, l’histoire de Flaco n’est rien en comparaison avec d’autres gros titres de l’époque, dont des extraits sont visibles dans cet ouvrage. La célébrité du hibou était emblématique des petits points lumineux vers lesquels le public gravite dans les temps sombres.

Les courtepointes narratives d’Yvonne Wells reflètent souvent l’histoire et la politique américaines. Cette pièce joyeuse, Rassemblement de votemontre des citoyens désireux de participer au processus démocratique. L’artiste a dit de sa pratique : « Les matériaux que j’utilise ont leurs propres histoires et histoires… les courtepointes me parlent et j’écoute. » Les textiles intuitifs et cousus à la main de Wells capturent l’esprit de communauté et d’activisme, célébrant dans ce cas le pouvoir de l’engagement civique, à travers des compositions dynamiques et ludiques.

Les paysages de Kay WalkingStick reflètent le lien durable entre l’héritage amérindien et la Terre. Elle a décrit l’acte de peindre le paysage comme « un dialogue avec le mythique, le spirituel, avec ce qui transcende notre vie quotidienne douce-amère ». Dans Glacier Athabasca Ielle a imprégné un paysage majestueux de montagnes et de vallées enneigées de motifs abstraits provenant du peuple amérindien de cette terre. La scène qui en résulte porte le poids de l’histoire personnelle et géologique.

Hank Willis Thomas, Fragile, démocratie, à manipuler avec précaution2024

La nouvelle sérigraphie de Hank Willis Thomas, issue d’une édition de 50 variations uniques, est un rappel brutal, bleu cobalt, de l’état précaire de la démocratie. S’inspirant des autocollants d’emballage familiers « à manipuler avec précaution », l’œuvre souligne la nécessité de faire preuve de vigilance dans la protection des droits de l’homme et invite les spectateurs à réfléchir à la fragilité de la démocratie et au soin requis pour la préserver. Thomas est connu pour ses œuvres textuelles qui exposent de la même manière des vérités urgentes et saillantes.

Jenny Holzer, Sélection à partir de truismes : il y en a trop peu…2023

La longue série de « Truismes » de Jenny Holzer est connue pour distiller des problèmes sociaux complexes en déclarations concises. Bien que ces proclamations d’une candeur mordante aient pris diverses formes – apparaissant sur les vêtements, les panneaux électroniques et les sols – les bancs et les repose-pieds, comme celui-ci, sont parmi les plus appréciés. Dans cette œuvre, un repose-pieds en granit de couleur bleue est gravé du message « Il y a trop peu de vérités immuables aujourd’hui ». Les bancs de Holzer ont récemment été présentés dans sa rétrospective au Musée Guggenheim et au secteur Unlimited d’Art Basel en juin.

La peinture vibrante et improvisée de Katherine Bernhardt L’homme dans le miroir met en scène la Panthère Rose familière, un personnage récurrent dans son travail au fil des ans. « Je suis ravi de participer à Artists for Kamala et de contribuer à une œuvre au profit du Harris Victory Fund », a déclaré Bernhardt. « De nombreuses questions importantes sont en jeu dans cette élection, notamment les soins de santé, les droits reproductifs et notre démocratie elle-même. »

Georges Condo, Les femmes sont belles2024

« J’ai pris le titre de cette pièce de la série phare de Garry Winogrand « Les femmes sont belles » », a déclaré George Condo à propos de cette œuvre au crayon et au lavis sur papier. « J’espère que Kamala Harris restaurera la confiance que nous accordons aux femmes dans notre société. » L’œuvre intègre l’approche ludique typique de Condo pour déconstruire et reconfigurer les têtes humaines.

Jeff Koons, Mât de drapeau américain (boules de regard)2024