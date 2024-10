10 œuvres à moins de 10 000 £ à la Frieze London 2024

Hal Fischer, Mode de rue : Jock, de la série ‘Gay Semiotics’, 1977, imprimé en 2017

Hal Fischer, Mode de rue : Jock de la série ‘Gay Semiotics’, 1977, imprimé en 2017. Tirage au pigment carbone 76,2 × 61 cm. Édition de 15 exemplaires. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et du Project Native Informant, Londres

Hal Fischer a capturé le style d’une génération d’homosexuels de San Francisco, depuis la légalisation de l’homosexualité en 1975 jusqu’à l’éruption de la pandémie de sida au début des années 1980. « Gay Semiotics » utilise le langage du structuralisme pour créer une œuvre empreinte d’humour.

Maria Loizidou, La coquille de notre âme (III), 2024

Maria Loizidou, La coquille de notre âme (III)2024. Acier inoxydable tissé à la main, 60 × 46 × 46 cm. Avec l’aimable autorisation : Galeries Kalfayan

Maria Loizidou trouve le pouvoir dans la fragilité. Sa série « The Shell of My Soul », composée de sculptures tissées et martelées à la main, explore le concept de maison et de mémoire, exposant l’interaction complexe entre environnement et identité.

Ruby Sky Stiler, Pas de titre #3, 2024

Ruby Sky Stiler, Pas de titre #32024. Pages de livre tissées et acrylique, 28,6 × 19,7 cm. Avec l’aimable autorisation de : Alexander Gray Associates

Les « Book Weavings » expérimentaux de Ruby Sky Stiler jouent avec la grille moderniste dans un hommage aux traditions artisanales féministes. En réutilisant et en peignant des pages de livres, Stiler tisse des images lenticulaires construites à partir d’aperçus de calques et de texte.

Georgina Colline, Crèche de Bardonèche, 2024

Georgina Colline, Crèche de Bardonèche2024. Papier journal en papier mâché, paille, acier, ampoules LED, verre soufflé bouche, circuit imprimé, quincaillerie électrique, 14 × 38 × 38 cm. Avec l’aimable autorisation : Parade Sud

Georgina Hill remet en question les formes et l’utilisation de ses médiums, du vitrail aux objets domestiques motorisés. Confondant les attentes, l’installation « City Lights » de Hill offre des moments de connexion et de disjonction sociale et matérielle.

Joydeb Roaja, Arbres à rendement de souhaits de génération et arbre atomique 42, 2021

Joydeb Roaja, Arbres à rendement de souhaits de génération et arbre atomique 422021. Stylo à encre sur papier, 60 × 42 cm. Avec l’aimable autorisation : l’artiste et Jhaveri Contemporary​​​​​​

Joydeb Roaja explore la région des Chittagong Hill Tracts au Bangladesh, décrivant ses 11 groupes autochtones et leurs droits bafoués. Dans les dessins au trait de Roaja, les personnages s’entrelacent avec des formes du monde naturel, du personnel militaire et des armes, rappelant l’occupation militaire historique de la région qui reste gravée dans la mémoire collective des communautés.

Corrine Slade, Une boucle infinie d’amour2023

Corrine Slade, Une boucle infinie d’amour2023. Acrylique, huile et pastel gras sur toile, 112 × 114,3 cm. Avec l’aimable autorisation de : l’éleveur

La palette très contrastée de Corrine Slade plonge ses protagonistes féminines dans des scènes de nature et de camaraderie. En réponse à un monde qui scrute et néglige à la fois les femmes noires, les environnements sublimes de Slade agissent comme des retraites pour ses sujets qui n’existent pas pour eux dans le monde réel.

Maryam Ayeen, Sans titre, 2024

Maryam Ayeen, Sans titre2024. 125 × 97 cm. Avec l’aimable autorisation de la galerie Dastan

Maryam Ayeen interroge l’interaction entre les êtres humains et l’intelligence artificielle, imaginant le monde alternatif et irréel produit par un ordinateur. Inspirés par la complexité des peintures miniatures persanes, les motifs détaillés d’Ayeen virent vers l’esthétique psychédélique, imitant l’esthétique générée par l’IA.

CFGNY, Deux pots, deux vases, pull (orange) II, 2021

CFGNY, Deux pots, deux vases, pull (orange) II2021. Porcelaine émaillée, 21,5 × 21,5 × 14 cm. Avec l’aimable autorisation : Hot Wheels

L’utilisation de la porcelaine par CFGNY révèle l’histoire fragile de ce matériau et ses racines dans les traditions artisanales chinoises. Réalisées à partir de vêtements et de bibelots mis au rebut provenant d’un magasin à un dollar, les sculptures réécrivent le langage formel du récipient en termes contemporains et consuméristes.

Divin Southgate-Smith, Ma voix résonne à travers les plans ancestraux, me secouant jusqu’aux hanches, 2024

Divin Southgate-Smith, Ma voix résonne à travers les plans ancestraux, me secouant jusqu’aux hanches2024. Céramique brunie, 50 × 40 × 12 cm. Avec l’aimable autorisation de : Nicoletti

Ma voix résonne à travers les plans ancestraux, me secouant jusqu’aux hanches (2024) découle de l’étude de Divine Southgate-Smith sur la collection d’artisanat et de design africains du Sainsbury Center for Visual Arts à Norwich. Reprenant la définition de Souleymane Bachir Diagne de la sculpture africaine comme « une énigme d’une façon de voir », l’œuvre est formée d’une rangée de cornes en céramique censées permettre la communication avec les ancêtres.

Ayla Tavares, Geste ou mesure des choses, 2024

Ayla Tavares, Geste ou mesure des choses2024. Graphite sur céramique, 23 × 26 × 9 cm. Avec l’aimable autorisation : Hatch

Présentée dans le cadre de « Smoke », la série « Matéria Matéria » d’Ayla Tavares se compose de pièces murales en céramique intégrant de petits cadres aux motifs variés en relief. Ensemble, les œuvres expriment des phénomènes géologiques et cosmiques.

Image principale : Ruby Sky Stiler, Pas de titre #32024. Pages de livre tissées et acrylique, 28,6 × 19,7 cm. Avec l’aimable autorisation de : Alexander Gray Associates