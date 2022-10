10 octobre 2022 – Section locale de Shaw

Le Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté.

Envoyez les soumissions “Animal de compagnie de la semaine” à news@theheraldnews.com. Les photos doivent être au format jpg, 200 dpi et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style, la grammaire et la course en fonction de l’espace disponible.

Molly, un mélange de laboratoire, a 2 ans, est propre et super en laisse. Pour rencontrer Molly, contactez Hopeful Tails Animal Rescue à hopefultailsadoptions@outlook.com. Visitez le site hopefultailsanimalrescue.org. (Photo gracieuseté de Hopeful Tails Animal Rescue)

Millie est douce, heureuse et adore les massages du ventre. Pour rencontrer Millie, contactez Hopeful Tails Animal Rescue à hopefultailsadoptions@outlook.com. Visitez le site hopefultailsanimalrescue.org. (Photo gracieuseté de Hopeful Tails Animal Rescue)

Rosie est un mélange de beagle doux et énergique. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Will County Humane Society)

Le corail est un poil court domestique. Elle est un peu timide mais douce et douce. Elle peut être timide avec certains autres chats et préfère les chats plus doux comme elle. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.