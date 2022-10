10 octobre 2022 – Section locale de Shaw

Le Morris Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine.

Envoyez par e-mail les soumissions “Animal de compagnie de la semaine” à news@morrisherald-news.com. Les photos doivent être au format jpg, 200 dpi, et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style, la grammaire et la course à mesure que l’espace est disponible.

Molly est un mélange de laboratoire de 2 ans. Elle est dressée à la maison et super en laisse ! Les frais d’adoption comprennent la stérilisation, le vaccin contre la rage, la maladie de Carré, la micropuce, le test du ver du cœur et l’examen fécal. Veuillez contacter Hopeful Tails Animal Rescue si vous êtes intéressé aujourd’hui à hopefultailsadoptions@outlook.com (Adoptions de queues pleines d’espoir)

Ernie est un shorthair domestique de 5 mois. Il est amical, extraverti et joueur. Ernie s’entend facilement avec les autres animaux et les enfants. Il aime donner des câlins pour montrer son appréciation pour l’attention. Pour plus d’informations sur Ernie, y compris les frais d’adoption, veuillez visiter justanimals.org ou appeler le 815-448-2510. (Maribeth Wilson)

Millie est aussi douce que possible ! Elle adore se faire masser le ventre et semble toujours avoir le sourire aux lèvres. Les frais d’adoption comprennent la stérilisation, le vaccin contre la rage, la maladie de Carré, le test du ver du cœur, la micropuce et l’examen fécal. Veuillez contacter Hopeful Tails Animal Rescue si vous êtes intéressé aujourd’hui à hopefultailsadoptions@outlook.com (Adoptions de queues pleines d’espoir)

Desmond est un shorthair domestique de 4 mois. Il est affectueux, amical et affectueux. Desmond est très gentil et salue immédiatement les gens. Il aime jouer avec ses jouets quand elle est d’humeur. Pour rencontrer Desmond, visitez justanimals.org ou appelez le 815-448-2510. (Maribeth Wilson)

Spice est un shorthair domestique de 4 mois. Elle est douce, extravertie et curieuse. Spice apprécie son temps seul et aime se détendre dans son lit. Elle ferait un excellent ajout à n’importe quelle famille. Pour plus d’informations sur Spice, y compris les frais d’adoption, veuillez visiter justanimals.org ou appeler le 815-448-2510. (Maribeth Wilson)

