10 œuvres d’art étranges que l’on peut trouver dans la nature

Les œuvres d’art sont généralement exposées dans les galeries et les musées, mais certaines sont placées dans la nature. Un cadre naturel, qu’il soit au cœur d’une forêt ou au milieu d’un désert, peut donner à une œuvre d’art un aspect particulièrement étrange. Il suffit de penser aux monolithes en miroir qui ont commencé à apparaître mystérieusement dans le monde entier en 2020. Dans un musée, ces monolithes n’auraient pas été aussi inquiétants, mais en se trouvant dans des endroits reculés, ils ont pris une aura étrange.

Voici 10 des œuvres d’art les plus étranges que l’on puisse trouver dans la nature à travers le monde : certaines sont étranges mais belles, et d’autres sont tout simplement effrayantes.

10 Le ranch Bottle Tree d’Elmer Long

Le Bottle Tree Ranch d’Elmer Long prouve que les déchets de l’un sont les trésors de l’autre. Situé le long d’une route qui traverse le désert près d’Helendale, en Californie, le Bottle Tree Ranch est une exposition d’art en plein air composée de tuyaux en métal recouverts de bouteilles en verre. Elmer Long a lancé ce projet en 2000 après avoir hérité de l’habitude de son père de collectionner des bouteilles, ainsi que de nombreuses bouteilles désormais exposées.

Long a créé plus de 400 de ces arbres en acier et en verre. Lorsqu’il s’agissait d’arranger les bouteilles sur les tiges courtes, il était très méthodique. « Je les divise par couleurs et j’alterne sur les tuyaux. Le marron est opposé au vert et le transparent est opposé au bleu, le tout dans une position d’horloge à 3, 6, 9 et 12 », a-t-il déclaré. Magazine Route.

Il est décédé en 2019, mais son étrange Bottle Tree Ranch est toujours ouvert au public.[1]

9 Les chars peints sur la plage de Flamenco

La plage Flamenco de Culebra, sur l’île portoricaine, est un véritable paradis, à l’exception des deux chars Sherman M4 posés sur le sable blanc. L’histoire des chars remonte à 1901, lorsque le président américain Theodore Roosevelt a donné tous les terrains publics de Culebra à la marine américaine. En 1936, la marine a commencé à utiliser le terrain pour s’entraîner aux bombardements, laissant l’île jonchée de cratères et de débris provenant des impacts.

Les habitants de Culebra ont atteint leur point de rupture en 1970, lorsque la Marine a tenté d’expulser tout le monde, et ont commencé à organiser des manifestations non violentes, notamment des marches et des barrages humains. Leurs efforts pacifiques mais tenaces ont porté leurs fruits au bout de quelques mois, et la Marine a accepté de quitter l’île en 1975.

Ils ont cependant laissé derrière eux quelques vestiges, notamment les deux grands réservoirs qui rouillent aujourd’hui sur la plage Flamenco. Les habitants ne semblent pas s’en soucier, et ils sont devenus des œuvres d’art, régulièrement recouvertes de couches de graffitis colorés.[2]

8 Les sculptures géantes couvertes de mousse du Jardim do Nêgo (le jardin de Nêgo)

Dans les montagnes de Nova Friburgo, au Brésil, se trouve un étrange jardin de sculptures rempli d’énormes figurines en argile. Aux côtés d’animaux, comme une grenouille, un éléphant et un serpent, on trouve également des statues humaines plutôt inquiétantes, comme un bébé géant et une femme en train d’accoucher. Bien qu’elles soient manifestement fabriquées par l’homme, la mousse qui pousse sur ces sculptures massives leur donne une étrange impression de naturel.

Les sculptures en argile ont été créées par l’artiste Geraldo Simplício, plus connu sous le nom de Nêgo, qui s’est installé dans la région montagneuse il y a plusieurs décennies et qui, depuis, fabrique de grandes figurines en argile. Il se promène souvent dans le jardin, ce qui permet aux visiteurs de discuter avec lui tout en s’émerveillant devant ses créations plus grandes que nature.[3]

7 La formation de roches en fusion

Depuis quelques années, Desert X, une exposition d’art en plein air, est installée dans le désert autour de la ville saoudienne d’AlUla. L’une des sculptures exposées en 2024 a été conçue par l’artiste Aseel AlYaqoub et ressemble essentiellement à une formation rocheuse en train de fondre. Intitulée Weird Life : une ode au vernis du désertla pièce a été inspirée par le processus géologique appelé vernis du désert, qui se produit lorsque la couche supérieure de la roche s’oxyde, créant des motifs colorés de rouge, d’orange, de jaune et de noir.

« L’œuvre résume un événement ancien et fugace, invisible à l’observation humaine – une cascade de vernis du désert descendant sur une montagne ou un rocher, figée à jamais dans les limbes », peut-on lire sur la page officielle de l’œuvre. Il a fallu 200 kilos de résine époxy teintée pour créer cette œuvre effrayante. Bien que l’œuvre n’ait été exposée que pendant une durée limitée, sa texture dégoulinante semblait certainement étrange par rapport aux formations rocheuses solides en arrière-plan.[4]

6 Des monticules coniques d’un autre monde dans le désert

Les agroglyphes apparaissent généralement dans les champs de culture, mais une formation similaire, d’apparence extraterrestre, peut être trouvée dans le désert oriental du Sahara, près de l’extrémité nord de la mer Rouge en Égypte. Composée de deux spirales imbriquées, l’une de protubérances coniques et l’autre de dépressions coniques en miroir, la formation existe depuis mars 1997.

Intitulée « Desert Breath », cette œuvre d’art a été créée par l’artiste Danae Stratou avec l’aide de la designer industrielle Alexandra Stratou et de l’architecte Stella Constantinides. Elle s’étend sur 100 000 mètres carrés. Les cônes les plus hauts, à l’extérieur de la spirale, mesurent environ deux fois la taille d’un humain moyen et rétrécissent progressivement vers le centre de la spirale, qui est un bassin d’eau circulaire. Les cônes ont été laissés se désintégrer lentement et, bien qu’ils ne soient plus aussi pointus, on peut encore les voir aujourd’hui.

« Dans notre esprit, le désert était un lieu où l’on ressentait l’infini », explique Stratou. Les visiteurs peuvent soit se promener dans la spirale inspirée de l’infini, soit admirer l’œuvre depuis le point de vue de la montagne voisine.[5]

5 Les yeux sur le flanc d’une montagne

La ville médiévale fortifiée de Cuenca, en Espagne, est si bien préservée qu’elle a été classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Mais si les vieux bâtiments de la ville fortifiée sont les vedettes du spectacle, une étrange œuvre d’art surplombe littéralement l’ensemble : deux immenses yeux bleus scrutent la ville depuis le flanc d’une montagne voisine.

Connus sous le nom de « Los Ojos de la Mora » (« Les yeux du Maure »), ces yeux menaçants semblent plutôt sinistres, mais ils cachent une histoire tragiquement romantique. L’histoire raconte que des centaines d’années plus tôt, une femme musulmane et un soldat chrétien tombèrent amoureux. Le père de la femme interdit leur relation et projeta de la marier à un autre Maure. Elle rejeta l’homme et projeta de s’enfuir avec son amant chrétien, mais le prétendant éconduit fit tuer son amant. La femme mourut alors d’un cœur brisé. Les yeux sur la montagne représentent ses yeux, et ils marqueraient l’endroit où le couple avait prévu de se rencontrer avant de s’enfuir ensemble.[6]

4 Des visages effrayants sculptés dans les arbres

La paréidolie est le nom donné à la tendance humaine à voir des visages ou des motifs là où il n’y en a pas. On peut par exemple voir des visages dans l’écorce des arbres, mais quiconque se promène dans les gorges de Steckeschlääfer, dans la forêt de Bingen, en Allemagne, tombera sur de véritables visages sculptés dans les troncs et les racines des arbres. Ces visages représentent des créatures mythiques, comme des gobelins et des trolls, et si certains d’entre eux ont l’air plutôt amicaux, beaucoup d’entre eux ont un air un peu sinistre.

Les visages datent de 1971 et ont été sculptés par Franz Kellermeier. Il y a 66 visages que l’on peut apercevoir sur ce petit sentier de moins d’un kilomètre de long. Ceux qui souhaitent faire une promenade plus longue peuvent se rendre au château de Reichenstein situé à proximité.[7]

3 Une tête de cyclope surréaliste dans les bois

Dans les bois entourant la commune française de Milly-la-Forêt se dresse une gigantesque sculpture représentant une tête de Cyclope. La tête de cet être sans corps s’élève à 22,5 mètres dans les airs et est constituée de 350 tonnes d’acier. Le visage du Cyclope est recouvert de miroirs, mais l’arrière de la tête est principalement constitué d’engrenages. Les visiteurs peuvent accéder à l’intérieur de la tête par un escalier.

La tête borgne a été créée par l’artiste suisse Jean Tinguely, sa femme Nikki de St Phalle et leurs amis. Les travaux ont commencé en 1969, l’équipe utilisant des matériaux de récupération pour la création. Cependant, il a fallu de nombreuses années pour que l’œuvre, baptisée « Le Cyclop », soit achevée, et elle n’a été ouverte au public qu’en 1994. L’État français s’occupe désormais de cette sculpture massive pour s’assurer que les éléments ne la détruisent pas. L’accès est gratuit, mais les visiteurs peuvent payer pour une visite guidée.[8]

2 Le jardin des monstres de Bomarzo

Au XVIe siècle, Francesco Orsini, seigneur de Bomarzo, a engagé l’architecte Pirro Ligorio pour créer un étrange jardin de sculptures. Appelé Bosco Sacro di Bomarzo (le bosquet effrayant de Bomarzo), mais généralement connu sous le nom de Parco dei Mostri (parc des monstres), cet espace abrite une série de sculptures en pierre massives, dont certaines sont plutôt dérangeantes.

Bien que l’on y trouve des statues qui ne font pas peur, comme celles d’un éléphant ou d’une tortue géante, on y trouve également un certain nombre de créations terrifiantes. La star du spectacle d’horreur est la bouche grande ouverte d’Orcus, le dieu des enfers, mais les visiteurs du jardin peuvent également voir des créatures mythiques et même un homme énorme en déchirant un autre homme en deux.

Le parc de sculptures a été laissé à l’abandon pendant des centaines d’années après la mort de Bomarzo. Cependant, l’intérêt pour le jardin a repris après que Salvador Dalí a visité le site et réalisé un court métrage à son sujet en 1948. Son tableau de 1964 La Tentation de Saint Antoine a également été inspiré par les monstres.

La raison pour laquelle Bomarzo voulait un jardin rempli de figures de pierre effrayantes reste un mystère. Selon une théorie, il s’agissait d’un jardin de deuil après la mort de sa femme, Giulia Farnese. Selon une autre théorie, il souhaitait créer l’opposé du jardin de Cristoforo Madruzzo, appelé Soriano di Cimino, qui représentait la bonté.[9]

1 Sentier de la Tête de Poupée

Le parc Constitution Lakes à Atlanta, en Géorgie, abrite un sentier de 4 kilomètres appelé Doll’s Head Trail. Comme on pouvait s’y attendre d’après ce nom, ce sentier à travers les bois est bordé de têtes de poupées et d’autres jouets abandonnés exposés de manière artistique. Le sentier a commencé à prendre forme en 2011, grâce à Joel Slaton. « Lors de mes randonnées à Constitution Lakes, j’ai commencé à trouver des pièces de poupées, de vélos, d’automobiles et d’appareils électroménagers. C’est ce qui est devenu les expositions originales », a déclaré Slaton à CNN.

« Le sentier est désormais une œuvre d’art publique, construite par le public », a déclaré Slaton. « Les expositions ont beaucoup changé au fil du temps, principalement en raison du tri sélectif et du vandalisme. » Bien que l’on ne sache jamais ce que l’on va voir en empruntant le sentier, de nombreuses expositions ont été immortalisées en ligne. L’une de ces créations effrayantes est une vieille poupée associée à une pale de ventilateur sur laquelle sont écrits des jeux de mots tels que « un éventail d’art » et « tourné ».[10]